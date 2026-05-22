Csúcsot döntve juthat az élvonalba a lendvai csapat

KÉT PONT ELŐNNYEL várja a szlovén másodosztály utolsó fordulóját a tabella első helyén álló NK Nafta Lendava, s pénteken a harmadik Triglav érkezik hozzá. Noha a négy magyar labdarúgót is alkalmazó – a kapus Németh Ervint, valamint Dragóner Áront, Bakti Balázst és Keresztes Noelt – Lendva az esélyes, nem ígérkezik könnyű összecsapásnak annak ellenére sem, hogy háromezer szurkoló biztatja majd az egykor Magyarországhoz tartózó történelmi város együttesét, amelynek kispadján az Aranycsapat kiváló fedezete, a 101-szeres válogatott Bozsik József unokája, a korábbi szövetségi kapitány, Bozsik Péter fia, Bozsik József ül.

„A bajnokságban eddig lejátszott mérkőzéseink közül egyik sem volt könnyű – mondta megkeresésünkre a 41 éves magyar szakember. – A nyáron a sok távozó miatt új csapat építésébe kezdtünk, ezért különösen megsüvegelendő a szlovén második vonalban csúcsnak számító huszonnyolc meccses veretlenségi sorozatunk. Legutóbb a nagy rivális Grosupljétól szoros meccsen kettő egyre kikaptunk, de még mindig a saját kezünkben van a sorsunk: ha nyerünk, első helyünket biztosan megtartva feljutunk az élvonalba, s hetvenhét szerzett ponttal újabb rekordot állítunk fel. Futball-lázban ég a város, minden jegy elkelt, az élvonal kapujában állunk, győznünk kell!”

A bajnokság második helyezettje osztályozót játszhat.

2. SNL, 30. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Péntek

17.00: NK Nafta–ND Triglav

Az élcsoport: 1. Nafta 74 pont, 2. Grosuplje 72, 3. Triglav 63