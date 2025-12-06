Nemzeti Sportrádió

Péni István bronzérmet nyert légpuskában a sportlövők világkupadöntőjében

K. Zs.K. Zs.
2025.12.06. 15:49
Péni István (Fotó: Földi Imre)
Péni István bronzérmes lett a döntőben elért 231.1 körrel légpuskában a sportlövők dohai világkupadöntőjében. A magyar szövetség tájékoztatása szerint az aranyérmet a svéd Victor Lindgren szerezte meg 253-as teljesítménnyel, míg a második helyen a kínai Szeng Li-hao végzett 252.6 körrel, aki az alapversenyben kiváló, 637.7 körös eredményt ért el.

Péni István az alapversenyben 629.1 kört ért el és a nyolcadik helyen jutott be a fináléba, ahová rajta kívül két indiai, továbbá egy-egy kínai, svéd, norvég, függetlenként induló orosz és ausztrál versenyző jutott.

A nagyon kiélezett döntőben végig dobogós helyen állt Péni: az első öt lövést követően svéd ellenfelével holtversenyben az első-második volt, majd a tizedik lövés után harmadik. Ekkor Lindgren és a magyar sportlövő között a norvég Jon-Hermann Hegg foglalta el a második pozíciót.

A folytatásban a 14. lövés után már a második helyen állt a szám kétszeres magyar Európa-bajnoka, aki egy 10.7-et és egy 10.9-et követően a 20. lövés után átvette a vezetést 210.6 körrel. Három tizeddel előzte meg Lindgrent, és további három tizeddel Szenget.

A drámai végjátékban Péni István 10.0-val és 10.5-tel zárt, ezzel a harmadik helyen végzett.

Péni vasárnap 50 méteren a három testhelyzetű számban is érdekelt lesz.

(MTI)

 

