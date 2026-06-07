Wesley sérülés miatt kikerült a brazil vb-keretből, egy MU-ba tartó középpályás váltja – hivatalos
Az AS Roma jobbhátvédje az Egyiptom elleni felkészülési meccsen sérült meg, a későbbi MRI-vizsgálat szerint a combközelítő izma sérült meg a bal lábában. A CBF közleménye szerint az Atalanta játékosa, a napokban a Manchester Uniteddel összeboronált Éderson veszi át a helyét a keretben.
A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)
Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország)
Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo), Éderson (Atalanta – Olaszország)
Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)
|Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Brazília–Marokkó
|Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion
|Haiti–Skócia
|Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion
|Skócia–Marokkó
|Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Brazília–Haiti
|Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Skócia–Brazília
|Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Marokkó–Haiti