Wesley sérülés miatt kikerült a brazil vb-keretből, egy MU-ba tartó középpályás váltja – hivatalos

Az AS Roma jobbhátvédje az Egyiptom elleni felkészülési meccsen sérült meg, a későbbi MRI-vizsgálat szerint a combközelítő izma sérült meg a bal lábában. A CBF közleménye szerint az Atalanta játékosa, a napokban a Manchester Uniteddel összeboronált Éderson veszi át a helyét a keretben.

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)

Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország)

Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo), Éderson (Atalanta – Olaszország)

Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

Június 14., vasárnap, 0.00

New York, New York/New Jersey Stadion Brazília–Marokkó Június 14., vasárnap, 3.00

Boston, Boston Stadion Haiti–Skócia Június 20., szombat, 0.00

Boston, Boston Stadion Skócia–Marokkó Június 20., szombat, 3.00

Philadelphia, Philadelphia Stadion Brazília–Haiti Június 25., péntek, 0.00

Miami, Miami Stadion Skócia–Brazília Június 25., péntek, 0.00

Atlanta, Atlanta Stadion Marokkó–Haiti a c-csoport menetrendje



