Bodó Richárd sérülés miatt kimaradt a magyar kézilabda-válogatott szerbek elleni vb-selejtezős keretéből

A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richárd – közölte hétfőn délután a Magyar Kézilabda-szövetség hivatalos honlapján.

A világbajnoki selejtező első mérkőzését május 14-én Nisben rendezik 18 órától, a visszavágóra három nappal később Veszprémben kerül sor 17.30-tól. A magyarországi mérkőzésre jegyek kaphatók a jegy.mksz.hu oldalon.

A Szeged szerb irányítója, Lazar Kukics a Veszprémmel szemben hétméterespárbajban elveszített Magyar Kupa-elődöntő első félidejének végén sérült meg. A magyar szövetség (MKSZ) április 21-i sajtóeseményén elhangzott, hogy kificamodott a válla, amit meg kell műteni, ezért legalább három hónapos kihagyás vár rá.

A párharc győztese jut ki a 2027 januárjában Németországban sorra kerülő férfi világbajnokságra.

A magyar férfiválogatott kerete

Kapusok: PALASICS Kristóf (MT Melsungen – Németország), BARTUCZ László (MT Melsungen – Németország)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya KC), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes – Franciaország), MÁTHÉ Dominik (Elverum – Norvégia)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), HANUSZ Egon (Cesson Rennes – Franciaország), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia)

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-PICK Szeged), ROSTA Miklós (CS Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország)

Balátlövők: SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), PERGEL Andrej (Logrono La Rioja – Spanyolország), GYŐRI Mátyás (FTC-Green Collect)

Balszélsők: KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC), BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE)

A szerb válogatott kerete:

Kapusok: Dejan Miloszavljev (Füchse Berlin, német), Vladimir Cupara (Dinamo Bucuresti), Luka Krivokapics (Fraikin BM Granollers, spanyol)

Jobbszélsők: Vukasin Vorkapics (RK Vojvodina), Darko Djukics (GRK Ohrid, északmacedón), Uros Kojadinovics (Fenix Toulouse, francia)

Jobbátlövők: Uros Mitrovics (Vardar Szkopje, északmacedón), Brana Mirkovics (RK Metaloplastika Sabac)

Irányítók: Sztefan Dodics (RK Vojvodina), Ognjen Csenics (RK Nexe, horvát)

Beállók: Mijajlo Marszenics (Füchse Berlin, német), Dragan Pechmalbec (Veszprém, magyar), Ivan Micsics (RK Partizan Beograd)

Balátlövők: Milos Kos (PPD Zagreb, horvát), Uros Borzas (RK Alkaloid, északmacedón), Nikola Zecsevics (RK Partizan Beograd)

Balszélsők: Vanja Ilics (CB Ciudad de Logrono, spanyol), Marko Szrdjanovics (RK Vojvodina)



