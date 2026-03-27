Marco Rossi Arne Slot kijelentéséről: „Elvárnám, hogy az edzők ne mondják meg a szövetségi kapitányoknak, mit tegyenek”

„Ez lesz az első meccse az új szövetségi kapitányuknak, Bostjan Cesarnak. Nem tudjuk, miként állnak majd fel, például három vagy négy védővel-e, viszont ugyanazok a játékosok alkotják a keretüket, mint eddig – mondta Marco Rossi.– Meglehetősen szilárd a védelmük és vannak gyors támadóik, különösen a széleken, mint például Andraz Sporar, aki remek góllövő. Nem könnyű ellenfélről van szó, de meggyőződésem, hogy a srácok kifejezetten komolyan veszik majd ezt a felkészülési mérkőzést.”

„Varga Barnabás hiányában Bárány Donát és Lukács Dániel is szóba jöhet a csatárposzton. Nyolc éve irányítom a válogatottat, ezalatt még sohasem történt olyan, hogy a 25 meghívottból 8-at nem tudok pályára küldeni. Szlovénia ellen a három kapusunkkal együtt 21 fős lesz a meccskeret” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

A sajtótájékoztatón Marco Rossit megkérdezték arról, mit szól a Liverpool menedzsere, Arne Slot szavaihoz, aki úgy fogalmazott: reméli, a válogatottak szövetségi kapitányai megértik, csapatában sok játékos rengeteg percet tölt a pályán, emiatt bízik benne, hogy nem játszatják őket 180 percen át.

„Arne Slottal sohasem beszéltem még. Soha senkinek nem szólok bele a döntésébe. Abba sem, hogy mikor játszatja hátvédként Szoboszlai Dominikot. Elvárnám, hogy a klubok edzői se mondják meg a szövetségi kapitányoknak, mit tegyenek. Nem kötelezettségem senkit sem játszani. Ha Dominik azt mondaná, szeretne pihenni, – mint bárki mást is – engedném. Mivel ő a csapatkapitány, nagyon fontos számára is a válogatott meze. Itt most mindenki számára a válogatott java az elsődleges és az, hogy jó eredményt érjünk el.”