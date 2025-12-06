Vb-aspiránsok az első három helyen: Verstappené a pole pozíció Norris és Piastri előtt az év utolsó időmérőjén!

Nagy várakozás előzte meg a Formula–1-es idényzáró Abu-dzabi Nagydíj időmérőjét, mivel továbbra is három versenyző van harcban a világbajnoki címért, és a rajtsorrend eléggé meghatározó a helyszínen. Míg a nyitó napon a vb-éllovas Lando Norris és az őt 12 ponttal követő Max Verstappen kibérelte az első két helyet, Oscar Piastri a kihagyott első edzés után lépéshátrányba került. Szombatra virradóan aztán George Russell vette át a vezetést a birt, holland páros előtt, míg az ausztrál egészen az ötödik pozícióig kapaszkodott fel.

Az első ötösbe befért még Fernando Alonso is, miközben a két Haas fantasztikus tempóval hívta fel magára a figyelmet, Esteban Ocon és Oliver Bearman a hatodik-hetedik helyről várta a folytatást.

Már az első szakasz is érdekesen alakult, a vb-aspiránsok közül Piastri állt az élre, és közel három tizedet adott a második Verstappennek, a hatodik pozícióba csúszó Norris lemaradása pedig már több mint fél másodperc volt. A vb-éllovas elé Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso és Charles Leclerc is befért, míg az első tízest Carlos Sainz Jr., Russell, Bearman és Liam Lawson zárta.

Továbbjutott még Lance Stroll, Ocon, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto és Cunoda Juki, de nem múlt sokon a japán búcsúzása, mindössze 8 ezreddel előzte meg a tizenhatodik Lewis Hamiltont, aki az első Ferrari-versnyző, aki sorozatban háromszor esett ki a Q1-ben. A Scuderia mellett ráadásul a Williams és a Sauber is elvesztette az egyik autóját.

Kiesett: a hétszeres bajnok mellett Alexander Albon, Nico Hülkenberg, valamint az Alpine kettőse.

A második szakaszban Verstappen eltérő stratégiát követett a többiektől, elsőként ment ki használt lágyakon, futott két gyors kört, majd a végén már nem jött ki a pályára, de így is másodikként jutott tovább az élre álló Russell mögött. Harmadikként Norris érkezett, majd Alonso és Bortoleto tette teljessé az első ötöt. Hatodikként a gyors körén rontó Leclerc végzett, a továbbjutók sorát Hadjar, a nyolcadik pozícióba visszaszoruló Piastri, Ocon és Cunoda zárta.

A japán most is késhegyen táncolt, csak 7 ezreddel előzte meg az első búcsúzót, Bearmant. A Haasnál így egy versenyző maradt állva a folytatásra, mint ahogyan a Mercedesnél is.

Kiesett: Bearman, Sainz, Lawson, Antonelli és Stroll.

A harmadik szakaszban Verstappen állt az élre, igaz, ő friss lágyakon próbálkozott először, nem úgy, mint a második és a harmadik helyet elfoglaló Piastri és Norris. Negyedikként Leclerc érkezett, míg a nagyot rontó Russell az ötödik pozíciót foglalta el. Cunoda eközben azért jött ki az elején, hogy szélárnyékot adjon a csapattársának, így neki csak egy lövése maradt a végén.

A McLaren-versenyzők ugyan javítottak friss abroncson, Verstappenre nem voltak veszélyesek, a holland ráadásul még tovább faragott az idején. Sőt: szezonbeli 8. rajtelsőségével ő szerezte a legtöbb pole pozíciót az idén. A címvédő 201 ezreddel előzte meg Norrist, Piastri további 29 ezreddel hátránnyal érkezett a harmadik helyen. A negyedik Russell lett, majd Leclerc, Alonso, Bortoleto, Ocon, Hadjar és a végén ugyancsak Verstappent segítő Cunoda zárta az első tízes sorát. Az utolsó versenyhétvégét teljesítő japánnak így nem is lett mért köre a Q3-ban.

Folytatás vasárnap 14 órakor az egyéni vb-címről döntő versennyel.

ABU-DZABI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:22.207 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:22.408 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:22.437 4. George Russell brit Mercedes 1:22.645 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:22.730 6. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:22.902 7. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:22.904 8. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:22.913 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:23.072 10. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda - 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:23.041 12. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:23.042 13. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:23.077 14. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:23.080 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:23.097 16. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:23.394 17. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:23.416 18. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:23.450 19. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:23.468 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:23.890