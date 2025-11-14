Vb-selejtező: egy forduló maradt, hányadik lesz a magyar válogatott? – szavazás
Amennyiben a portugál–örmény találkozó döntetlennel ér véget, úgy a csoportelsőséghez Magyarországnak négygólos sikert kell aratnia az írek ellen a Puskás Arénában. A háromgólos különbség is elég lehet abban az esetben, ha például 3–0-s eredmény párosul 0–0-val, vagy 4–1 legfeljebb 1–1-gyel. A feltevéseket érdemes a helyükön kezelni.
Marco Rossi csapatának a sokkal reálisabbnak tűnő pótselejtező eléréséhez az Írország elleni döntetlen elég lenne, vereség semmi esetre sem.
SZAVAZÁS
Ön szerint hányadik helyen végez csoportjában a magyar válogatott?
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. FORDULÓ
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Portugália
5
3
1
1
11– 6
+5
10
|2. MAGYARORSZÁG
5
2
2
1
9– 7
+2
8
|3. Írország
5
2
1
2
6– 5
+1
7
|4. Örményország
5
1
–
4
2–10
–8
3