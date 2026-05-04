„Erre nincs mentség” – a McLaren csalódott, hogy elszalasztotta a győzelmet Miamiban
A McLaren négy nagydíj leforgása alatt megjárta a poklot, majd épphogy elszalasztotta a belépőt mennybe, de már kétségkívül ott toporog a bejáratnál, és úgy tűnik, csak idő kérdése, hogy hagyományosan versenyen is megtörje a szárnyaló Mercedes lendületét. Az előző évben mindkét bajnokságot megnyerő wokingiak Ausztráliában csak egy autóval tudtak felállni a rajtrácsra, míg Kínában mindkét versenyzője a bokszból volt kénytelen követni az eseményeket, miután egyikük sem tudott elindulni a futamon. Japánban aztán fordulni látszott a kocka: Oscar Piastri harcban volt a győzelemért, és végül a második helyen intette le a kockás zászló.
A szuzukai fellángolás után jött a hosszúra nyúló kényszerszünet, és a McLaren aerodinamikai szempontból teljesen áttervezett autóval érkezett meg az év negyedik állomására Miamiba, ahol a sprinteseményeken mindent vitt: Lando Norris révén először rajtelsőséget könyvelhetett el, majd a brit vezetésével kettős sikert ért el a szombati sprintfutamon. Noha az istálló teljesítménye visszaesett az időmérőn, a futamon keserű szájízzel ünnepelte az idei első kettős dobogóját, hiszen Norrisnak látszólag megvolt a tempója a győzelemhez, s inkább a stratégián múlt, hogy végül lemaradt a pódium felső fokáról. Ami az év első verseny(i) után még elképzelhetetlennek tűnt, majdnem valósággá vált vasárnap...
„Felemás nap volt. A kerékcseréknél alánk vágtak, erre nincs mentség – kezdte az értékelést a regnáló világbajnok. – Nekünk kellett volna hamarabb kiállnunk. Kimi (Antonelli) ugyanakkor nagyszerű munkát végzett. Le a kalappal Kimi és a Mercedes előtt! Könnyű ezekkel az autókkal hibázni itt a féktávokon, de nem követett el akkor hibát, amit kihasználhattam volna. Örülnöm kellene, és úgy hiszem, csapatként elégedettek is lehetünk. Csalódott vagyok, hogy elszalasztottuk a győzelmet Miamiban, adott volt a lehetőség, de a végén nem voltam elég gyors ahhoz, hogy vissza tudjam előzni, szóval el kell fogadnunk a vereséget. Összességében pozitív hétvégét zártunk.”
„Minden arról szólt, hogy ki követi el a legkevesebb hibát, ki nyomja a megfelelő helyeken. Kemény volt, nagyon taktikusnak kellett lenned az akkumulátorral, könnyen nagyon rosszul is járhattál. Úgy érzem, remek munkát végeztem, mint ahogyan a csapat is az egész hétvégén, szóval nagyon büszke vagyok mindenkire” – tette hozzá az egyéni összetettben 49 pont lemaradással a negyedik helyet elfoglaló Norris.
Bár Piasri egész hétvégén hátrányban volt csapaton belül, Szuzuka után Floridában is felért a dobogóra. „Nem ez volt a legsimább versenyhétvégém. A szombati időmérő zűrösen alakult mindkettőnk számára, de a tempó a futamon újra biztató volt. A verseny végén előznöm kellett néhányat, késői hajrá volt, de nehéz itt versenyezni, különösen ilyen körülmények között. Köszönettel tartozom a csapatnak, egyértelműen javult a teljesítményünk, amit remek érzés látni. Úgy gondolom, ezen a hétvégén megmutattuk, hogy ha jó pályapozíciót vívunk ki, akkor képesek vagyunk tartani a lépést. Már Japánban is közel voltunk, és most hétvégén egyértelműen még közelebb léptünk, remélhetőleg Kanadában is hasonlóan teszünk. Izgatottan tekintek előre.”
A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella elismerte, elszalasztották a győzelmet. „Megvolt a lehetőségünk a győzelemre, ez kétségtelen. Egy valamivel gyorsabb autó üldözött minket, és közben folyamatosan monitoroztuk az időjárást is. Kimi kiállt, és egyszerűen fantasztikus kivezető kört ment, mi nem tudtuk vele felvenni a versenyt a bokszba vezető körünkön, és egy kevés időt valószínűleg a kivitelezéssel is vesztettünk. Lehetett volna jobb is, de nagyon elégedettek vagyunk. Magunkkal visszük a pozitívumokat a hétvégéről. Versenyben vagyunk, újabb fejlesztések érkeznek a következő futamok során, izgalmas időszak előtt állunk.”
„A rajt előtt határozottan elfogadtuk volna a második-harmadik helyet. Nem szabad elfeledkeznünk arról, honnan jöttünk. Viszonylag nehéz szezonrajt van mögöttünk, reagáltunk rá. Magunk között mindig azt mondtuk, függetlenül attól, hogyan indul, tudjuk, mire vagyunk képesek. Óriási köszönet a csapatnak a kemény munkáért, és hogy megvalósította ezeket a fejlesztéseket az autó különböző területein. Versenyképessé tettek minket. Úgy gondolom, a Mercedesnek még mindig van némi előnye, de versenyben vagyunk, és még hosszú a bajnokság.”
MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|3.264 mp h.
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|27.092 mp h.
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|43.051 mp h.
|5.
|Max Verstappen*
|holland
|Red Bull-Ford
|48.949 mp h.
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|53.753 mp h.
|7.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|61.871 mp. h.
|8.
|Charles Leclerc**
|monacói
|Ferrari
|64.245 mp. h.
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|82.072 mp. h.
|10.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|90.972 mp. h.
|11.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1 kör h.
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|14.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|15.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|16.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|17.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|18.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|7
|feladta
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|6
|feladta
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|4
|feladta
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|4
|feladta
|*: 5 másodperces időbüntetés a fehér záróvonal átlépéséért a bokszkijáratnál.
**: 20 másodperces időbüntetés többszöri kanyarlevágásért és jogtalan előnyszerzésért.
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|3
|4
|6
|100
|2.
|George Russell
|1
|2
|6
|80
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|6
|59
|4.
|Lando Norris
|–
|1
|5
|51
|5.
|Lewis Hamilton
|–
|1
|6
|51
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|4
|43
|7.
|Max Verstappen
|–
|–
|4
|26
|8.
|Oliver Bearman
|–
|–
|3
|17
|9.
|Pierre Gasly
|–
|–
|4
|16
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|3
|10
|11.
|Franco Colapinto
|–
|–
|2
|7
|12.
|Isack Hadjar
|–
|–
|1
|4
|12.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|2
|4
|15.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|17.
|Alexander Albon
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|180
|2.
|Ferrari
|110
|3.
|McLaren-Mercedes
|94
|4.
|Red Bull-Ford
|30
|5.
|Alpine-Mercedes
|23
|6.
|Haas-Ferrari
|18
|7.
|Racing Bulls-Ford
|14
|8.
|Williams-Mercedes
|5
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1:27.869
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
|Időmérő
|1. Antonelli 1:27.798
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
