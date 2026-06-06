Lukás Hrádecky szerint egy félidő nem elég a sikerhez a magyar válogatott ellen

A rutinos kapus a Nemzeti Sportnak adott interjúja elején a Puskás Arénáról beszélt, amely nagy benyomást tett rá.

„Remek stadion, fantasztikus pálya. De ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen itt egy héttel ezelőtt Bajnokok Ligája-döntőt játszottak. Nagyon jó volt a hangulat, szuper érzés volt, hogy a magyar szurkolók tapsoltak a Himnuszunk után” – mondta Hrádecky.

A finn válogatott jelenleg generációváltáson megy keresztül, és a csapatkapitány szerint időre van szükség ahhoz, hogy ismét elérjék azt a szintet, amelynek köszönhetően öt évvel ezelőtt kijutottak az Európa-bajnokságra.

„Nagyon sok fiatal van a csapatunkban. Megvan bennük a minőség, hiszen tavaly ott voltak az U21-es Európa-bajnokságon. Szokniuk kell a felnőttfutballt. Ügyesek, igyekeznek, szeretnek futballozni, de gyakran még naivak. Ezt a naivitást el kell hagynunk, ha sikeresek akarunk lenni” – fogalmazott.

Hrádecky szerint a finneknek nemcsak tapasztalatban, hanem minőségben is fejlődniük kell.

„Fontos lenne, hogy a játékosaink minél erősebb bajnokságokban és jobb klubokban szerepeljenek. Vannak tehetségeink, de még sokat kell tanulniuk. Ma is láthattuk, hogy képesek vagyunk remek támadásokat vezetni, aztán néhány perccel később gyermeteg hibákat követünk el.”

A magyarok elleni találkozó első félidejét rossznak értékelte.

„Mondhatom, katasztrofális volt, a másodikban viszont nagyon jól játszottunk. Azonban ezen a szinten nem engedhetjük meg magunknak, hogy csak negyvenöt percig futballozzunk. Ha ott akarunk lenni az Európa-bajnokságon, akkor az ilyen mérkőzéseken pontokat kell szereznünk. A németek (a héten 4–0-ra győztek a finnek ellen) természetesen más szintet képviselnek, de a magyarok ellen lett volna keresnivalónk. Azonban ilyen teljesítmény után nem szolgáltunk rá a pontszerzésre.”

A finn válogatott csapatkapitánya azonban hangsúlyozta: a jelenlegi nehézségek ellenére hisz a fiatal generációban, de a fejlődéshez türelemre és kemény munkára lesz szükség.

„Még tanulunk. A fiataloknak alkalmazkodniuk kell ehhez a szinthez. Az irány jó, de a sikerhez többre van szükség annál, mint amit most mutattunk. Dolgoznunk kell tovább” – mondta.

Lukás Hrádecky Pozsonyban született, azonban egyévesen Finnországba került, mivel édesapja ott röplabdázott. A TPS Turkuban nevelkedett, Európa egyik legjobb kapusává nőtte ki magát. Tíz évig szerepelt a Bundesligában, ahol az Eintracht Frankfurttal kupagyőztes és a Bayer Leverkusennel bajnok, kupagyőztes és Szuperkupa-győztes is lett. Védett a Bajnokok Ligájában is.

Tavaly nyáron az AS Monacóhoz szerződött. Elárulta, hogy sérülések is hátráltatták az idény során, de továbbra is motivált.

„Két sérülésem is volt ebben az idényben, korábban hosszú ideig elkerültek a problémák. A testem azonban még mindig azt mondja, hogy folytassam. Van még egy év a szerződésemből, jól érzem magam Monacóban, és a családom is remekül beilleszkedett. Egy új életszakaszban vagyunk, tiszta, nyugodt környezetben élünk, és nagyon jól érezzük magunkat. Az új idényben csak a Konferencialigában indulhatunk. Nyáron erősödünk, és bízom benne, hogy meg is nyerhetjük a harmadik számú európai kupasorozatot” – zárta le Hrádecky.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–FINNORSZÁG 2–1 (2–0)

Budapest, Puskás Aréna, 53 148 néző. Vezette: Ante Culina (Kristijan Novosel, Dario Kolarevic) – horvátok

MAGYARORSZÁG: Szappanos (Yaakobishvili Á., 64.) – Osváth (Szűcs K., a szünetben), W. Orbán, Csinger, Kerkez (Nagy Zs., 80.) – Schäfer, Vitális (Szűcs T., 64.) – Sallai R. (Lukács D., 72.), Tóth Alex (Redzic, a szünetben), Szoboszlai D. – Varga B. (Kovács B., 72.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

FINNORSZÁG: Hrádecky (Joronen, 81.) – Skyttä (Jukkola, 66.), Koski, T. Miettinen (Alho, 81.) – Mahuta (Tenho, 57.), Suhonen (Väänänen, 57.), Marhiev (Pyyhtiä, 81.), Walta, Jansson – Hakans (Antman, 57.), Pohjanpalo (Keskinen, 66.). Szövetségi kapitány: Jacob Friis

Gólszerző: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)