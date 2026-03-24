Nemzeti Sportrádió

Felkészülési mérkőzés: Magyarország–Görögország 0–0

24 év után vb-résztvevő a török válogatott, Gyökeres kilőtte a svédeket a tornára

ROCK PÉTER
2026.03.31. 22:42
Viktor Gyökeres pályafutása egyik legfontosabb gólját szerezte (Fotó: Getty Images)
Címkék
svéd labdarúgó-válogatott koszovói labdarúgó-válogatott lengyel labdarúgó-válogatott török labdarúgó-válogatott vb-pótselejtező
Története során a harmadik labdarúgó-világbajnokságára készülhet Törökország, amely a román válogatott után Koszovót is legyőzte 1–0-ra a pótselejtezőben, így biztosította helyét az idei tornára. A lengyelek kétszer is egyenlítettek Svédország ellen, amelyet azonban Viktor Gyökeres a 88. percben szerzett góljával kijuttatott a világeseményre.

A koszovói válogatott a pótselejtező elődöntőjében Szlovákiát búcsúztatta 4–3-mal, így a törökök ellen is reménykedhetett. Milot Rashicáéknak azonban nem jött össze a bravúr hazai pályán: ez a Fenerbahce támadójának, Kerem Aktürkoglunak „köszönhető”, aki az 53. percben kontratámadás végén helyezett a jobb alsó sarokba. Koszovó félidőnként egy kaput eltaláló lövést jegyzett, Ugurcan Cakir kapuja nem igazán forgott veszélyben.

Kerem Aktürkoglu és Arda Güler öröme (Fotó: Getty Images)

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐK
DÖNTŐK
Koszovó–Törökország 0–1 (Aktürkoglu 53.)
Svédország–Lengyelország 3–2 (Elanga 19., Lagerbielke 44., Gyökeres 88., ill. Zalewski 33., Swiderski 55.)

 

