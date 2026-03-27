Bolívia és Jamaica tovább reménykedhet a vb-szereplésben

2026.03.27. 07:47
Miguel Terceros ünnepel, Bolívia egy lépésre került a világbajnoki szerepléstől (Fotó: Getty Images)
Bolívia Suriname-ot, Jamaica pedig Új-Kaledóniát győzte le az interkontinentális világbajnoki pótselejtezőben, így előbbi Irakkal, utóbbi pedig a Kongói Demokratikus Köztársasággal csap össze a vb-szereplésért.

Bolívia 1994 óta sikertelenül próbálja kiharcolni a vb-szereplést, a dél-amerikai válogatott most viszont egy lépésre került a mexikói-kanadai-amerikai közös rendezésű tornától, miután legyőzte Suriname-ot.

Ám Bolíviának nem volt könnyű mérkőzése, a 48. percben a karibiak szereztek vezetést, egy kapu előtti kavarodás után Liam van Gelderen talált a hálóba. 

A dél-amerikaiak a mindössze 18 éves Moises Paniagua lövésével egyenlítettek, a labda a jobb sarokba vágódott, majd a korábbi ferencvárosi Myenty Abena szabálytalansága után Miguel Terceros góljával ki is vívták a győzelmet, és készülhetnek Irak ellen.

Jamaica Bailey Cadamarteri góljával győzte le Új-Kaledóniát: a 18. percben egy kapusról kijövő szabadrúgás után talált a hálóba, így csapata a Kongói DK-val csap össze a világbajnoki szereplésért. Mindkét döntőt március 31-én rendezik.

INTERKONTINENTÁLIS VB-PÓTSELEJTEZŐ
A DÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Bolívia–Suriname 2–1 (Paniagua 72., Terceros 79. – 11-esből, ill. Van Gelderen 48.)
Új-Kaledónia–Jamaica 0–1 (Cadamarteri 18.)

