Nemzeti Sportrádió

Wesley sérülés miatt kikerült a brazil vb-keretből, egy MU-ba tartó középpályás váltja – hivatalos

M. B.M. B.
2026.06.07. 18:40
Wesley (középen) lemarad a vb-ről (Fotó: Getty Images)
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Éderson foci vb 2026 Brazília vb 2026 brazil válogatott brazil labdarúgó-válogatott Wesley
A Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) a hivatalos honlapján közölte, hogy sérülés miatt kikerült a vb-re készülő válogatott keretéből Wesley.

Az AS Roma jobbhátvédje az Egyiptom elleni felkészülési meccsen sérült meg, a későbbi MRI-vizsgálat szerint a combközelítő izma sérült meg a bal lábában. A CBF közleménye szerint az Atalanta játékosa, a napokban a Manchester Uniteddel összeboronált Éderson veszi át a helyét a keretben.

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)
Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország)
Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo), Éderson (Atalanta – Olaszország)
Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–Marokkó
Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–Skócia
Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–Marokkó
Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–Haiti
Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–Brazília
Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–Haiti
a c-csoport menetrendje


 

 

Éderson foci vb 2026 Brazília vb 2026 brazil válogatott brazil labdarúgó-válogatott Wesley
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