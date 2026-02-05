Vagányság és fegyelem egyensúlya – ez a siker kulcsa a hollandok ellen a női vízilabda Eb-döntőben

Az évezred elején mutatott be ilyen menetelést a magyar női vízilabda-válogatott, jelesül, hogy sorozatban három világversenyen is bejutott a fináléba. A 2001-es Európa-bajnokság és világbajnokság után a 2002-es világkupában is döntőzött (az Eb-t és a vk-t megnyerte), míg a tavaly áprilisi világkupadöntő és a júliusi világbajnokság után az idei Eb-n is az aranyért ugorhat medencébe. Funchalban a keddi elődöntőben Görögországot sikerült kiejteni ötméteresekkel, amely tavaly mindkét fináléban kibabrált velünk.

Cseh Sándor igyekszik jelezni játékosainak, hogy ne foglalkozzanak a körülményekkel (FOTÓ: MTI/SZIGETVÁRY ZSOLT)

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd A magyar csapat tíz év után játszhat ismét Európa-bajnoki döntőt, ráadásul a 2016-os belgrádi kontinensviadalon is kétszer csapott össze Hollandiával. Az első, csoportkörös találkozón úgy nyertek 14–10-re a hollandok, hogy a harmadik negyed közepén már 11–3-ra vezettek. A döntőben a félidő előtt átvették a vezetést, 5–4-es előnyben fordulhattak. Három negyedig semmi sem dőlt el, 7–7-es állásnál következett a záró szakasz, amelyben viszont a védekezésünkkel (élén Gangl Edina kapussal) nem tudott mit kezdeni az ellenfél. Az utolsó nyolc percben egy gólt sem lőtt Hollandia, míg Tóth Ildikó két villanása centerben a javunkra döntötte el a találkozót, a 9–7-es sikerrel harmadik Európa-bajnoki címünket nyertük meg – nem mellesleg kvótát szerzett a riói olimpiára a Bíró Attila vezette együttes.

Az akkori bajnokcsapatból Garda Krisztina és Keszthelyi Rita Funchalban is szerepel, ahogy egyébként a kétgólos Bujka Barbara is, ám ő ezen az Eb-n a német válogatottat erősítette. A hollandoktól csak Laura Aarts kapus tagja továbbra is a nemzeti csapatnak. Ez lesz a negyedik alkalom, amikor Magyarország és Hollandia játssza a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjét. 1985-ben és 1987-ben körmérkőzéses rendszerben végeztünk másodikként a hollandok mögött (előbb 19–4-re, majd 11–8-ra maradtunk alul ellenük), a 2016-os előtt az 1989-es fináléban 14–11-re kikaptunk, 1991-ben 11–8-ra nyertünk. Legutóbb legyőztük Hollandiát az Eb-döntőben

A magyar–görög elődöntő legértékesebb játékosának csapatkapitányunkat, Keszthelyi Ritát választották meg, aki kiemelte, jól emlékeztek a görögök beállós védekezésére, amit az Eb előtti közös felkészülési mérkőzésen is játszottak, az ott szerzett tapasztalatokat sikerült alkalmazni az elődöntőben. A hajrában 7–6-nál Cseh Sándor szövetségi kapitány emberelőnyben időt kért, majd a figura épp Keszthelyire jött ki, aki kívülről néhány lóbálás után fontos gólt lőtt Joana Sztamatopulunak.

„A görögök emberhátrányban mindig »beugranak« a szélekről középre, amikor az ellenfél centere behúzódik, erre készültünk, ezt használtuk ki” – mondta Keszthelyi, akitől azt is megkérdeztük, hogyan birkózott meg a csapat azzal, hogy számos támadásunkat kontrafaulttal állították meg a játékvezetők, főleg a két középső negyedben. A másodikban egymás után négy (!) támadásnál is kontrát fújtak ellenünk. Cseh Sándor 5–5-nél időt kért és emlékeztette játékosait: a körülményektől függetlenül végig fegyelmezetten játsszanak, védekezzenek.

„Abban az időkérésben arra is felhívta a figyelmünket, azért, mert hátrányba kerülünk, ne inogjunk meg, ki kell védekezni. Figyelmetlenségből kaptunk gólokat, például »nem fogtuk meg a kapufát«, azért pedig senkit sem lehet hibáztatni, ha azért kapunk gólt, mert nem összpontosítunk eléggé. Ilyen helyzetekben sem szabad kiengedni, és a kontraítéletekhez is valahogy alkalmazkodnunk kell, bár jóval többet kaptunk, mint az ellenfél. A döntőben erre is figyelnünk kell.”

Neszmély Boglárka védéseire égető szükség lesz a hollandok elleni fináléban (FOTÓ: MTI/SZIGETVÁRY ZSOLT)

A háromévnyi spanyolországi légiósélet után tavaly nyáron a Ferencvárosba hazatérő Keszthelyi a görögökkel szembeni győztes elődöntővel kapcsolatban kiemelte: „Alapvetően nem hiszek abban, hogy a mérkőzések kimenetele attól függ, ki mit érdemel meg, ez nem így működik. Viszont az elődöntőben sokkal jobban játszottunk az ellenfélnél, sokkal többet bírt el a csapat, a tartás és a hit billentette a javunkra a párharcot. Nem foglalkoztunk a körülményekkel, minden szituációban a végsőkig küzdöttünk, a védekezésünk is jó volt, és elöl is összeszedtük magunkat. A vb-döntőben sokkal jobban teljesítettek a görögök, ezt el kellett ismernünk, ezúttal viszont mi voltunk a jobbak. Az említettek miatt úgy gondolom, megérdemeltük a sikert.”

Tiba Panna okos távoli góljait csütörtök este is jó lenne látni (FOTÓ: MTI/SZIGETVÁRY ZSOLT)

Keszthelyi Rita tizenhetedik éve – 2009-től – a magyar válogatott meghatározó tagja, nyert már a nemzeti csapattal olimpiai bronzérmet, három világbajnoki ezüstérmet és egy bronzérmet, Európa-bajnokságon háromszor volt harmadik, a legutóbb, 2016-ban Eb-aranyérmes együttesnek is tagja volt. Megkérdeztük tőle, hogyan éli meg, hogy ilyen hosszú ideje harcol az érmekért, és folyamatosan megkapja a bizalmat minden szövetségi kapitánytól

Az örökranglistán éllovas Hollandia hetedik, míg a harmadik Magyarország a negyedik Eb-aranyérméért száll harcba csütörtök este Funchalban. A címvédő nem izzadt meg a csoportkörben, összesen 12 gólt kapott a brit (14–4), a svájci (28–2) és az izraeli (23–6) csapattól, majd nagy csatában 5–4-re legyőzte a mieinket a középdöntő első meccsén. Körbeverés esetén a párizsi olimpiai bajnok Spanyolország még kipörgethette volna a hollandokat a legjobb négy közé jutásért zajló harcban, de ehhez legalább kétgólos sikerre lett volna szüksége. Bár az első negyedben elléptek a spanyolok és az utolsóban 20 másodpercig vezettek 12–10-re, a hollandok nagyrészt kézben tartották a meccset – 13–13 után ötméteresekkel kikaptak, de ez már nem számított. Hollandia az elődöntőben könnyed, 8–4-es győzelemmel jutott túl Olaszországon. Kitty Lynn Joustra 21 góllal holtversenyben vezeti a góllövőlistát, míg Laura Aarts a torna leghatékonyabb kapusai közé tartozik. A fináléban vághatunk vissza

„Éremért küzdeni mindig kivételes lehetőség, ezért sportolunk mindannyian. Igazán szuper, hogy egy fiatalos, épülő válogatott sorozatban a harmadik döntőjét játssza a párizsi olimpia óta. Remélem, a mostani érmünk más színű lesz, mint az előző kettő. A bizalomról azt gondolom, ha nem teljesítenék úgy, nem lennék itt, de nagyszerű érzés a csapat részének lenni, jól érzem magam itt, és hálás vagyok az edzőimnek, a stábnak, a csapattársaknak, hogy itt lehetek. A többiek nélkül nekem sem menne, és örülök, hogy még mindig úgy látják, rászolgálok a bizalomra.”

Hollandia rendkívül szoros, mindkét oldalon kiváló kapusteljesítményt hozó középdöntős párharcban múlta felül a mieinket a középdöntős csoportban. Keszthelyi szerint a görögök ellen támadásban mutatott lazaságra, vagányságra, bátorságra lesz szükség, hogy ezúttal mi nevessünk a végén, azaz az ellenfél ne védhesse meg Eb-címét.

„Mindehhez kellő fegyelem is társult, senki sem durrogtatta el felelőtlenül a labdát, legtöbbször megtaláltuk a legjobb megoldást, és volt szívünk, türelmünk, eszünk ahhoz, hogy jól döntsünk: továbbadjuk a labdát vagy ha ott a rés, lőjünk kapura, hiába van még húsz másodperc a támadóidőből. Faragó Kamilla és Tiba Panna is szerzett fontos gólt távoli lövésből – nem tologatták tovább a labdát, hanem bátran vállalkoztak, az ösztöneikre hallgatva. Erre az egyensúlyra csütörtökön is nagy szükségünk lesz.”

Összesítésben az Eb-ken egy döntetlen mellett tízszer a hollandok, kilencszer a mieink voltak a jobbak. Az elmúlt évek egyéb világversenyein viszont négy meccsből hármat válogatottunk nyert meg: 2021-ben a tokiói olimpia negyeddöntőjében, a 2022-es vb elődöntőjében, majd a 2024-es vb negyeddöntőjében.

MINIINTERJÚ – Faragó Kamilla, a válogatott átlövője: Felemelő érzés volt a hajrában betalálni

– Az első kísérleteit a kapus védte vagy elakadt a blokkban, de tovább próbálkozott. A meccs hajrájában kitűnően lőtt laposan a bal alsó sarokba, fontos gólt szerzett, két és fél perccel a vége előtt ismét vezettünk. Felszabadító érzés volt?

– Igen, és felemelő! Tudom, mi a szerepem a csapatban, Cseh Sándor szövetségi kapitány is arra kér, hogy minél többet lőjek. Ezek a lövések mostanában többé-kevésbé sikeresek, de szerencsére jól ismertem fel a helyzetet, nem fogyott el az önbizalmam a meccs korábbi részében, és segíthettem a csapatnak, ezzel lett hét-hat nekünk. Azt éreztem: végre sikerült!

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– A görögökkel rendre szoros mérkőzéseket vívunk mostanában. A legutóbbi két felkészülési meccsen mi, a tavalyi két döntőben viszont ők nyertek. A hajrában felállt az ellenfél kétgólos hátrányból, ám a szétlövésből önök jöttek ki jobban. Mi döntött ezúttal tétmeccsen is a javunkra?

– Bennünk volt, hogy most már nekünk kell felülkerekednünk éles helyzetben is, és hogy képesek is vagyunk rá. Mi akartuk jobban a sikert, és fegyelmezett játékkal nyertünk. Persze előfordultak hibák, de mindenki megpróbálta a tudása legjavát nyújtani, végrehajtani Sanyi kéréseit, vagy amit egymástól kértünk, ez vezetett eredményre. A görögök a végén türelmesebbek voltak, nem kapkodták el a lövéseiket, mi pedig talán kicsit görcsösen védekeztünk, ebből is tanulunk.

– A döntőben ismét a hollandok következnek: szoros találkozót játszottak a középdöntőben, bár nem vezettek a meccs során, ettől még az önök javára is eldőlhetett volna a párharc. Min kell csiszolni a dőntőig?

– A támadásainkon tovább kell javítanunk, nem is emlékszem, mikor lőttünk legutóbb négy gólt egy meccsen. A védekezésünk szintjét megtartanánk, az szinte tökéletes volt. Türelmesebbnek kell lennünk, nem szabad elkapkodnunk a lövéseket, hanem megnézni, melyikünk van a legjobb helyzetben, illetve remélem, az emberelőnyöket is jobban kihasználjuk.

VÍZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

A 3. HELYÉRT

18.15: Görögország–Olaszország (Tv: M4 Sport)

DÖNTŐ

20.15: MAGYARORSZÁG–Hollandia (Tv: M4 Sport; rádió: Kossuth, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

