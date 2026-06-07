MotoGP: Márquez vasárnap is nyert a Balatonon, 100. futamgyőzelmét aratta

A hétvége fő eseménye előtt Szabó Kincső énekelte el a Himnuszt, majd a felvezető kört követően elrajtolt a mezőny. Az elmúlt két napban mindegyik versenyen megúszták a versenyzők az első kanyarokat nagyobb baleset nélkül, ám ezúttal máshogy történt. A délelőtt bukó Martín alatt szitált be a belső íven a motor az első kanyar féktávjánál, elesett és nem csak saját maga, hanem másik négy pilóta futamát is tönkretette – köztük volt a vb-éllovas csapattárs, Marco Bezzecchi is. Rajtuk kívül Fabio Di Giannantonio, Raúl Fernández és Fermín Aldeguer számára is befejeződött a Magyar Nagydíj.

Az élen, ahogy a szombati sprinten is, az első kanyarokban megőrizte első helyét Marc Márquez, ám itt nem sikerült véghez vinni azt a taktikát, ami akkor a sikert eredményezte, vagyis azt, hogy gyorsan, kényelmes előnyt épít ki. Acosta nem hagyta magát, és meg is előzte a világbajnoki címvédőt, mögöttük a kieséseket követően Francesco Bagnaia haladt. Néhány körig állandósult ez a sorrend, de aztán a 14. körben Márquez támadásba lendült, kanyarokon keresztül egymás mellett ment, és oda-vissza előzte egymást a két versenyző, végül Joan Mir kicsúszása kissé segített a Ducati pilótájának, Acosta a második helyre szorult. Márquez rákapcsolt, a 19. körben megfutotta a verseny addigi legjobb körét, így több mint másfél másodperces előnyt tudott kiépíteni. Nem igazán látszódott rajta, hogy néhány héttel ezelőtt a lábát és a vállát is megműtötték és alig egy hete tért csak vissza. Az élen egyre jobban nyílt az olló, és a középmezőnyben is csendesebb időszak következett, Luca Marini haladt a 4. helyen, őt Ogura Ai követte, majd a 6. pozícióban Diogo Moreira haladt. Az utolsó körökben nem történt változás az élmezőnyben, a világbajnoki címvédő a sprint után vasárnap is a dobogó legfelső fokára állhat.

Márquez ebben az évadban még nem állt dobogón nagydíjon, legjobb helyezése egy negyedik hely volt Brazíliából. Ám a magyar pályát nagyon érzi, ez ezúttal is bebizonyosodott, 2025-höz hasonlóan ezúttal is mindent vitt a Balaton Park Circuiton, a pole-t, a sprintet és a vasárnapi futamot is behúzta.