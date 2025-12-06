Nemzeti Sportrádió

Vb-aspiránsok az első három helyen: Verstappené a pole pozíció Norris és Piastri előtt az év utolsó időmérőjén!

2025.12.06. 16:03
Verstappen megszerezte a pole pozíciót az utolsó időmérőn, ezzel ő szerezte a legtöbb rajtelsőséget az idén (Fotó: AFP)
F1 Abu-dzabi Nagydíj Formula–1 időmérő
Max Verstappen (Red Bull) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es idényzáró Abu-dzabi Nagydíj szombati időmérőjén. Mögötte a vb-éllovas Lando Norris (McLaren) és Oscar Piastri (McLaren) zárt, így a három vb-aspiráns rajtolhat az első három helyről az év utolsó futamán. Az első ötöst George Russell (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) egészítette ki.

Nagy várakozás előzte meg a Formula–1-es idényzáró Abu-dzabi Nagydíj időmérőjét, mivel továbbra is három versenyző van harcban a világbajnoki címért, és a rajtsorrend eléggé meghatározó a helyszínen. Míg a nyitó napon a vb-éllovas Lando Norris és az őt 12 ponttal követő Max Verstappen kibérelte az első két helyet, Oscar Piastri a kihagyott első edzés után lépéshátrányba került. Szombatra virradóan aztán George Russell vette át a vezetést a birt, holland páros előtt, míg az ausztrál egészen az ötödik pozícióig kapaszkodott fel.

Az első ötösbe befért még Fernando Alonso is, miközben a két Haas fantasztikus tempóval hívta fel magára a figyelmet, Esteban Ocon és Oliver Bearman a hatodik-hetedik helyről várta a folytatást.

Már az első szakasz is érdekesen alakult, a vb-aspiránsok közül Piastri állt az élre, és közel három tizedet adott a második Verstappennek, a hatodik pozícióba csúszó Norris lemaradása pedig már több mint fél másodperc volt. A vb-éllovas elé Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso és Charles Leclerc is befért, míg az első tízest Carlos Sainz Jr., Russell, Bearman és Liam Lawson zárta.

Továbbjutott még Lance Stroll, Ocon, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto és Cunoda Juki, de nem múlt sokon a japán búcsúzása, mindössze 8 ezreddel előzte meg a tizenhatodik Lewis Hamiltont, aki az első Ferrari-versnyző, aki sorozatban háromszor esett ki a Q1-ben. A Scuderia mellett ráadásul a Williams és a Sauber is elvesztette az egyik autóját.

Kiesett: a hétszeres bajnok mellett Alexander Albon, Nico Hülkenberg, valamint az Alpine kettőse.

A második szakaszban Verstappen eltérő stratégiát követett a többiektől, elsőként ment ki használt lágyakon, futott két gyors kört, majd a végén már nem jött ki a pályára, de így is  másodikként jutott tovább az élre álló Russell mögött. Harmadikként Norris érkezett, majd Alonso és Bortoleto tette teljessé az első ötöt. Hatodikként a gyors körén rontó Leclerc végzett, a továbbjutók sorát Hadjar, a nyolcadik pozícióba visszaszoruló Piastri, Ocon és Cunoda zárta.

A japán most is késhegyen táncolt, csak 7 ezreddel előzte meg az első búcsúzót, Bearmant. A Haasnál így egy versenyző maradt állva a folytatásra, mint ahogyan a Mercedesnél is.

Kiesett: Bearman, Sainz, Lawson, Antonelli és Stroll.

A harmadik szakaszban Verstappen állt az élre, igaz, ő friss lágyakon próbálkozott először, nem úgy, mint a második és a harmadik helyet elfoglaló Piastri és Norris. Negyedikként Leclerc érkezett, míg a nagyot rontó Russell az ötödik pozíciót foglalta el. Cunoda eközben azért jött ki az elején, hogy szélárnyékot adjon a csapattársának, így neki csak egy lövése maradt a végén.

A McLaren-versenyzők ugyan javítottak friss abroncson, Verstappenre nem voltak veszélyesek, a holland ráadásul még tovább faragott az idején. Sőt: szezonbeli 8. rajtelsőségével ő szerezte a legtöbb pole pozíciót az idén. A címvédő 201 ezreddel előzte meg Norrist, Piastri további 29 ezreddel hátránnyal érkezett a harmadik helyen. A negyedik Russell lett, majd Leclerc, Alonso, Bortoleto, Ocon, Hadjar és a végén ugyancsak Verstappent segítő Cunoda zárta az első tízes sorát. Az utolsó versenyhétvégét teljesítő japánnak így nem is lett mért köre a Q3-ban.

Folytatás vasárnap 14 órakor az egyéni vb-címről döntő versennyel.

ABU-DZABI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:22.207
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:22.408
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:22.437
4.George RussellbritMercedes1:22.645
5.Charles LeclercmonacóiFerrari1:22.730
6.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:22.902
7.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:22.904
8.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:22.913
9.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:23.072
10.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda-
11.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:23.041
12.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:23.042
13.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:23.077
14.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:23.080
15.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:23.097
16.Lewis HamiltonbritFerrari1:23.394
17.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:23.416
18.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:23.450
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:23.468
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:23.890

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Piastri1:22.6051.Russell1:22.730
2.Verstappen1:22.8772.Verstappen1:22.752
3.Antonelli1:22.8943.Norris1:22.804
4.Alonso1:23.0714.Alonso1:22.861
5.Leclerc1:23.1635.Bortoleto1:22.874
6.Norris1:23.1786.Leclerc1:22.948
7.Sainz1:23.1877.Hadjar1:22.997
8.Russell1:23.2478.Piastri1:23.021
9.Bearman1:23.2549.Ocon1:23.023
10.Lawson1:23.26510.Cunoda1:23.034
11.Stroll1:23.31611.Bearman1:23.041
12.Ocon1:23.33412.Sainz1:23.042
13.Hadjar1:23.37313.Lawson1:23.077
14.Bortoleto1:23.37414.Antonelli1:23.080
15.Cunoda1:23.38615.Stroll1:23.097
16.Hamilton1:23.394  
17.Albon1:23.416  
18.Hülkenberg1:23.450  
19.Gasly1:23.468  
20.Colapinto1:23.890  

 

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

nyer

2.

3. 

4. 

2. vagy annál rosszabb

5.

2. vagy annál rosszabb

6.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

7.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

8.

3. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

9.

4. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

10.

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

11. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

 

VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

4. vagy annál rosszabb

nyer

8. vagy rosszabb

2.

3. vagy rosszabb

9. vagy rosszabb

3. 

2. vagy rosszabb

PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

6. vagy annál rosszabb

nyer

10. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

2. 

17. ABU-DZABI NAGYDÍJ
DECEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:24.485
2. szabadedzés1. Norris 1:23.083
DECEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:23.334
Időmérő15.00–16.00
DECEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja14.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Ausztrál Nagydíj, Melbourne2026. március 8.

 

