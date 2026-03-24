Vb-pótselejtező: veterán kapus véd Ukrajna ellen a svédeknél

Potter azért dönthetett a 18-szoros válogatott Kristoffer Nordfeldt várható szerepeltetése mellett, mert a svédeknek egyszerűen elfogytak a bevethető – és legalább minimális rutinnal rendelkező – kapusai. A 79-szeres válogatott Robin Olsen még tavaly ősszel, a vb-selejtezősorozat közepén jelentette be visszavonulását a nemzeti csapattól, amikor Jon Dahl Tomasson volt a kapitány – és ugyan már nem a dán szakvezető vezeti a svédeket, Olsen mégsem döntött a visszatérés mellett.

Az azóta lejátszott négy meccsen a svédeknél háromszor Viktor Johansson, egyszer pedig Jacob Widell Zetterström védett, ám most mindketten sérültek. Egyikük sincs ott az ukránok elleni meccsre készülő keretben, helyettük a Sunderland 24 éves kapusa, Melker Ellborg és a Como 24 éves hálóőre, Noel Törnqvist kapott meghívót – mindketten újoncok.

Így Potter döntése tulajdonképpen nem számít meglepetésnek, elvégre Nordfeldtnél többször a svéd válogatottban szereplő kapus jelenleg nem áll a szövetségi kapitány rendelkezésére.

„Kristoffernek széles körű a tapasztalata, sok-sok éve nagyon fontos része a válogatottnak, és készen áll a feladatra, nagyon várja a mérkőzést” – idézte Pottert az Aftonbladet sportrovata.

Nordfeldt 16 éve, 2010 januárjában kapott először meghívót a svéd válogatottba, egy évvel később egy Dél-Afrika elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a nemzeti csapatban. Azóta két hosszabb és több apróbb kihagyástól eltekintve gyakorlatilag folyamatosan második számú kapus volt, eleinte még Andreas Isaksson, majd a már említett Olsen mögött, de 18 fellépés így is összejött neki. Legutóbb két és fél éve, a Moldova ellen 3–1-re megnyert felkészülési mérkőzésen védett – egy félidőt kapott. Harmadik számú kapusként ott volt a 2018-as világbajnokságon és a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztott 2020-as Európa-bajnokságon, ám egyik tornán sem lépett pályára.

A 18 eddigi válogatott meccse közül egyszer a magyar válogatott ellen is védett, mégpedig 2016 novemberében, amikor Király Gábor és Juhász Roland utolsó alkalommal szerepelt a mieinknél, mellettük pedig Vanczák Vilmost és Hajnal Tamást is elbúcsúztatta az MLSZ a nemzeti csapattól.

A svédek csütörtök este Ukrajnával játszanak a világbajnoki pótselejtező elődöntőjében, továbbjutásuk esetén pedig a Lengyelország–Albánia összecsapás győztesével küzdhetnek meg hazai pályán a vb-szereplésért.