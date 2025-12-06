Női vízilabda MK: az UVSE szerezte meg a bronzérmet

A budapesti Laky Károly Uszodában zajló négyes döntő első szombati összecsapásán a nyitó negyed kevés találatot hozott, a másodikban viszont potyogtak a gólok. A mérkőzés felénél hárommal vezetett az UVSE. A harmadik szakaszban lassult a tempó, ez a BVSC-nek kedvezett, amely az UVSE hibáit kihasználva egy gólra zárkózott fel. A negyedik negyed elején az egyenlítés is összejött, de nem sokkal később Peresztegi-Nagy Kinga egy távoli lövéssel ismét az UVSE-t juttatta vezetéshez. Csakhamar ismét három gólra nőtt a különbség, ami aztán a végéig megmaradt.

Az UVSE-ből Faragó Kamilla öt, Hajdú Kata három góllal emelkedett ki, míg a BVSC-ben a négy találatig jutó holland Pien Gorter volt a legeredményesebb.

NŐI VÍZILABDA MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST, LAKY-USZODA

A 3. helyért

UVSE HELIA-D–BVSC-MANNA ABC 14–11 (2–1, 6–4, 2–4, 4–2)

Laky uszoda, 220 néző. V: Bors, Varga Cs.

UVSE: GOLOPENCZA SZ. – Tiba 1, HAJDÚ K. 3, FARAGÓ K. 5, Aubéli 1, Peresztegi-Nagy 1, BAKSA V. 1. Csere: Kárpáti (kapus), Ármai 1, Mácsai 1, Alaksza, Hetzl, Golopencza N, Kiss P. Edző: Benczur Márton

BVSC: SCHMUCK – Lendvay, 1, Dobos, DOBI 2, GORTER 4, Mucsy 1, Nagy L. Csere: Horváth O. (kapus), Dömsödi Dalma, Tóth Fruzsina 1, Pőcze 2, Kiss E., Végvári. Edző: Béres Gergely

Emberelőny-kihasználás: 13/7, ill. 8/4

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –

Kipontozódott: Dobi (27. p.)

MESTERMÉRLEG

Benczur Márton: – Amikor a négyes döntőre készültünk, két nehéz mérkőzésre számítottunk – beigazolódott a várakozásunk. Az elődöntő után lelkileg mélyre kerültek és fizikailag sem voltak százszázalékos állapotban a játékosaim, de megküzdöttek az éremért, büszke vagyok rájuk.

Béres Gergely: – A torna mindkét napján jól játszottunk és volt tartásunk, apróságok döntöttek az ellenfeleink javára. A végéig meccsben voltunk az UVSE-vel a bronzéremért, minden elismerésem a lányoknak.

DÖNTŐ

17.00: Dunaújvárosi FVE–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport+)