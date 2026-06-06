Nem teljesedett be Chwalinska tündérmeséje, Andrejeva nyerte a Roland Garrost

Nem kevesebb mint kilenc meccset kellett megvívnia a selejtezőből induló Maja Chwalinskának ahhoz, hogy a Roland Garros döntőjébe jusson. A 24 éves lengyel játékosnak életében először a főtáblára kerülve sikerült eljutnia a párizsi fináléba, ami az Open Erában előtte csak 1971-ben az ausztrál Evonne Goolagongnak – ő meg is nyerte a tornát –, valamint 1973-ban az amerikaiak későbbi világsztárjának, Chris Evertnek sikerült. Chwalinska az elmúlt negyven évben mindössze a harmadik teniszező, akinek top 100-on kívülről sikerült bejutnia Grand Slam-verseny döntőjébe, előtte ez csak Serena Williamsnek 2018-ban Wimbledonban, illetve Anna Raducanunak 2021-ben a US Openen jött össze. A világranglista 114. helyezettje úgy készülhetett a Mirra Andrejeva elleni összecsapásra, hogy győzelem esetén kerek száz helyet javít a WTA-rangsorban, de vereséggel is a 21. pozícióban köt ki.

Ellenfeléhez hasonlóan a verseny 8. kiemeltje, Andrejeva sem járt még ilyen magasságokban Grand Slam-versenyen, igaz, két évvel ezelőtt (17 évesen!) épp a Garroson elődöntőt vívhatott Jasmine Paolini ellen, de akkor kikapott az olasztól. Az idén viszont ellentmondást nem tűrően menetelt a fináléig az orosz, aki csak a 2. fordulóban, a spanyol Marina Bassols ellen vesztett szettet.

Meglehetősen elszántan, és ennek megfelelően idegesen kezdték a küzdelmet a felek – legalábbis erre engedett következtetni, hogy az első négy játékban egyiküknek sem sikerült hoznia a saját szervagémjét. Ez először Chwalinskának jött össze, aki love game-mel alakította 3:2-re a játszma állását, majd Andrejeva is követte a példáját, igaz, ő engedélyezett egy pontot a riválisnak. Az oroszt ez annyira felvillanyozta, hogy az ezt követő fogadójátékát is megnyerte, innen pedig nem volt megállás, 6:3-ra megnyerte a szettet, úgy hogy az utolsó két gémben Chwalinska mindössze egy pontot tudott csinálni.

A második játszmában aztán alighanem kijött a hárommal több lejátszott meccs Chwalinskánál, aki egyre többet hibázott, így Andrejeva pillanatok alatt 2:0-ra vezetett. Ezután lélektani momentum következett: az orosz a saját szervájánál 0:40-re állt, ám innen visszakapaszkodva megnyerte az adogatójátékot, ami akkora lendületet adott neki, hogy csakhamar 5:0 volt az eredmény a javára. A lengyel hölgy a meccsben maradásért adogatott, majd nem kis lelkierőről tanúbizonyságot téve elnyerte riválisa szervagémjét, a sajátját azonban nem sikerült hoznia, így a Roland Garroson Mirra Andrejeva személyében 2026-ban új bajnokot avattak.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

NŐI EGYES

DÖNTŐ

Mirra Andrejeva (orosz, 8.)–Maja Chwalinska (lengyel) 6:3, 6:2