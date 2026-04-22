Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: újabb jegyértékesítési szakaszt indít a FIFA

2026.04.22. 09:13
Fotó: Getty Images
Címkék
FIFA foci vb 2026 vb 2026 jegyértékesítés
Ötven nappal az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság előtt a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) új jegyértékesítési szakaszt indít.

A szurkolók közép-európai idő szerint 17 órától vásárolhatnak a FIFA honlapján az 1., 2. és 3. kategóriájú belépőkből, a torna mind a 104 mérkőzésére. Az időszak elején az említett kategóriák mellett az első soros ülőhelyekre is lehet jegyet venni. A most kezdődő periódus már az utolsó jegyértékesítési szakasz része, amely a torna végéig tart. Az újonnan elérhető belépők mellett a korábban megmaradt jegyeket is meg lehet vásárolni a július 19-én esedékes döntőig.

Előzetesen a FIFA már ötmillió jegyet értékesített a világbajnokságra, amelyre december óta lehet belépőkhöz jutni.

 

Legfrissebb hírek

Vb 2026: ingyenes lesz a tömegközlekedés Philadelphiában a mérkőzések után

Foci vb 2026
22 órája

Jelenbe látás – Ballai Attila publicisztikája

Minden más foci
2026.04.18. 23:59

Kevesebb mint két hónappal a világbajnokság előtt menesztették a szaúdi válogatott szövetségi kapitányát

Foci vb 2026
2026.04.17. 17:08

Gianni Infantino: Irán biztosan részt vesz a világbajnokságon

Foci vb 2026
2026.04.16. 11:24

Vb 2026: száz dollárba is kerülhet egy vonatjegy az angolok meccsére

Foci vb 2026
2026.04.15. 11:59

A vb után befejezi a válogatottban az osztrák gólrekorder

Foci vb 2026
2026.04.15. 11:48

Carlos Queiroz irányítja Ghánát a nyári világbajnokságon – hivatalos

Foci vb 2026
2026.04.13. 22:19

Kahn nem ajánlja a vb-szereplést Musialának – a választ nem teszi zsebre a kapuslegenda

Német labdarúgás
2026.04.12. 11:10
Ezek is érdekelhetik