Nemzeti Sportrádió

Blatter beleállt Infantinóba: „A FIFA jelenleg egy diktatúra”

2026.05.10. 12:48
Joseph Blatter élesen bírálta az utódját (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
FIFA Joseph Blatter Gianni Infantino
Joseph Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke élesen kritizálta a szervezetet most vezető Gianni Infantinót, és úgy vélekedett, a FIFA jelenleg diktatúraként működik.

 

A 90 éves ex-sportvezető a német ZDF-nek adott interjújában utódjának viselkedése mellett a vezetési módszereket sem tartja helyesnek.

„A mostani elnök csak államfőkkel tárgyal, repülőgépekkel utazza be a világot, és közben elfelejtette, hogy a FIFA lényege maga a futball” – fogalmazott Blatter, aki 1998 és 2015 között volt a nemzetközi szövetség elnöke, aztán korrupciós botrány miatt lemondott a posztról. Az 56 éves Infantino ezt követően lett elnök, idén április végén pedig bejelentette, hogy 2027-ben harmadszor is versenybe száll a posztért.

„A FIFA jelenleg egy diktatúra. Mindent, amit az elnök mond, végrehajtanak, és minden mást elhallgattatnak. Ez már nem egy tiszteletre méltó szervezet. Nem mennek jól a dolgok legfelül” – vélekedett Blatter. Hozzátette, szerinte most már minden csak a pénzről szól és nem a labdarúgásról.

A korábbi FIFA-elnök azt is kijelentette, hogy ha ma még ő vezetné a FIFA-t, akkor nem rendeznének olyan világbajnokságot, mint az idén.

„Senkit sem érdekel a fenntarthatóság a közelgő vb-n. Ha még ott lennék, ez nem történt volna meg” – fogalmazott.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság június 11-én rajtol, s ez lesz a futball történetének első csúcseseménye, amelyen már 48 csapat vesz részt.

Minden más foci
2017.03.24. 10:37

Blatter: Nem vagyok bűnös – a teljes exkluzív interjú a FIFA korábbi elnökével

A svájci sportvezető imádta a dél-afrikai vb-t, nagyra tartja Gulácsi Pétert, és elmesélte, hogyan teniszezett Mezey György.

 

 

FIFA Joseph Blatter Gianni Infantino
Legfrissebb hírek

Vb 2026: a FIFA megháromszorozta a döntő legdrágább jegyeinek az árát

Foci vb 2026
2026.05.08. 11:05

Népsport: tiszteletre méltó dámából tetterős hajadon

Népsport
2026.05.08. 07:15

A vb-n is érvényes lesz Gianluca Prestianni eltiltása

Foci vb 2026
2026.05.06. 16:21

Az USA vb-győzelme után Tom Brady megkopasztja Ibrahimovicot

Foci vb 2026
2026.05.05. 20:24

Kiderült, mennyi pénzt keres Infantino a FIFA elnökeként

Foci vb 2026
2026.05.01. 13:52

Gianni Infantino ötszázmillió jegyigénylésről számolt be

Foci vb 2026
2026.04.30. 22:01

Fontos változás jöhet a vb-n, már a csoportkör után törölhetik a sárga lapokat

Foci vb 2026
2026.04.28. 12:08

Trumpnak és a FIFA-nak javasolták: Irán helyett az olaszok legyenek ott a vb-n

Foci vb 2026
2026.04.23. 12:25
Ezek is érdekelhetik