„Nem mondhatom hogy tökéletesre sikerült, de belefér szerintem” – a győztes gólt szerző Schön a gólöröméről

„Szeretném megköszönni a bizalmat a mestertől. Hálás vagyok azoknak, akik egészen idáig segítettek abban, hogy ez megvalósuljon. Tökéletesen zárult, hiszen sikerült nyerni. Megkaptam a bizalmat, bízom benne hogy tudtam vele élni, de a legfontosabb, hogy a csapat nyert” – nyilatkozta Vitális Milán.

„A szünetben megbeszéltük, hogy mi hiányzott az első félidőben. Amilyen nehezen indult, olyan könnyen jöttek a második félidőben a helyzetek. Ha precízebbek vagyunk a kapu előtt, akkor nem csak egy gólt lövünk, de megvan a győzelem és ez a legfontosabb” – fogalmazott Vitális, majd hozzátette – „Igyekszem minél többet dolgozni a pályán, akár a piszkos munkát is elvégezni, ha kell akkor felvállalni, amit kell. A klubcsapatban és itt is megkapom azt a bizalmat, amire szükségem van. Bízom benne, hogy a jövőben még többet tudok pályára lépni és fejlődni. Amikor itt edzek a válogatottal és perceket kapok, akkor jobb játékos leszek és tanulok.”

A szünetben beálló Osváth Attila így értékelt: „Örülünk a sikernek, nagyon fontos győzelem volt. Bízunk benne, hogy így tudjuk folyttani. A mester kérte, hogy ha van terület előttem, akkor menjek előre és adogassam be a labdákat, érkezzünk rá középen. Örülök, hogy így sikerült és tudtunk nyerni. A második félidőben valahogy jól játszottunk, összejöttek a dolgok, megtartottuk a labdákat, tudtunk előrefele játszani és meg is lett az eredménye. A második félidőben rúghattunk volna több gólt is, több nagy helyzetünk volt, azokat sajnos nem sikerült értékesíteni de az 1–0 megvan, ez nagyon fontos volt.”

Osváth a válogatott közegéről is szót ejtett. „Könnyű belerázódni, a társaság nagyon jó, befogadóak. Az új játékosoknak is nagyon egyszerű beilleszkedni, mivel nagyon befogadó a társaság és a közeg. Hál' istennek a játék is szép lassan alakul.”

„Ez egy óriási mérföldkő a pályafutásomban. Köszönöm a páromnak, a családomnak és minden volt csapattársamnak, edzőmnek, hogy idáig juthattam” – hálálkodott a válogatottban először pályára lépő Bárány Donát, aki helyzetbe is került. „Éreztem, hogy meg tudom verni a védőt, már előtte voltam. bele tudtam tenni a lábam, és pont telibe találtam a kapust. Nagyon sajnálom, az lett volna a pont az i-re, a legfontosabb hogy megnyertük a mérkőzést. Teljes mértékben megvolt a fókusz, egész életemben erre készütem, nagyon vártam ezt a pillanatot és tudtam, ha pályára lépek, mindent megteszek. Sajnálom, hogy azt nem sikerült berúgni, de nagyon boldog vagyok.”

A találkozó után Bárány Donát a másik debütálóval, Szűcs Tamással beszélgetett. „Gratuláltunk egymásnak Szűcs Tamással. Nagyon jó barátok vagyunk, ez egy plusz öröm, hogy ketten együtt tudtunk bemutatkozni.”

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–SZLOVÉNIA 1–0 (0–0)

Budapest, Puskás Aréna, 50 252 néző. Vezette: Rohit Saggi (Anders Olav Dale, Jörgen Rönning Valstadsve) – norvégok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B. (Osváth, a szünetben), Orbán, Dárdai M., Kerkez (Nagy Zs., 77.) – Tóth A. (Redzic, 63.), Schäfer (Szűcs T., 63.), Vitális – Sallai (Schön, 77.), Szoboszlai (Baráth P., 87.) – Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

SZLOVÉNIA: Vekic – Ratnik, Bijol, Drkusic (Zec, 62.), Janza (Urbancic, 84.) – Stojanovic (Karnicnik, 62.), Cerin (Svetlin, 84.), Elsnik, Sturm (Horvat, 84.) – Vipotnik (Verbic, 62.), Sporar (Matko, 90+1.). Szövetségi kapitány: Bostjan Cesar

Gólszerző: Schön (79.)

