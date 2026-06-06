Szabadtüdős búvár-vb: Törőcsik Zsófia nyerte az egyuszonyos számot

A már korábban is világbajnok és Világjátékok-győztes magyar klasszis a viadal honlapja szerint 278 méterrel jutott a legmesszebbre szombaton, mögötte a második helyen a dél-koreai Oh Hje Keum végzett 256-tal. A magyar búvárúszó ebben a számban 300 méterrel tartja a világcsúcsot.

Törőcsik Zsófia az első versenynapon, kedden a kétuszonyos versenyben érvényes eredmény nélkül zárt, mert 250 méterhez közeledve rosszul lett, az orvosi csapat segítségére szorult, ami piros lapot vont maga után. Szerdán viszont 207 méterrel győzött az uszony nélküli versenyben.

A dinamikus számok mellett pénteken rendezték a statikus apneát, amelyben a versenyzőknek a vízfelszínen lebegve, mozdulatlanul kell minél hosszabb ideig egy levegővel a víz alatt maradniuk. A négy szám összesítése alapján a férfiaknál Sopronyi András legjobb magyarként ötödik lett. Győzött a lengyel Mateusz Malina. A nőknél Horváth Gréta a nyolcadik helyen végzett. Itt a dél-afrikai Bevin Reynolds bizonyult a legjobbnak.