„Erre nincs mentség” – a McLaren csalódott, hogy elszalasztotta a győzelmet Miamiban

H. L.H. L.
2026.05.04. 15:15
A konstruktőrök közül a McLaren szerezte a legtöbb pontot a Miami Nagydíjon (Fotó: AFP)
Lando Norris és Oscar Piastri kísérte be a győzedelmeskedő Andrea Kimi Antonellit a célvonalon a Formula–1-es Miami Nagydíj vasárnapi versenyén, így a McLaren nehéz kezdés után kettős dobogót ünnepelhetett. Boldogsága ugyanakkor nem volt felhőtlen: a regnáló bajnok és a címvédő csapat is úgy érzi, megvolt a lehetőse a győzelemre, de elszalasztották a lehetőséget.

A McLaren négy nagydíj leforgása alatt megjárta a poklot, majd épphogy elszalasztotta a belépőt mennybe, de már kétségkívül ott toporog a bejáratnál, és úgy tűnik, csak idő kérdése, hogy hagyományosan versenyen is megtörje a szárnyaló Mercedes lendületét. Az előző évben mindkét bajnokságot megnyerő wokingiak Ausztráliában csak egy autóval tudtak felállni a rajtrácsra, míg Kínában mindkét versenyzője a bokszból volt kénytelen követni az eseményeket, miután egyikük sem tudott elindulni a futamon. Japánban aztán fordulni látszott a kocka: Oscar Piastri harcban volt a győzelemért, és végül a második helyen intette le a kockás zászló. 

A szuzukai fellángolás után jött a hosszúra nyúló kényszerszünet, és a McLaren aerodinamikai szempontból teljesen áttervezett autóval érkezett meg az év negyedik állomására Miamiba, ahol a sprinteseményeken mindent vitt: Lando Norris révén először rajtelsőséget könyvelhetett el, majd a brit vezetésével kettős sikert ért el a szombati sprintfutamon. Noha az istálló teljesítménye visszaesett az időmérőn, a futamon keserű szájízzel ünnepelte az idei első kettős dobogóját, hiszen Norrisnak látszólag megvolt a tempója a győzelemhez, s inkább a stratégián múlt, hogy végül lemaradt a pódium felső fokáról. Ami az év első verseny(i) után még elképzelhetetlennek tűnt, majdnem valósággá vált vasárnap...

Felemás nap volt. A kerékcseréknél alánk vágtak, erre nincs mentség – kezdte az értékelést a regnáló világbajnok. – Nekünk kellett volna hamarabb kiállnunk. Kimi (Antonelli) ugyanakkor nagyszerű munkát végzett. Le a kalappal Kimi és a Mercedes előtt! Könnyű ezekkel az autókkal hibázni itt a féktávokon, de nem követett el akkor hibát, amit kihasználhattam volna. Örülnöm kellene, és úgy hiszem, csapatként elégedettek is lehetünk. Csalódott vagyok, hogy elszalasztottuk a győzelmet Miamiban, adott volt a lehetőség, de a végén nem voltam elég gyors ahhoz, hogy vissza tudjam előzni, szóval el kell fogadnunk a vereséget. Összességében pozitív hétvégét zártunk.”

„Minden arról szólt, hogy ki követi el a legkevesebb hibát, ki nyomja a megfelelő helyeken. Kemény volt, nagyon taktikusnak kellett lenned az akkumulátorral, könnyen nagyon rosszul is járhattál. Úgy érzem, remek munkát végeztem, mint ahogyan a csapat is az egész hétvégén, szóval nagyon büszke vagyok mindenkire” – tette hozzá az egyéni összetettben 49 pont lemaradással a negyedik helyet elfoglaló Norris. 

Leclerc és Verstappen is büntetést kapott a miami verseny után – változott a végeredmény

A monacói súlyos szankciót kapott, míg Russellt, valamint a Gaslyt felöklelő Lawsont felmentették.

„Négy kanyar alatt kukába dobtam egy nagyon erős versenyt" – Leclerc nagyot csalódott magában

Leclerc szándékosan engedte el maga mellett Piastrit az utolsó előtti körben, ami rettenetes döntésnek bizonyult.

Antonelli rekordot rekordra halmoz, de Russell egyelőre nem aggódik – helyesen teszi?

A vb-éllovas olasznak Lionel Messi is gratulált; a Mercedes csapatfőnöke szerint fontos, hogy versenyzője ne ragadtassa el magát a sikerek után.

Nemzetközi sajtóvisszhang: Antonelli csúcsformában, Olaszország extázisban!

Az olasz pilóta sorozatban harmadik futamgyőzelmét könyvelhette el.

 

Bár Piasri egész hétvégén hátrányban volt csapaton belül, Szuzuka után Floridában is felért a dobogóra. „Nem ez volt a legsimább versenyhétvégém. A szombati időmérő zűrösen alakult mindkettőnk számára, de a tempó a futamon újra biztató volt. A verseny végén előznöm kellett néhányat, késői hajrá volt, de nehéz itt versenyezni, különösen ilyen körülmények között. Köszönettel tartozom a csapatnak, egyértelműen javult a teljesítményünk, amit remek érzés látni. Úgy gondolom, ezen a hétvégén megmutattuk, hogy ha jó pályapozíciót vívunk ki, akkor képesek vagyunk tartani a lépést. Már Japánban is közel voltunk, és most hétvégén egyértelműen még közelebb léptünk, remélhetőleg Kanadában is hasonlóan teszünk. Izgatottan tekintek előre.”

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella elismerte, elszalasztották a győzelmet. „Megvolt a lehetőségünk a győzelemre, ez kétségtelen. Egy valamivel gyorsabb autó üldözött minket, és közben folyamatosan monitoroztuk az időjárást is. Kimi kiállt, és egyszerűen fantasztikus kivezető kört ment, mi nem tudtuk vele felvenni a versenyt a bokszba vezető körünkön, és egy kevés időt valószínűleg a kivitelezéssel is vesztettünk. Lehetett volna jobb is, de nagyon elégedettek vagyunk. Magunkkal visszük a pozitívumokat a hétvégéről. Versenyben vagyunk, újabb fejlesztések érkeznek a következő futamok során, izgalmas időszak előtt állunk.”

„A rajt előtt határozottan elfogadtuk volna a második-harmadik helyet. Nem szabad elfeledkeznünk arról, honnan jöttünk. Viszonylag nehéz szezonrajt van mögöttünk, reagáltunk rá. Magunk között mindig azt mondtuk, függetlenül attól, hogyan indul, tudjuk, mire vagyunk képesek. Óriási köszönet a csapatnak a kemény munkáért, és hogy megvalósította ezeket a fejlesztéseket az autó különböző területein. Versenyképessé tettek minket. Úgy gondolom, a Mercedesnek még mindig van némi előnye, de versenyben vagyunk, és még hosszú a bajnokság.”

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
  2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes3.264 mp h. 
  3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes27.092 mp h. 
  4.George RussellbritMercedes43.051 mp h. 
  5.Max Verstappen*hollandRed Bull-Ford48.949 mp h. 
  6.Lewis HamiltonbritFerrari53.753 mp h. 
  7.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes61.871 mp. h. 
  8.Charles Leclerc**monacóiFerrari64.245 mp. h. 
  9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes82.072 mp. h. 
10.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes90.972 mp. h. 
11.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
12.Gabriel BortoletobrazilAudi1 kör h. 
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
14.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
15.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1 kör h. 
16.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1 kör h. 
17.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1 kör h. 
18.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari2 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Nico HülkenbergnémetAudi7feladta
 Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford6feladta
 Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes4feladta
 Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford4feladta
*: 5 másodperces időbüntetés a fehér záróvonal átlépéséért a bokszkijáratnál.
**: 20 másodperces időbüntetés többszöri kanyarlevágásért és jogtalan előnyszerzésért.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
  1. Kimi Antonelli346100
  2. George Russell12680
  3. Charles Leclerc2659
  4. Lando Norris1551
  5. Lewis Hamilton1651
  6. Oscar Piastri2443
  7. Max Verstappen426
  8. Oliver Bearman317
  9. Pierre Gasly416
10. Liam Lawson310
11. Franco Colapinto27
12. Isack Hadjar14
12. Arvid Lindblad14
14. Carlos Sainz24
15. Gabriel Bortoleto12
16. Esteban Ocon11
17. Alexander Albon11
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes180
  2. Ferrari110
  3. McLaren-Mercedes94
  4. Red Bull-Ford30
  5. Alpine-Mercedes23
  6. Haas-Ferrari18
  7. Racing Bulls-Ford14
  8. Williams-Mercedes5
  9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0
5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő1. Antonelli 1:27.798
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00

 

