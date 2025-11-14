Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: egy forduló maradt, hányadik lesz a magyar válogatott? – szavazás

R. D. P.R. D. P.
2025.11.14. 12:14
Örményországban hoztuk a kötelezőt (Fotó: Szabó Miklós)
Egy fordulóval a világbajnoki selejtezősorozat lezárulta előtt a magyar labdarúgó-válogatottnak még arra is megvan az esélye, hogy csoportja élén végezzen, azaz egyenes ágon kijusson a jövő nyári eseményre. Persze ez a sansz inkább csak matematikai, hiszen Portugáliának hazai pályán kell kikapnia az örményektől ahhoz, hogy az írek legyőzésével Marco Rossi csapata megnyerje a kvartettet. De soha ne mondd, hogy soha!

Amennyiben a portugál–örmény találkozó döntetlennel ér véget, úgy a csoportelsőséghez Magyarországnak négygólos sikert kell aratnia az írek ellen a Puskás Arénában. A háromgólos különbség is elég lehet abban az esetben, ha például 3–0-s eredmény párosul 0–0-val, vagy 4–1 legfeljebb 1–1-gyel. A feltevéseket érdemes a helyükön kezelni. 

Marco Rossi csapatának a sokkal reálisabbnak tűnő pótselejtező eléréséhez az Írország elleni döntetlen elég lenne, vereség semmi esetre sem. 

SZAVAZÁS

Ön szerint hányadik helyen végez csoportjában a magyar válogatott?

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. FORDULÓ
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

1. Portugália

5

3

1

1

11–  6

+5

10

2. MAGYARORSZÁG

5

2

2

1

9–  7

+2

8

3. Írország

5

2

1

2

6–  5

+1

7

4. Örményország

5

1

4

2–10

–8

3

 

