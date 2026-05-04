Antonelli rekordot rekordra halmoz, de Russell egyelőre nem aggódik – helyesen teszi?

H. L.
2026.05.04. 13:58
Antonelli mindent vitt az előző három nagydíjon
Andrea Kimi Antonelli sorozatban a harmadik győzelmét aratta, és a Formula–1-es Miami Nagydíjon aratott sikere révén 20 pontra növelte az előnyét az egyéni bajnokságban a feledhető hétvégét teljesítő csapattársa, George Russell előtt. Az olasz tudja, hogy még sok van hátra, és részben ebbe kapaszkodik a brit is, aki rámutatott, a floridai pálya sosem tartozott a kedvencei közé, így a soron következő futamok lesznek mérvadóak.

Újabb rekorddöntés, duzzadó előny a bajnokságban: a mindössze 19 éves Andrea Kimi Antonelli pályafutása harmadik pole pozícióját is győzelemre váltotta, s tette mindezt sorozatban, három egymást követő versenyhétvégén, amivel átírta a történelemkönyveket, s húsz pontra húzott el közvetlen riválisa, George Russell előtt az egyéni összetettben. 

Ezzel az olasz egyedülálló rekordot állított fel, hiszen a Formula–1 történetében ő lett az első versenyző, aki pályafutása első három rajtelsőségét kivétel nélkül sikerre tudta váltani, emellett újabb elit klubhoz csatlakozott azzal, hogy karrierje első három győzelmét zsinórban szerezte, erre korábban csak Damon Hill és Mika Häkkinen volt képes – mind a ketten világbajnokok lettek. 

A rajtom nem sikerült olyan rosszul, mint az előző, annál valamivel jobb volt a mostani – kezdte az értékelést a rajt után Charles Leclerc-rel és Max Verstappennel harcoló, a bukótéren átszántó és a megpördülő Red Bullt elkerülő, majd másodikként besoroló Antonelli, aki a verseny során a Ferrari monacói pilótáját, valamint Lando Norrist is megelőzte kerék a kerék elleni küzdelemben az újabb sikerhez vezető útján. – Nem számítottam arra, hogy Charles ilyen korán fog fékezni, így annak érdekében, hogy elkerüljem őt, elfékeztem. Verstappen megpördülése a 2-es kanyarban jól jött ki nekem. Aztán hibáztam az energiamenedzsmenttel, amikor próbáltam megelőzni Charles-t, és vesztettem egy pozíciót Landóval szemben is. A tempóm viszont erős volt, és sikerült közel maradnom.”

„A csapat nagyszerűen taktikázott, sikerült az alávágás, majd hazahoztuk az autót az első helyen, ami egyáltalán nem volt egyszerű feladat. Ez csak a kezdet, hosszú út áll még előttünk. Nagyon keményen dolgozunk, a csapat hihetetlen munkát végez, és nélkülük most nem is lehetnék itt, szóval ezt főként nekik és a családomnak köszönhetem! Most kiélvezem a pillanatot, aztán újra munkához látok, hiszen három héten belül már Kanadában versenyzünk. A cél, hogy újabb remek hétvégét teljesítsünk ott.”

Antonellinek a verseny egy részében meggyűlt a baja a váltójával. „Volt két-három kör, amikor gondom volt a leváltásokkal, majd néhány körben nem tudtam hetesből nyolcasba felváltani. Kissé idegőrlő volt, de szerencsére csak néhány körig tartott, aztán minden rendben volt. Nyilván stresszes volt, hiszen épp üldöztek, és tudtam, hogy nem követhetek el egyetlen hibát sem, szóval egyértelműen nem segített. De hamar rendbe jött, szóval örültem neki.”

A Mercedes által a közösségi oldalra feltöltött videó tanúsága szerint – melyben Antonelli a futamon átélt érzéseiről osztotta meg a gondolatait – Lionel Messi is gratulált a győztesnek. „Kemény volt. Nagyon forró és párás. Intenzív verseny volt. Néhányszor felpillantottam a kivetítőre, amikor a kemény gumis etapomat futottam. Láttam, hogy még húsz kör volt hátra. Azt mondtam: ne, csak lenne már vége a futamnak! Könyörgöm, könyörgöm, legyen már vége, legyen vége minél hamarabb!”

Antonelli teljesítményéről természetesen a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is elismerősen beszélt a floridai futam után. „Remélem, folytatni tudja ezt a pozitív tendenciát. A legfontosabb, hogy ne ragadtassa el magát. Remek autónk van. Remélhetőleg a fejlesztések is működni fognak a következő futamon, de ő egy nagyon kemény ellenfél, mint ahogyan a csapattársa is az, aki nem volt elégedett a pályával ezen a versenyhétvégén. Az a lényeg, hogy két lábbal a földön maradjon. Néha a fejlesztések nem korreálnak az időeredményekkel, ezért ezt még igazolnunk kell a pályán is. Remélem, hogy sikerülni fog. Igazi fejlesztési verseny lesz az idény során. Mennyit tudsz javulni? Mennyire korlátoz a költséghatár? Mindezeknek szerepe lesz” – mutatott rá a Sky Sports kamerái előtt.

Russell szerint egyelőre nincs ok az aggodalomra

Míg Antonelli szárnyalt, Russell egész hétvégén lemaradásban volt a csapattársához képest, újra lemaradt a dobogóról, és végül meg kellett elégednie a 4. hellyel. A brit már az időmérős hátránya után sem aggódott, és a leintést követően sem csüggedt: szerinte a miami pálya eleve nem kedvező a számára, és úgy véli, sokkal inkább a soron következő futamok lesznek döntőek. 

Nem tudom, hogy a negyedik hely volt-e az elérhető legjobb eredmény. Ez egy fura pozíció egy furcsa hétvégén, szóval örülök, hogy véget ért, és már alig várom, hogy visszatérjünk a hagyományosabb pályákra. Ez a hétvége egyértelműen kilóg nálam a sorból. Természetesen kissé frusztráló, de az év folyamán bizonyos pillanatokban ez elkerülhetetlen. Még mindig emelt fővel állok itt. Ausztráliában én voltam a leggyorsabb, pole pozíciót és győzelmet szereztem. Kínában megvolt a tempóm, megnyertem a sprintfutamot, enyém volt a rajtelsőség, de problémába ütköztem az időmérőn. Japánban is megvolt az esélyem a győzelemre, csak jött a biztonsági autó. Apró különbségeken múlt, és most itt állva azt is mondhatnám, hogy Miami kivétel volt, a szezonban ez volt az első rossz hétvégém. Sajnos a valóságban nem így van, de ez már csak ilyen, végül kiegyenlítődik.”

„Nehéz verseny volt. Az első körökben jónak éreztem, a kemény gumin viszont sehol sem voltam. Az utolsó tíz körben sokkal versenyképesebb lettem, miután rengeteget változtattam a differenciálművemen és a fékerőelosztáson. Sokkal közelebb mentem ahhoz, amit Kimi egész hétvégén használt, ami nagyobb különbséget jelentett, mint gondoltam. De összességében így sem volt jó hétvégém. Tudom, hogy ezen a helyszínen mindig nehezen ment. Az igazi tesztet a következő versenyek jelentik.”

Russell tudja, hogy Antonelli kemény kihívó, de szilárdan bízik önmagában. „Fantasztikus versenyző. Már az első naptól fogva gyors. Nem nyered meg fiatalon ezeket a bajnokságokat, ha nincs meg a tempód hozzá. De én továbbra is hiszek magamban, már voltam ilyen helyzetben, nem felejtettem el vezetni. Egyszerűen most kicsit nehezebb időszakot élek meg, de még csak négy futamon vagyunk túl, hosszú még a szezon. A következő hetekben újra fogjuk értékelni a dolgokat. Nyilvánvaló, hogy nagyon jó formában van, és viszi a lendület. De vagyok elég tapasztalt, nyertem bajnokságokat, és tisztában vagyok vele, hogyan változik a szerencse az év folyamán, és ha a tavalyi bajnokságot vesszük alapul (amikor Norris tetemes hátrányból fordított – a szerk.), még csak nem is foglalkozom ezzel.”

„Már nagyon várom Kanadát, szeretem a montreali pályát, és a múltban jól is teljesítettem rajta. Azt követően rövid időn belül hét versenyünk is lesz a nyári szünet előtt. Ezek igazán fontosak lesznek, szóval már tűkön ülök”  – zárta a gondolatait Russell, aki az előző két szezonban pole pozíciót, míg tavaly győzelmet is szerzett a Kanadai Nagydíjon. 

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
  2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes3.264 mp h. 
  3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes27.092 mp h. 
  4.George RussellbritMercedes43.051 mp h. 
  5.Max Verstappen*hollandRed Bull-Ford48.949 mp h. 
  6.Lewis HamiltonbritFerrari53.753 mp h. 
  7.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes61.871 mp. h. 
  8.Charles Leclerc**monacóiFerrari64.245 mp. h. 
  9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes82.072 mp. h. 
10.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes90.972 mp. h. 
11.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
12.Gabriel BortoletobrazilAudi1 kör h. 
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
14.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
15.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1 kör h. 
16.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1 kör h. 
17.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1 kör h. 
18.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari2 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Nico HülkenbergnémetAudi7feladta
 Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford6feladta
 Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes4feladta
 Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford4feladta
*: 5 másodperces időbüntetés a fehér záróvonal átlépéséért a bokszkijáratnál.
**: 20 másodperces időbüntetés többszöri kanyarlevágásért és jogtalan előnyszerzésért.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
  1. Kimi Antonelli346100
  2. George Russell12680
  3. Charles Leclerc2659
  4. Lando Norris1551
  5. Lewis Hamilton1651
  6. Oscar Piastri2443
  7. Max Verstappen426
  8. Oliver Bearman317
  9. Pierre Gasly416
10. Liam Lawson310
11. Franco Colapinto27
12. Isack Hadjar14
12. Arvid Lindblad14
14. Carlos Sainz24
15. Gabriel Bortoleto12
16. Esteban Ocon11
17. Alexander Albon11
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes180
  2. Ferrari110
  3. McLaren-Mercedes94
  4. Red Bull-Ford30
  5. Alpine-Mercedes23
  6. Haas-Ferrari18
  7. Racing Bulls-Ford14
  8. Williams-Mercedes5
  9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0
5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő1. Antonelli 1:27.798
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00

 

 

