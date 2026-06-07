Nemzeti Sportrádió

A Red Bull engedély nélkül nyúlt hozzá Hadjar autójához – vizsgálat folyik a monacói harmadik helyezett ellen

H. L.H. L.
2026.06.07. 18:47
Hadjar harmadik helye továbbra is kétséges (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Monacói Nagydíj Isack Hadjar Red Bull Formula–1 FIA
A Formula–1-es Red Bull francia versenyzőjére, Isack Hadjarra akár komoly büntetés is várhat a Monacói Nagydíj versenye után. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalos dokumentuma alapján a csapat a piros zászlós megszakítás alatt nem engedélyezett változtatásokat hajtott végre a harmadikként záró pilóta autóján.

Mint ismert, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) vizsgálatot indított Isack Hadjar ellen, aki Pierre Gasly 10 másodperces időbüntetése révén harmadikként zárt a Monacói Nagydíjon. Noha a futam közben csak az volt ismert, hogy a francia a piros zászlós megszakítás alatt véthetett a szabályok ellen, a leintést követően kiderült, hogy csapata volt figyelmetlen a kényszerszünetben. 

A szövetség által kiadott hivatalos dokumentum szerint a Red Bull szerelői nem engedélyezett változtatásokat hajtottak végre az autón, igaz, amikor a technikai delegált kérdőre vonta őket, akkor befejezték a munkálatokat, és a versenygépet visszaállították az eredeti állapotába anélkül, hogy bármilyen alkatrészt kicseréltek volna rajta.

A Red Bull színeiben először, míg pályafutása során másodszor dobogóra álló versenyzőnek, valamint a Red Bull képviselőjének helyi idő szerint 18 óra 30 perckor volt jelenése a sportfelügyelők előtt, de hivatalos döntés egyelőre nem született az ügyben. Ha a csapatot vétkesnek találják, Hadjart akár ki is zárhatják a versenyből. 

A francia nehéz napon van túl, már a verseny korai szakaszában problémái adódtak az autóval, ami jelentős mértékben visszavetette a tempóját is. „Tisztán jöttem el a rajtnál, jól menedzseltem a futamot, de már az első 10-15 kör után komoly vezethetőségi problémák jelentkeztek. Ha van pálya, ahol ezt a legkevésbé szeretnéd, akkor az a monacói. Hihetetlenül nehéz volt így teljesíteni több mint 60 kört; még a futam vége felé, az újraindításnál is teljesítményhiánnyal küszködtem. Ritkán kellett ennyire határon autóznom a kanyarokban. Figyelembe véve, hogy az első szabadedzésen összetörtem a kocsit, kimagasló hétvégét tudhatok magam mögött. Akkor egyáltalán nem volt önbizalmam, hogy onnan vissza tudok kapaszkodni, de sikerült" – értékelt a leintés után, de még az ítélet kihirdetése előtt.  

Hadjar mellett Sergio Pérez helyezése is veszélyben forog, a Cadillac első pontjait szerző mexikói az újraindításnál véthetett a szabályok ellen. 

MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY ELŐZETES VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
2.Lewis HamiltonbritFerrari6.271 mp h. 
3.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford23.394 mp h. 
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes24.261 mp h. 
5.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford26.553 mp h. 
6.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford29.010 mp h. 
7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes30.369 mp h. 
8.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes33.413 mp h. 
9.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari37.140 mp h. 
10.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari39.153 mp h. 
11.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda41.899 mp h. 
12.Gabriel BortoletobrazilAudi42.748 mp h. 
13.George RussellbritMercedes43.353 mp h. 
14.Nico HülkenbergnémetAudi44.102 mp h. 
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes48.964 mp h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes70feladta
 Charles LeclercmonacóiFerrari64feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda56feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes43feladta
 Oliver BearmanbritHaas-Ferrari27feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari15feladta
 Max VerstappenhollandRed Bull-Ford0feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli569156
2. Lewis Hamilton3990
3. George Russell12788
4. Charles Leclerc2875
5. Oscar Piastri2660
6. Lando Norris1658
7. Max Verstappen1643
8. Isack Hadjar1329
9. Liam Lawson526
10. Pierre Gasly626
11. Oliver Bearman418
12. Franco Colapinto315
13. Arvid Lindblad313
14. Carlos Sainz36
15. Alexander Albon25
16. Esteban Ocon23
17. Gabriel Bortoleto12
18. Sergio Pérez11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes244
2. Ferrari165
3. McLaren-Mercedes118
4. Red Bull-Ford72
5. Alpine-Mercedes41
6. Racing Bulls-Ford39
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari1
11. Aston Martin-Honda0
72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:13.978
2. szabadedzés1. Hamilton 1:13.026
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:12.720
Időmérő1. Antonelli 1:12.051
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Hadjar
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00

 

 

F1 Monacói Nagydíj Isack Hadjar Red Bull Formula–1 FIA
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