Sikeres visszatérés Janisztól; mindhiába Jokics újabb tripla duplája

2025.12.28. 08:34
Nikola Jokics minden tőle telhetőt megtett... (Fotó: Getty Images)
NBA Nikola Jokics Kevin Durant
Számos szoros végjáték és több emlékezetes egyéni teljesítmény jellemezte az NBA szombati (magyar idő szerint vasárnap hajnali) játéknapját: Anthony Black karriercsúcsot jelentő 38 ponttal döntötte el az Orlando Magic–Denver Nuggets rangadót, míg Janisz Adetokunbo 29 ponttal vezette győzelemre visszatérése alkalmával a Milwaukee Bucksot.

A Sacramento Kings 113–107-re legyőzte a vendég Dallas Maverickst, de ezzel is csak másodszor nyert legutóbbi nyolc mérkőzéséből. Keon Ellis egyéni idénycsúcsot jelentő 21 pontot szerzett, Russell Westbrook pedig szintén 21 egységgel zárt. A Kings végig kézben tartotta az előnyt, és a hajrában sem engedte ki a győzelmet.

A Phoenix Suns idegenben is magabiztos volt: 115–106-ra verte a New Orleans Pelicanst. Devin Booker 20 pontig jutott – hatot a negyedik negyedben dobott –, Dillon Brooks pedig 18 ponttal segítette csapatát.


Az este egyik legizgalmasabb összecsapását Orlandóban rendezték, ahol a Magic 127–126-ra múlta felül a Denver Nuggets gárdáját. Anthony Black karriercsúcsot jelentő 38 pontot termelt, Desmond Bane pedig 24 ponttal zárt, köztük két döntő fontosságú büntetővel hét másodperccel a vége előtt. Nikola Jokics újabb tripla-duplát ért el, ám ez ezúttal sem volt elég a győzelemhez.

A New York Knicks rendkívül szoros végjátékban 128–125-re nyert az Atlanta Hawks otthonában. OG Anunoby 15 ponttal zárt, és az utolsó 30 másodpercben négy büntetőt is értékesített, amelyek kulcsszerepet játszottak a Knicks sikerében.

Sikerrel tért vissza sérüléséből Janisz Adetokunbo, aki 29 ponttal – a mezőny legeredményesebbjeként – vezette a Milwaukee Bucksot a Chicago Bulls elleni 112–103-as idegenbeli győzelemhez. A görög sztár azonnal érezhető hatással volt csapata játékára.

A Houston Rockets hazai pályán nem hagyott kétséget a győztes kilétét illetően: 117–100-ra múlta felül a Cleveland Cavaliers együttesét. Kevin Durant 30 ponttal emelkedett ki, míg Reed Sheppard 18 pontot dobott a kispadról beszállva.

Szintén sikeres visszatérést produkált Cam Thomas, aki combhajlító-sérülése után 30 pontot szerzett csereként. A Brooklyn Nets ennek is köszönhetően 123–107-re nyert a Minnesota Timberwolves ellen Minneapolisban, és tovább folytatta remek sorozatát.

NBA
ALAPSZAKASZ
Sacramento Kings–Dallas Mavericks 113–107
New Orleans Pelicans–Phoenix Suns 114–123
Orlando Magic–Denver Nuggets 127–126
Atlanta Hawks–New York Knicks 125–128
Chicago Bulls–Milwaukee Bucks 103–112
Houston Rockets–Cleveland Cavaliers 117–100
Miami Heat–Indiana Pacers 142–116
Minnesota Timberwolves–Brookln Nets 107–123
San Antonio Spurs–Utah Jazz 114–127

 

