Vb-selejtező: egy forduló maradt, hányadik lesz a magyar válogatott? – szavazás

Amennyiben a portugál–örmény találkozó döntetlennel ér véget, úgy a csoportelsőséghez Magyarországnak négygólos sikert kell aratnia az írek ellen a Puskás Arénában. A háromgólos különbség is elég lehet abban az esetben, ha például 3–0-s eredmény párosul 0–0-val, vagy 4–1 legfeljebb 1–1-gyel. A feltevéseket érdemes a helyükön kezelni.

Marco Rossi csapatának a sokkal reálisabbnak tűnő pótselejtező eléréséhez az Írország elleni döntetlen elég lenne, vereség semmi esetre sem.