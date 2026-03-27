Marco Rossi Arne Slot kijelentéséről: „Elvárnám, hogy az edzők ne mondják meg a szövetségi kapitányoknak, mit tegyenek”
„Ez lesz az első meccse az új szövetségi kapitányuknak, Bostjan Cesarnak. Nem tudjuk, miként állnak majd fel, például három vagy négy védővel-e, viszont ugyanazok a játékosok alkotják a keretüket, mint eddig – mondta Marco Rossi.– Meglehetősen szilárd a védelmük és vannak gyors támadóik, különösen a széleken, mint például Andraz Sporar, aki remek góllövő. Nem könnyű ellenfélről van szó, de meggyőződésem, hogy a srácok kifejezetten komolyan veszik majd ezt a felkészülési mérkőzést.”
„Varga Barnabás hiányában Bárány Donát és Lukács Dániel is szóba jöhet a csatárposzton. Nyolc éve irányítom a válogatottat, ezalatt még sohasem történt olyan, hogy a 25 meghívottból 8-at nem tudok pályára küldeni. Szlovénia ellen a három kapusunkkal együtt 21 fős lesz a meccskeret” – fogalmazott a szövetségi kapitány.
A sajtótájékoztatón Marco Rossit megkérdezték arról, mit szól a Liverpool menedzsere, Arne Slot szavaihoz, aki úgy fogalmazott: reméli, a válogatottak szövetségi kapitányai megértik, csapatában sok játékos rengeteg percet tölt a pályán, emiatt bízik benne, hogy nem játszatják őket 180 percen át.
„Arne Slottal sohasem beszéltem még. Soha senkinek nem szólok bele a döntésébe. Abba sem, hogy mikor játszatja hátvédként Szoboszlai Dominikot. Elvárnám, hogy a klubok edzői se mondják meg a szövetségi kapitányoknak, mit tegyenek. Nem kötelezettségem senkit sem játszani. Ha Dominik azt mondaná, szeretne pihenni, – mint bárki mást is – engedném. Mivel ő a csapatkapitány, nagyon fontos számára is a válogatott meze. Itt most mindenki számára a válogatott java az elsődleges és az, hogy jó eredményt érjünk el.”
Rossi a világbajnoki pótselejtező csütörtök esti elődöntőire is kitért.
„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem úgy néztem a selejtezőt, hogy állandóan az jutott eszembe, hogy mi is ott lehetnénk. Mindenkiben megmaradt a keserű szájíz, hogy miért nem jutottunk mi tovább. Végignéztem mind a hat meccsünket. A játékunk és a statisztikák alapján is sokkal jobban megérdemeltük volna a továbbjutást. Kegyetlenül nem volt szerencsénk. De ebből muszáj energiát, erőt merítenünk, hogy elérjük azokat a célokat, amelyek most még távolabb vannak, de már kitűztük őket.”
A szövetségi kapitány ezután azt is elárulta, a Szlovénia elleni végleges kezdőcsapatot a mai, utolsó edzést követően állítják össze.
„Annyit elmondhatok, hogy Vitális Milán és Lukács Dániel is kezdő lesz. Reméljük, nem kényszerülünk több változtatásra. Egészen biztosan versenyképes csapatot tudunk pályára küldeni, ezen nincs miért aggódni.”
„Többet már nem szabad az ír meccsről beszélnünk, legalábbis nekünk, játékosoknak” – jelentette ki az Union Berlin középpályása, Schäfer András.
„Sok új játékos van köztünk, akiknek igyekszünk segíteni a beilleszkedésben. Nagy szükségünk van olyan új kerettagokra, akik a teljesítményükkel segítenek a céljaink elérésében.”
Schäfer Andrást a Werder Bremen (1–4) ellen állították ki, amikor rálépett ellenfele lábára. Ezt követően két mérkőzésre tiltották el. „Az elmúlt hetekben az eltiltás miatt nem játszottam. A testem többet tudott így pihenni, ugyanakkor jobban szeretek úgy megérkezni, hogy meccsritmusban vagyok. Próbálok a legprofibban készülni a szombati és a keddi mérkőzésre. Próbáltam minél pozitívabban felfogni ezt a két hetet és közben minél többet a családommal lenni. Az edzések keménysége ellenére fejben frissebb vagyok.”
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Március 28., szombat
18.00: Magyarország–Szlovénia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Március 31., kedd
19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC)
A SZLOVÉN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana), Zan Luk Leban (Celje)
Védők: Jaka Bijol (Leeds United), Zan Karnicnik (Celje), Erik Janza (Górnik Zabrze), Vanja Drkusic (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (Al-Ain), Jost Urbancic (Olimpija)
Középpályások: Petar Stojanovic (Legia Warszava), Benjamin Verbic (Levadiakosz), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikosz), Timi Max Elsnik (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Bristol City), Svit Seslar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljkovic (MTK Budapest), Danijel Sturm (Sigma Olomouc), Tjas Begic (Sampdoria)
Csatárok: Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Zan Vipotnik (Swansea), Aljosa Matko (Újpest FC)