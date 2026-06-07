A Red Bull engedély nélkül nyúlt hozzá Hadjar autójához – vizsgálat folyik a monacói harmadik helyezett ellen

Mint ismert, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) vizsgálatot indított Isack Hadjar ellen, aki Pierre Gasly 10 másodperces időbüntetése révén harmadikként zárt a Monacói Nagydíjon. Noha a futam közben csak az volt ismert, hogy a francia a piros zászlós megszakítás alatt véthetett a szabályok ellen, a leintést követően kiderült, hogy csapata volt figyelmetlen a kényszerszünetben.

A szövetség által kiadott hivatalos dokumentum szerint a Red Bull szerelői nem engedélyezett változtatásokat hajtottak végre az autón, igaz, amikor a technikai delegált kérdőre vonta őket, akkor befejezték a munkálatokat, és a versenygépet visszaállították az eredeti állapotába anélkül, hogy bármilyen alkatrészt kicseréltek volna rajta.

A Red Bull színeiben először, míg pályafutása során másodszor dobogóra álló versenyzőnek, valamint a Red Bull képviselőjének helyi idő szerint 18 óra 30 perckor volt jelenése a sportfelügyelők előtt, de hivatalos döntés egyelőre nem született az ügyben. Ha a csapatot vétkesnek találják, Hadjart akár ki is zárhatják a versenyből.

A francia nehéz napon van túl, már a verseny korai szakaszában problémái adódtak az autóval, ami jelentős mértékben visszavetette a tempóját is. „Tisztán jöttem el a rajtnál, jól menedzseltem a futamot, de már az első 10-15 kör után komoly vezethetőségi problémák jelentkeztek. Ha van pálya, ahol ezt a legkevésbé szeretnéd, akkor az a monacói. Hihetetlenül nehéz volt így teljesíteni több mint 60 kört; még a futam vége felé, az újraindításnál is teljesítményhiánnyal küszködtem. Ritkán kellett ennyire határon autóznom a kanyarokban. Figyelembe véve, hogy az első szabadedzésen összetörtem a kocsit, kimagasló hétvégét tudhatok magam mögött. Akkor egyáltalán nem volt önbizalmam, hogy onnan vissza tudok kapaszkodni, de sikerült" – értékelt a leintés után, de még az ítélet kihirdetése előtt.

Hadjar mellett Sergio Pérez helyezése is veszélyben forog, a Cadillac első pontjait szerző mexikói az újraindításnál véthetett a szabályok ellen.

MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY ELŐZETES VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes - 2. Lewis Hamilton brit Ferrari 6.271 mp h. 3. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 23.394 mp h. 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 24.261 mp h. 5. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 26.553 mp h. 6. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 29.010 mp h. 7. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 30.369 mp h. 8. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 33.413 mp h. 9. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 37.140 mp h. 10. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 39.153 mp h. 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 41.899 mp h. 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 42.748 mp h. 13. George Russell brit Mercedes 43.353 mp h. 14. Nico Hülkenberg német Audi 44.102 mp h. 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 48.964 mp h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 70 feladta Charles Leclerc monacói Ferrari 64 feladta Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 56 feladta Lando Norris brit McLaren-Mercedes 43 feladta Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 27 feladta Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 15 feladta Max Verstappen holland Red Bull-Ford 0 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 5 6 9 156 2. Lewis Hamilton – 3 9 90 3. George Russell 1 2 7 88 4. Charles Leclerc – 2 8 75 5. Oscar Piastri – 2 6 60 6. Lando Norris – 1 6 58 7. Max Verstappen – 1 6 43 8. Isack Hadjar – 1 3 29 9. Liam Lawson – – 5 26 10. Pierre Gasly – – 6 26 11. Oliver Bearman – – 4 18 12. Franco Colapinto – – 3 15 13. Arvid Lindblad – – 3 13 14. Carlos Sainz – – 3 6 15. Alexander Albon – – 2 5 16. Esteban Ocon – – 2 3 17. Gabriel Bortoleto – – 1 2 18. Sergio Pérez – – 1 1