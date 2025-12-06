Várják a helyszínek jelentkezését a májusi Futókörök Napjára

2026-ban május 16-án, szombaton rendezi meg a Futókörök Napját a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ), az Aktív Magyarországért felelős Államtitkárság megbízásából. Ezen a napon az ország 25 pontján mérhetik össze aktivitásukat a települések rekortán borítású futókörei.A szervezők várják az egyesületek, települések, önkormányzatok és közösségek j jelentkezését: az adott futókörök nevezési határideje 2026. január 16. éjfél.

Az esemény egyben Ötpróba pontszerző állomás is. Eredményhirdetés: 2026. február 1.

A teljesítménymérés egy innovatív, QR-kód alapú időmérő rendszer segítségével valósul majd meg. Android operációs rendszert használó okostelefonra telepíthető, SZEOSZ által biztosított applikáció lehetővé teszi, hogy a készülék kamerája felismerje és beolvassa a résztvevők rajtszámain elhelyezett QR-kódot. A beolvasást követően a rendszer azonosítja az adott futót és rögzíti a köridejét. Minden adat az applikáció által használt szerveren kerül eltárolásra, ahol biztonságosan hozzáférhető a későbbi feldolgozáshoz és kiértékeléshez. A rendszer úgy került kialakításra, hogy amennyiben ugyanazt a QR-kódot egyszerre több, azonos helyszínen működő készülék olvassa be, az esetleges duplikált rögzítéseket automatikusan kiszűri és törli. Ennek köszönhetően az adatok pontosan és hibamentesen kerülnek rögzítésre. Az új megoldás gyorsabb és gördülékenyebb időmérést tesz lehetővé, valamint biztosítja, hogy az egyes mérési pontokon egyszerre több eszköz is használható legyen. Ez kiváltja a hagyományos, korlátozott számban elérhető chipalapú rendszert, és rugalmasabb, költséghatékonyabb működést biztosít – írja a futokoroknapja.hu.

A jelentkezések elbírálásánál előnyt élvezhetnek azok a helyszínek, amelyek az Aktív Magyarország által támogatott Országos Futópálya-építési Program keretében megvalósult futókörön kívánják megrendezni az eseményt, továbbá a SZEOSZ-tagsággal rendelkező szervezetek. Egy településen vagy fővárosi kerületben egy, a felhívásban foglaltaknak megfelelő futópálya nevezhető. Több futópálya nevezése esetén a jelentkezők közül az esemény rendezőit a SZEOSZ elnöksége választja ki a benyújtott jelentkezési dokumentáció alapján.



Díjazás: az összegek bruttó összegek – ÁFA mentes szervezetek részére nettó összegek

Az alapdíjazás összege 500.000,- Ft legalább 250 fő részvétele esetén.

Az időjárási körülmények és egyéb külső tényezők figyelembevételével, a rendező írásos beszámolója alapján a SZEOSZ elnöksége jogosult a résztvevők számának arányában meghatározni a végleges díjazás összegét, amennyiben 250 főnél kevesebben vettek részt egy helyszínen.

A helyszínek további juttatásban részesülnek a résztvevői létszám arányában (az összegek már tartalmazzák az alapdíj összegét is): legalább 400 fő részvétele esetén összesen 750 000,- Ft, legalább 600 fő részvétele esetén összesen 1 000 000,- Ft.

A Futókörök Napján két különböző kategóriában hirdetnek nyerteseket: a legtöbb kilométert teljesített helyszín; a legtöbb, legalább 3 km-t teljesítő résztvevőt megmozgató helyszín.

Mindkét kategória első három helyezettje egyéni díjazásban részesül, amelynek részletei- tárgyi jellege és/vagy pénzösszege a későbbiekben kerül meghatározásra a SZEOSZ által. A két kategória nyertesei között amennyiben egyezőség van, úgy a 2. kategóriában a következő helyezett kapja meg a pénzjutalmat.

További részletek itt olvashatók a felhívásról!



