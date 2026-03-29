Nemzeti Sportrádió

Új dimenzióban a dán válogatott; nincs veszélyben Zielinski játéka a svédek ellen

2026.03.29. 11:35
Damsgaard (14) remekül játszott Észak-Macedónia ellen (Fotó: AFP)
Címkék
Dánia foci vb 2026 Brian Riemer Csehország
Népünnepély volt Koppenhágában csütörtök estétől péntek reggelig, pedig még nem is jutott ki a világbajnokságra a dán válogatott. Brian Riemer szövetségi kapitány együttese „csak” Észak-Macedóniát verte meg a vb-pótselejtezőben, csakhogy a 4–0-s győzelem olyan eufóriát váltott ki a közönségből meg persze a játékosokból, mint amilyet hosszú évek óta nem tapasztaltak Dániában. Andreas Kraul, a DR Sporten munkatársa szerint azért alakulhatott így, mert a válogatott végre ismét önmagát adja, így a legkevésbé sem kiismerhető a játéka – az elmúlt időszakban ugyanis az volt.

Noha a macedónok legyőzéséből Gustav Isaksen két góllal vette ki a részét, a leginkább feltűnő és megsüvegelendő teljesítmény Joakim Maehle és Mikkel Damsgaard ördöngös összjátéka volt, ami jól érzékelhetőn más dimenzióba helyezte a csapat futballját. Dánia a 2021-es Európa-bajnokságon szórakoztatóan és eredményesen játszva az elődöntőig jutott, hosszabbításban kapott csak ki (1–2) a házigazda angoloktól – Maehle és Damsgaard parádézott a tornán, utóbbi egyébként Anglia ellen is gólt szerzett.

„Igyekszünk úgy kialakítani a taktikánkat, hogy megmaradjon kreatív kulcsembereink úgynevezett alkotói szabadsága a pályán, s közben rendezettek is maradjunk. Éreztük, hogy Joakim Maehle és Mikkel Damsgaard egyaránt bizonyítási vágytól fűtve lép pályára a pótselejtezőben, s örömmel láttuk, nem felejtették el, milyen szenzációs teljesítményt tudnak nyújtani megfelelő összhang esetén. A legjobb persze azt tapasztalni, hogy az egész csapat veszélyes az ellenfél kapujára” – mondta a dr.dk oldalnak nyilatkozva Brian Riemer szövetségi kapitány.

Rossz hír ez Csehországnak, amely az írek ellen 0–2-ről egyenlítve, majd tizenegyesekkel jutott tovább csütörtökön a pótselejtezőben. Kedden kirobbanó formában lévő dán válogatott érkezik ugyanis Prágába, meg aztán eleve nincsenek szép emlékeik a cseheknek az elmúlt csaknem másfél évtizedből: a 2021-es Eb-n Bakuban az északiak 2–1-re nyertek ellenük a negyeddöntőben, a 2014-es vb selejtezőjében pedig 3–0-s csapást mértek rájuk Olomoucban.

Nincs veszélyben Piotr Zielinski játéka a svédek ellen

Az Albánia ellen győztes gólt szerző középpályás pályára léphet Stockholmban, ráadásul a lengyelek Nicola Zalewskivel is újra számolhatnak.

Zielinskit (balra) csak elővigyázatosságból cserélték le Albánia ellen (Fotó: AFP)

Megküzdött a továbbjutásért Albánia ellen a lengyel válogatott a vb-pótselejtező csütörtöki elődöntőjében, egygólos hátrányból fordított, és 2–1-re nyert. A mindent eldöntő gólt Piotr Zielinski szerezte, 25 méterről bombázta a labdát a kapu jobb alsó sarkába. A lengyel szurkolókat ugyanakkor aggodalommal töltötte el, hogy az Internazionale középpályását percekkel később Jakub Moder váltotta a pályán, tartottak tőle, hogy sérülés miatt kihagyja a Svédország elleni összecsapást, amelynek győztese kijut a világbajnokságra.

A sport.fakt.pl oldal ugyanakkor megnyugtató hírt közölt: Zielinski cseréjére elővigyázatosságból került sor, és az orvosi vizsgálatok alapján nem szenvedett olyan súlyos sérülést, amely ellehetetlenítené a játékát a sorsdöntő keddi találkozón. Szombaton már együtt tréningezett a társaival, a válogatott edzőtáborában pedig kiváló a hangulat. További optimizmusra ad okot, hogy a keret többi tagja is egészséges, valamint a Stockholmban esedékes mérkőzésen visszatérhet a csapatba Nicola Zalewski, aki az Albánia elleni pótselejtezőt sárga lapos eltiltása miatt hagyta ki.

Minden álmom, hogy kijuttassam Lengyelországot a világbajnokságra – nyilatkozta az Albánia legyőzését követően tartott sajtótájékoztatón Jan Urban, a lengyelek szövetségi kapitánya. – Az igazat megvallva Albánia ellen akkor sem aggódtam volna túlzottan a győzelmünk miatt, ha kétgólos hátrányba kerülünk. Hazai pályán, a közönségünk támogatását élvezve csak idő kérdése volt, mikor fordítjuk meg az összecsapást. Svédország ellen viszont teljesen más találkozó vár ránk, és nem csak azért, mert idegenben kell pályára lépnünk. Egyértelműen a keddi pótselejtező lesz edzői pályafutásom legfontosabb mérkőzése.”  

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, PÓTSELEJTEZŐ
A-ÁG
DÖNTŐ (március 31.)
20.45: Bosznia-Hercegovina–Olaszország

B-ÁG
DÖNTŐ (március 31.)
20.45: Svédország–Lengyelország

C-ÁG
DÖNTŐ (március 31.)
20.45: Koszovó–Törökország

D-ÁG
DÖNTŐ (március 31.)
20.45: Csehország–Dánia

 

Dánia foci vb 2026 Brian Riemer Csehország
