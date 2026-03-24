24 év után vb-résztvevő a török válogatott, Gyökeres kilőtte a svédeket a tornára
Története során a harmadik labdarúgó-világbajnokságára készülhet Törökország, amely a román válogatott után Koszovót is legyőzte 1–0-ra a pótselejtezőben, így biztosította helyét az idei tornára. A lengyelek kétszer is egyenlítettek Svédország ellen, amelyet azonban Viktor Gyökeres a 88. percben szerzett góljával kijuttatott a világeseményre.
A koszovói válogatott a pótselejtező elődöntőjében Szlovákiát búcsúztatta 4–3-mal, így a törökök ellen is reménykedhetett. Milot Rashicáéknak azonban nem jött össze a bravúr hazai pályán: ez a Fenerbahce támadójának, Kerem Aktürkoglunak „köszönhető”, aki az 53. percben kontratámadás végén helyezett a jobb alsó sarokba. Koszovó félidőnként egy kaput eltaláló lövést jegyzett, Ugurcan Cakir kapuja nem igazán forgott veszélyben.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐK
DÖNTŐK
Koszovó–Törökország 0–1 (Aktürkoglu 53.)
Svédország–Lengyelország 3–2 (Elanga 19., Lagerbielke 44., Gyökeres 88., ill. Zalewski 33., Swiderski 55.)
