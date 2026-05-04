„Erre nincs mentség” – a McLaren csalódott, hogy elszalasztotta a győzelmet Miamiban

A McLaren négy nagydíj leforgása alatt megjárta a poklot, majd épphogy elszalasztotta a belépőt mennybe, de már kétségkívül ott toporog a bejáratnál, és úgy tűnik, csak idő kérdése, hogy hagyományosan versenyen is megtörje a szárnyaló Mercedes lendületét. Az előző évben mindkét bajnokságot megnyerő wokingiak Ausztráliában csak egy autóval tudtak felállni a rajtrácsra, míg Kínában mindkét versenyzője a bokszból volt kénytelen követni az eseményeket, miután egyikük sem tudott elindulni a futamon. Japánban aztán fordulni látszott a kocka: Oscar Piastri harcban volt a győzelemért, és végül a második helyen intette le a kockás zászló.

A szuzukai fellángolás után jött a hosszúra nyúló kényszerszünet, és a McLaren aerodinamikai szempontból teljesen áttervezett autóval érkezett meg az év negyedik állomására Miamiba, ahol a sprinteseményeken mindent vitt: Lando Norris révén először rajtelsőséget könyvelhetett el, majd a brit vezetésével kettős sikert ért el a szombati sprintfutamon. Noha az istálló teljesítménye visszaesett az időmérőn, a futamon keserű szájízzel ünnepelte az idei első kettős dobogóját, hiszen Norrisnak látszólag megvolt a tempója a győzelemhez, s inkább a stratégián múlt, hogy végül lemaradt a pódium felső fokáról. Ami az év első verseny(i) után még elképzelhetetlennek tűnt, majdnem valósággá vált vasárnap...

„Felemás nap volt. A kerékcseréknél alánk vágtak, erre nincs mentség – kezdte az értékelést a regnáló világbajnok. – Nekünk kellett volna hamarabb kiállnunk. Kimi (Antonelli) ugyanakkor nagyszerű munkát végzett. Le a kalappal Kimi és a Mercedes előtt! Könnyű ezekkel az autókkal hibázni itt a féktávokon, de nem követett el akkor hibát, amit kihasználhattam volna. Örülnöm kellene, és úgy hiszem, csapatként elégedettek is lehetünk. Csalódott vagyok, hogy elszalasztottuk a győzelmet Miamiban, adott volt a lehetőség, de a végén nem voltam elég gyors ahhoz, hogy vissza tudjam előzni, szóval el kell fogadnunk a vereséget. Összességében pozitív hétvégét zártunk.”

„Minden arról szólt, hogy ki követi el a legkevesebb hibát, ki nyomja a megfelelő helyeken. Kemény volt, nagyon taktikusnak kellett lenned az akkumulátorral, könnyen nagyon rosszul is járhattál. Úgy érzem, remek munkát végeztem, mint ahogyan a csapat is az egész hétvégén, szóval nagyon büszke vagyok mindenkire” – tette hozzá az egyéni összetettben 49 pont lemaradással a negyedik helyet elfoglaló Norris.