Olaszország sorozatban harmadszor nem lesz ott a vb-n!

Olaszország hazai pályán megverte Észak-Írországot az elődöntőben, Bosznia-Hercegovina pedig tizenegyesekkel jutott túl Walesen. A két győztes Zenicában találkozott, ahol az olaszok azt a csúfságot próbálták elkerülni, hogy sorozatban harmadszor is lemaradjanak a világbajnokságról.

Az első negyedóra végén meg is szerezték a vezetést a vendégek, Nikola Vasilj kapus röviden lőtte előre a labdát, Nicolo Barella Moise Keanhez passzolt, a támadó 17 méterről a bal sarokba tekert (0–1).

A bosnyákokat nem fogta meg a kapott gól, fölényben játszottak, de Donnarummának csak Ivan Basic lövésénél kellett komolyabbat hárítania. A 41. percben viszont megfogyatkoztak az olaszok, Alessandro Bastoni rúgta fel a kapura törő Amar Memicet, Clément Turpin játékvezető pedig azonnal felmutatta a piros lapot a védőnek. Gennaro Gattuso azonnal reagált, Federico Gatti személyében védőt hozott be az egyik támadó, Mateo Retegui helyére.

Ahogy várható volt, az emberelőnyben lévő hazaiak voltak fölényben, az ívelgetéseik azonban kevés veszélyt hordoztak magukban. Sőt, az olaszok a 60. percben növelhették volna előnyüket, ám a kapu felé ziccerben robogó Kean fölé lőtt.

A 72. percben Donnarummának nagyot kellett védenie, Benjamin Tahirovic lövését ütötte szögletre. Hét perc múlva viszont már a kapus sem tudott segíteni, Amar Dedic beadása után Edin Dzeko fejelt a hosszúról, a kapus csak kiütni tudta a labdát, de érkezett a korábbi Debrecen- és DVTK-játékos Haris Tabakovic, aki közelről a kapuba lőtt (1–1).

A hosszabbítás első félidejének végén piros lapot reklamáltak az olaszok Francesco Pio Esposito buktatásáért, de Tarik Muharemovic megúszta egy sárgával, és még ebben a játékrészben nagyot kellett védenie Vasiljnak Esposito fejesénél. A másodikban Tahirovic lövése tévesztett kevéssel célt, ezután jöhettek a tizenegyesek.

Ott az olaszoknál az első körben Esposito, majd a harmadikban Cristante hibázott. A negyedik körben Bajraktarevic állt a labda mögé, és úgy lőtt a kapuba, hogy Donnarumma még belekapott a labdába, ám hárítani nem tudott. Olaszország egymás után harmadszor nem lesz ott a vb-n. Ellenben Bosznia Kanadával, Katarral és Svájccal lesz egy csoportban a tengerentúli tornán.

Csehország álomszerűen kezdett Dánia ellen, a harmadik percben egy szöglet utáni rövid felszabadítást követően Pavel Sulc 16 méterről hatalmas gólt ragasztott a bal sarokba (1–0). A félidő folytatásában a dánok veszélyesebben játszottak, több helyzetük volt, de egyenlíteni akkor még nem tudtak.

A 72. percben Mikkel Damsgaard szabadrúgása után Joachim Andersen megelőzte Matej Kovar kapust, és a hálóba fejelt (1–1). Miután a rendes játékidőben már nem változott az eredmény, jöhetett a hosszabbítás. Ott a 101. percben egy kavarodás után Ladislav Krejcí lőtt, a labda Alexander Bah lábáról került a kapuba (2–1). Ám erre is volt válaszuk a dánoknak, Anders Dreyer szöglete után Kasper Högh remek fejese a bal sarokba vágódott (2–2).

Jöttek a tizenegyesek, ahol a dánok egyből hibával kezdtek, Rasmus Höjlund a lécet találta el. A harmadik körben még nagyobb bajba kerültek a dánok, Kovar védte Dreyer tizenegyesét, de egyből utána Krejcí is hibázott, Hermansen is eltalálta az irányt. Viszont utána Mathias Jensen fölé lőtt, a cseheknél pedig Michal Sadilek berúgta, a vb-re lőve Csehországot, amely Mexikóval, Dél-Afrikával és Dél-Koreával szerepel majd egy csoportban.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ

DÖNTŐK

Bosznia-Hercegovina–Olaszország 1–1 (Tabakovic 79., ill. Kean 15.) – 11-esekkel 4–1

Kiállítás: Bastoni (Olaszország – 41.)

Csehország–Dánia 2–2 (Sulc 3., L. Krejcí 100., ill. J. Andersen 72., K. Högh 111.) – 11-esekkel 3–1