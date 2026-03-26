Áprilistól újra lehet jegyet venni a labdarúgó-világbajnokságra

2026.03.26. 10:38
null
A vb-döntő helyszíne, a New York közelében található MetLife Stadion (Fotó: Getty Images)
Április 1-jén indul a jegyértékesítés utolsó szakasza a nyári, észak-amerikai közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságra – közölte honlapján a FIFA.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség közleménye szerint április 1-jén, magyar idő szerint 17 órakor kezdődik a vb-jegyértékesítés utolsó szakasza. Az eddigi gyakorlat, az előzetes jegyigénylés és sorsolás helyett érkezési sorrendben, a készlet erejéig válthatóak meg a belépők a FIFA honlapján. Ugyanezen hónap második napján nyílik meg az az internetes felület, ahol eladhatók, vagy másik meccsre cserélhetők a már meglévő jegyek.

A jegyek ára az igen korlátozott számban elérhető 60-tól mintegy 8000 amerikai dollárig (azaz nagyjából 20 ezertől 2.6 millió forintig) terjed, de aki a most is kapható VIP-belépőt szeretné teljes ellátással és utaztatással, az sok millió forintos költséggel számolhat.

A hazánkból kiutazók számára a keleti part térsége érhető el a legkedvezőbb áron. Magyar állampolgárként alapesetben nincs szükség vízumra – Kanadába, illetve az Egyesült Államokba tartva beutazási engedéllyel kell rendelkezni, Mexikóba pedig a szálláshelyünkről szóló igazolással. Érdemes azonban minden, a beutazásról szóló tudnivalót elolvasni a Külgazdasági- és Külügyminisztérium honlapján.

Foci vb 2026
2026.03.24. 14:50

Vb 2026: panaszkodnak a szurkolók a magas jegyárakra

„Az átláthatatlan árazással, a vevőkre helyezett nyomással és a túlzott viszonteladási díjakkal a FIFA igazságtalan pénzügyi terhet ró több millió európai szurkolóra.”

 

 

