Alphonso Davies: Nem tagadom, gödörbe kerültem

Nem biztos, hogy pályára léphet Kanada legnagyobb sztárja a június 12-i, Bosznia-Hercegovina elleni világbajnoki nyitó mérkőzésen. Sőt, egyes hírek szerint arra is van esély, hogy Alphonso Davies-nek a teljes vb-t ki kell hagynia combsérülése miatt. A Bayern München 25 esztendős balhátvédje (a válogatottban támadóbb szerepkörben játszik) tavaly márciusban elülsőkeresztszalag-szakadást szenvedett, decemberben visszatért a pályára, de azóta már több izomsérülés is hátráltatta. Legutóbb a május eleji, Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágóján sérült meg, azóta bajlódik a combjával. A napokban speciálisan, egyénileg edzett, nem tud még teljes értékű munkát végezni.

„Nagyon gyorsan közeledik az első mérkőzésünk – mondta Alphonso Davies a válogatott sajtótájékoztatóján. – Pontosan tudjuk, hogy milyen fontos lesz a Bosznia-Hercegovina elleni nyitó mérkőzésünk, ám a legfontosabb az egészségem és a teljes felépülésem. Folyamatosan követjük a gyógyulásomat, de lényeges, hogy ne siettessünk semmit. A teljes felépülés lebeg a szemem előtt. Az életben bármi lehetséges, a pályára lépésem a gyógyulástól függ. Meglátjuk, hogyan alakulnak a következő napok.”

A kanadai nemzeti csapathoz közeli források szerint Alphonso Davies is elkönyvelte már, hogy a bosnyákok elleni nyitó mérkőzésen nem léphet pályára, így a cél a június 19-i, Katar, illetve az öt nappal későbbi, Svájc elleni meccseken a játéka.

„Mentálisan nagyon megterhelő elszenvedni ezeket a sérüléseket. Nem tagadom, gödörbe kerültem, kételkedtem saját magamban, de végül átgondoltam, hogy miért csinálom ezt, és rájöttem, hogy mennyire fontos nekem a futball. Érzelmes és nehéz időszak van mögöttem, megsérültem, visszatértem, megsérültem, visszatértem… De tudom, hogy sokan segítenek nekem, és tisztában vagyok vele, hogy erős a testem.”

Alphonso Davies esetleges távollétében Stephen Eustaquio lesz a kanadai csapatkapitány, de a Bayern München játékosa elmondta, ha úgy alakul, hogy nem játszhat, akkor is a társaival lesz.

„Ha nem játszhatok a bosnyákok elleni nyitó meccsen, akkor is ott leszek a pályán kívül, és motiváló, bátorító szavakat mondok a srácoknak. Igaz, mindenki tudja, hogy mennyire fontos ez a világbajnokság, és már az önmagában hatalmas motiváció, hogy vb-n szerepelhetünk, az országunkért játszhatunk.”

Jesse Marsch szövetségi kapitány is beszélt legnagyobb sztárjáról, Alphonso Daviesről, de Moise Bombito is szóba került, aki súlyos sérülése után tért vissza a pályára az Üzbegisztán elleni keddi felkészülési mérkőzésen (2–0).

„Alphonso Davies igazi versenyzőtípus, habár nem szeretnék nyomást helyezni rá, teljes mértékben hiszek benne, hogy játszhat az első világbajnoki meccsünkön – mondta az 52 esztendős szakvezető. – Minden egyes nap figyeljük az állapotát, várjuk, hogy felépüljön, de semmit nem akarunk kockáztatni. Őt ismerve biztos, hogy pályára lép ezen a tornán. Ami Moise Bombitót illeti, érzett egy kis kellemetlenséget ott, ahol eltörött a síp­csontja. A napokban regenerációs edzéseken vett részt, biztos vagyok benne, hogy számíthatok rá a következő mérkőzésen.”

Még nincs teljesen kész a torontói stadion

Kanada az első csoportmérkőzését a bosnyákok ellen Torontóban, a 42 ezer férőhelyes BMO Fieldben játssza, majd Katar és Svájc ellen Vancouverben lép pályára. A torontói aréna még nincs teljesen kész, erről beszélt több kanadai oldalnak Don Hardman, stadion- és helyszínüzemeltetési igazgató.

„Még az utolsó simítások hátravannak a torna kezdetéig. Ez egy kicsit kisebb stadion, de ebben is teljes mértékben világbajnoki hangulatban zajlanak a mérkőzések. A pályát még fel kell vonalazni, a kapuk még nincsenek a helyükön, egy kicsit dolgozunk kell a bejáratokon, de idejében kész lesz minden.”

A torontói BMO Fieldben hat világbajnoki mérkőzést játszanak, öt csoportmérkőzés mellett a kieséses szakaszban, a legjobb 32 között is helyet ad egy mérkőzésnek.