Stockholm, Párizs, Cagliari – Kylian Mbappé magánélete szálka a madridi drukkerek szemében

Az első ilyen esetre 2024 októberében került sor – néhány hónappal azután, hogy szabadon igazolhatóként a Paris Saint-Germain mezét a Real szerelésére cserélte. Ekkor ugyanis a válogatott szünetben – miután a nemzeti csapathoz nem csatlakozhatott sérülés miatt – Stockholmba utazott, ahol barátaival egy bulin vett részt. Noha ez a kiruccanás elsőre nem keltette fel a madridi szurkolók figyelmét, Franciaországban annál inkább felhördült a közvélemény – a konszenzus szerint Mbappénak a sérülésből való felépüléssel kellett volna foglalkoznia a mulatozás helyett. Didier Deschamps szövetségi kapitány akkor kiállt a játékos mellett, mondván, hogy „Mbappé a szabadnapjain azt csinál, amit akar”, de ezzel együtt a következő válogatott szünetben már nem hívta be a támadót, dacára annak, hogy akkor már egészséges volt – idézi fel a történteket a spanyol lap.

A következő epizódra a mostani évig kellett várni. Márciusban Mbappé – miután hónapok óta egy térdsérüléssel bajlódott – Párizsba utazott, hogy egy francia traumatológussal, Bertrand Sonnery-Cottet-vel kezeltesse a térdét, miután (mint azt az RMC megszellőztette) a Real Madrid orvosi stábja félrediagnosztizálta a sérülést. Ez idő alatt a paparazzók lencsevégre kapták a csatárt, amint egy Messika nevű ékszerüzletben vásárolt, így a szurkolók – dacára a sérülés valódiságának – újfent megkérdőjelezték a váratlan utazás jogosságát.

Ezzel együtt az i-re a pontot a már emlegetett olaszországi kiruccanás tette fel, amit az egyébként izomsérülésből lábadozó támadó sem rejtett véka alá. A botrány akkor pattant ki, amikor kiderült, hogy Mbappé az Espanyol elleni meccs kezdése előtt 12 perccel szállt le magángépével Spanyolországban. A szurkolók (miután kiszivárogtak a cagliari utazásról készült fényképek) ellepték a támadó közösségi oldalait, s többek között azt követelték, hogy hagyja el a klubot.

Az AS megjegyzi, hogy a klub (a 41 tétmeccsen 41 gólt szerző támadó teljesítményére való tekintettel) valóban engedélyt adott Mbappé vakációjára, de nem azzal a céllal, hogy ekkora botrány kerekedjen a dologból. Az olaszországi út mindemellett azért is kaphatott zöld utat a madridi klubvezetés részéről, mert a Betis elleni bajnokit követő orvosi vizsgálatok azt mutatták, hogy Mbappé várhatóan az FC Barcelona elleni klasszikusra sem épül majd fel. Ezzel együtt már a csapattársak körében is felütötte a fejét az a vélekedés, miszerint a klub vezérkara kivételezik a csapat legnagyobb sztárjával.

Kylian Mbappé második madridi idénye tehát kettős érzéseket kelt a Real Madrid hívei körében, hiszen hiába termeli a francia hihetetlen mennyiségben a gólokat, sokan (az imént felsorolt incidensek nyomán) úgy vélekednek, hogy Mbappé nem veszi eléggé komolyan a klubját.

A SZURKOLÓK MBAPPÉ TÁVOZÁSÁT KÖVETELIK, PETÍCIÓ IS INDULT A csatár távozását sürgető petíciót az Actu Foot francia portál szerint egy óra alatt több mint 70 ezren látták el kézjegyükkel, kedd délben pedig 142 ezernél tartott az aláírók száma. „A Real Madridot nem olyan játékosokból építettük fel, akik szmokingban játszanak, hanem olyanokból, akik a mérkőzéseket átizzadt, sáros mezben fejezik be, erőfeszítéseket tesznek, áldozatot vállalnak” – nyilatkozta a Real Madrid Espanyol elleni bajnokija után Álvaro Arbeloa vezetőedző, amit egyesek úgy értelmeztek, hogy a tréner burkolt kritikát fogalmazott meg amiatt, hogy Mbappé nem az elvárható lelkesedéssel veszi ki a részét a letámadásból, a nyomásgyakorlásból. (MTI)