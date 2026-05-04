Antonelli rekordot rekordra halmoz, de Russell egyelőre nem aggódik – helyesen teszi?

Újabb rekorddöntés, duzzadó előny a bajnokságban: a mindössze 19 éves Andrea Kimi Antonelli pályafutása harmadik pole pozícióját is győzelemre váltotta, s tette mindezt sorozatban, három egymást követő versenyhétvégén, amivel átírta a történelemkönyveket, s húsz pontra húzott el közvetlen riválisa, George Russell előtt az egyéni összetettben.

Ezzel az olasz egyedülálló rekordot állított fel, hiszen a Formula–1 történetében ő lett az első versenyző, aki pályafutása első három rajtelsőségét kivétel nélkül sikerre tudta váltani, emellett újabb elit klubhoz csatlakozott azzal, hogy karrierje első három győzelmét zsinórban szerezte, erre korábban csak Damon Hill és Mika Häkkinen volt képes – mind a ketten világbajnokok lettek.

„A rajtom nem sikerült olyan rosszul, mint az előző, annál valamivel jobb volt a mostani – kezdte az értékelést a rajt után Charles Leclerc-rel és Max Verstappennel harcoló, a bukótéren átszántó és a megpördülő Red Bullt elkerülő, majd másodikként besoroló Antonelli, aki a verseny során a Ferrari monacói pilótáját, valamint Lando Norrist is megelőzte kerék a kerék elleni küzdelemben az újabb sikerhez vezető útján. – Nem számítottam arra, hogy Charles ilyen korán fog fékezni, így annak érdekében, hogy elkerüljem őt, elfékeztem. Verstappen megpördülése a 2-es kanyarban jól jött ki nekem. Aztán hibáztam az energiamenedzsmenttel, amikor próbáltam megelőzni Charles-t, és vesztettem egy pozíciót Landóval szemben is. A tempóm viszont erős volt, és sikerült közel maradnom.”

„A csapat nagyszerűen taktikázott, sikerült az alávágás, majd hazahoztuk az autót az első helyen, ami egyáltalán nem volt egyszerű feladat. Ez csak a kezdet, hosszú út áll még előttünk. Nagyon keményen dolgozunk, a csapat hihetetlen munkát végez, és nélkülük most nem is lehetnék itt, szóval ezt főként nekik és a családomnak köszönhetem! Most kiélvezem a pillanatot, aztán újra munkához látok, hiszen három héten belül már Kanadában versenyzünk. A cél, hogy újabb remek hétvégét teljesítsünk ott.”

Antonellinek a verseny egy részében meggyűlt a baja a váltójával. „Volt két-három kör, amikor gondom volt a leváltásokkal, majd néhány körben nem tudtam hetesből nyolcasba felváltani. Kissé idegőrlő volt, de szerencsére csak néhány körig tartott, aztán minden rendben volt. Nyilván stresszes volt, hiszen épp üldöztek, és tudtam, hogy nem követhetek el egyetlen hibát sem, szóval egyértelműen nem segített. De hamar rendbe jött, szóval örültem neki.”

A Mercedes által a közösségi oldalra feltöltött videó tanúsága szerint – melyben Antonelli a futamon átélt érzéseiről osztotta meg a gondolatait – Lionel Messi is gratulált a győztesnek. „Kemény volt. Nagyon forró és párás. Intenzív verseny volt. Néhányszor felpillantottam a kivetítőre, amikor a kemény gumis etapomat futottam. Láttam, hogy még húsz kör volt hátra. Azt mondtam: ne, csak lenne már vége a futamnak! Könyörgöm, könyörgöm, legyen már vége, legyen vége minél hamarabb!”

Antonelli teljesítményéről természetesen a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is elismerősen beszélt a floridai futam után. „Remélem, folytatni tudja ezt a pozitív tendenciát. A legfontosabb, hogy ne ragadtassa el magát. Remek autónk van. Remélhetőleg a fejlesztések is működni fognak a következő futamon, de ő egy nagyon kemény ellenfél, mint ahogyan a csapattársa is az, aki nem volt elégedett a pályával ezen a versenyhétvégén. Az a lényeg, hogy két lábbal a földön maradjon. Néha a fejlesztések nem korreálnak az időeredményekkel, ezért ezt még igazolnunk kell a pályán is. Remélem, hogy sikerülni fog. Igazi fejlesztési verseny lesz az idény során. Mennyit tudsz javulni? Mennyire korlátoz a költséghatár? Mindezeknek szerepe lesz” – mutatott rá a Sky Sports kamerái előtt.

Russell szerint egyelőre nincs ok az aggodalomra (Fotó: AFP)

Míg Antonelli szárnyalt, Russell egész hétvégén lemaradásban volt a csapattársához képest, újra lemaradt a dobogóról, és végül meg kellett elégednie a 4. hellyel. A brit már az időmérős hátránya után sem aggódott, és a leintést követően sem csüggedt: szerinte a miami pálya eleve nem kedvező a számára, és úgy véli, sokkal inkább a soron következő futamok lesznek döntőek.

„Nem tudom, hogy a negyedik hely volt-e az elérhető legjobb eredmény. Ez egy fura pozíció egy furcsa hétvégén, szóval örülök, hogy véget ért, és már alig várom, hogy visszatérjünk a hagyományosabb pályákra. Ez a hétvége egyértelműen kilóg nálam a sorból. Természetesen kissé frusztráló, de az év folyamán bizonyos pillanatokban ez elkerülhetetlen. Még mindig emelt fővel állok itt. Ausztráliában én voltam a leggyorsabb, pole pozíciót és győzelmet szereztem. Kínában megvolt a tempóm, megnyertem a sprintfutamot, enyém volt a rajtelsőség, de problémába ütköztem az időmérőn. Japánban is megvolt az esélyem a győzelemre, csak jött a biztonsági autó. Apró különbségeken múlt, és most itt állva azt is mondhatnám, hogy Miami kivétel volt, a szezonban ez volt az első rossz hétvégém. Sajnos a valóságban nem így van, de ez már csak ilyen, végül kiegyenlítődik.”

„Nehéz verseny volt. Az első körökben jónak éreztem, a kemény gumin viszont sehol sem voltam. Az utolsó tíz körben sokkal versenyképesebb lettem, miután rengeteget változtattam a differenciálművemen és a fékerőelosztáson. Sokkal közelebb mentem ahhoz, amit Kimi egész hétvégén használt, ami nagyobb különbséget jelentett, mint gondoltam. De összességében így sem volt jó hétvégém. Tudom, hogy ezen a helyszínen mindig nehezen ment. Az igazi tesztet a következő versenyek jelentik.”

Russell tudja, hogy Antonelli kemény kihívó, de szilárdan bízik önmagában. „Fantasztikus versenyző. Már az első naptól fogva gyors. Nem nyered meg fiatalon ezeket a bajnokságokat, ha nincs meg a tempód hozzá. De én továbbra is hiszek magamban, már voltam ilyen helyzetben, nem felejtettem el vezetni. Egyszerűen most kicsit nehezebb időszakot élek meg, de még csak négy futamon vagyunk túl, hosszú még a szezon. A következő hetekben újra fogjuk értékelni a dolgokat. Nyilvánvaló, hogy nagyon jó formában van, és viszi a lendület. De vagyok elég tapasztalt, nyertem bajnokságokat, és tisztában vagyok vele, hogyan változik a szerencse az év folyamán, és ha a tavalyi bajnokságot vesszük alapul (amikor Norris tetemes hátrányból fordított – a szerk.), még csak nem is foglalkozom ezzel.”

„Már nagyon várom Kanadát, szeretem a montreali pályát, és a múltban jól is teljesítettem rajta. Azt követően rövid időn belül hét versenyünk is lesz a nyári szünet előtt. Ezek igazán fontosak lesznek, szóval már tűkön ülök” – zárta a gondolatait Russell, aki az előző két szezonban pole pozíciót, míg tavaly győzelmet is szerzett a Kanadai Nagydíjon.

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes - 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 3.264 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 27.092 mp h. 4. George Russell brit Mercedes 43.051 mp h. 5. Max Verstappen* holland Red Bull-Ford 48.949 mp h. 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 53.753 mp h. 7. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 61.871 mp. h. 8. Charles Leclerc** monacói Ferrari 64.245 mp. h. 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 82.072 mp. h. 10. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 90.972 mp. h. 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1 kör h. 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1 kör h. 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 14. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1 kör h. 15. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1 kör h. 16. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1 kör h. 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1 kör h. 18. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 2 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Nico Hülkenberg német Audi 7 feladta Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 6 feladta Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 4 feladta Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 4 feladta *: 5 másodperces időbüntetés a fehér záróvonal átlépéséért a bokszkijáratnál.

**: 20 másodperces időbüntetés többszöri kanyarlevágásért és jogtalan előnyszerzésért.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 3 4 6 100 2. George Russell 1 2 6 80 3. Charles Leclerc – 2 6 59 4. Lando Norris – 1 5 51 5. Lewis Hamilton – 1 6 51 6. Oscar Piastri – 2 4 43 7. Max Verstappen – – 4 26 8. Oliver Bearman – – 3 17 9. Pierre Gasly – – 4 16 10. Liam Lawson – – 3 10 11. Franco Colapinto – – 2 7 12. Isack Hadjar – – 1 4 12. Arvid Lindblad – – 1 4 14. Carlos Sainz – – 2 4 15. Gabriel Bortoleto – – 1 2 16. Esteban Ocon – – 1 1 17. Alexander Albon – – 1 1