Cristiano Ronaldo nem utazik el a portugál válogatottal Amerikába

2026.03.20. 14:35
Portugália Cristiano Ronaldo félkészülési mérkőzés
Az utóbbi hetekben izomsérüléssel kezelt Cristiano Ronaldo nem utazik el a portugál labdarúgó-válogatottal a tengerentúlra, ahol előbb Mexikó, majd az Egyesült Államok lesz az ellenfél a március végi felkészülési időszakban.

„A világbajnoki szereplése nincs veszélyben. Kisebb izomsérülésről van szó, szerintünk egy-két hét alatt felépül. Különben is, amit az idény eddigi időszakában nyújtott, az kitűnő fizikai állapotról tanúskodik” – mondta a kerethirdetéskor Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitánya.

A 223 válogatott meccsén 143 gólt szerző, 41 éves világklasszis február végén sérült meg az Al-Naszr egyik szaúdi bajnoki mérkőzésén, az utóbbi hetekben Madridban kezelték.

A nyári világbajnokságra készülő portugálok március 28-án Mexikóval csapnak össze Mexikóvárosban, majd 31-én a másik vb-házigazda, az Egyesült Államok lesz az ellenfél Atlantában.

Ronaldo klubtársa, Joao Félix és a szintén remek idényt futó Bruno Fernandes ott van a keretben, Matheus Fernandes először kapott meghívót, míg Goncalo Guedes majdnem négy év után tér vissza.

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP)
Védők: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica)
Középpályások: Rúben Neves (Al-Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (Porto)
Csatárok: Ricardo Horta (Braga), Pedro Goncalves (Sporting CP), Joao Félix (Al-Naszr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Rafael Leao (Milan), Pedro Neto (Chelsea), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG)

 

