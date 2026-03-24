Mbappé felépült és minden meccsen játszani akar a világbajnokság előtt

2026.03.24. 10:52
francesa válogatott vb 2026 Kylian Mbappé
Teljesen felépült térdsérüléséből és minden mérkőzésen szeretne pályára lépni Kylian Mbappé, a nyári világbajnokságra készülő francia labdarúgó-válogatott szupersztárja.


A 27 éves támadó március elején dőlt ki a sorból, ami miatt több találkozót kihagyott a Real Madridban, a múlt héten viszont a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, illetve a városi rivális Atlético Madrid elleni bajnoki rangadón is szóhoz jutott csereként.

„Százszázalékos vagyok, teljesen felépültem. A legutóbbi két világbajnokságra is úgy érkeztem, hogy játszottam, gólokat szereztem, címeket nyertem, az utolsó pillanatig küzdöttem a klubomért. Ugyanezt fogom most is tenni” – nyilatkozta a világbajnok támadó, aki az argentinokkal szemben elveszített 2022-es fináléban mesterhármast ért el.

Mbappé most is ott van a nemzeti csapat keretében, hazája válogatottja csütörtökön a brazilokkal vív felkészülési mérkőzést, három nappal később pedig a kolumbiaiakkal találkozik.

A franciák az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság I-csoportjában Norvégiával, Szenegállal és az interkontinentális rájátszás győztesével találkoznak.

(MTI)

 

A világbajnokság után Zidane lesz a francia szövetségi kapitány – sajtóhír

Francia labdarúgás
15 órája

A Liverpool sztárjának el kellett hagynia az olaszok edzőtáborát

Foci vb 2026
Tegnap, 11:15

Visszavonul a futballtól a korábbi francia válogatott középpályás – hivatalos

Francia labdarúgás
Tegnap, 9:45

Chiesa közel két év után került be az olasz válogatott keretébe

Olasz labdarúgás
2026.03.20. 15:05

Az irániak készülnek a labdarúgó-világbajnokságra

Foci vb 2026
2026.03.19. 17:06

Vb 2026: szerződést hosszabbított az írek szövetségi kapitánya

Foci vb 2026
2026.03.19. 16:52

Aranycipő: nincs változás az első háromban, Igor Thiago ismét egyedül a negyedik

Minden más foci
2026.03.17. 09:59

Vb 2026: Irán nem lépett vissza, de az Egyesült Államok helyett Mexikóban szeretne játszani

Foci vb 2026
2026.03.17. 08:51
Ezek is érdekelhetik