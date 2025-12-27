Van Gerwen, Bunting, Aspinall és Van Barneveld – szavazzon, melyik dartsjátékosnak van a legjobb bevonulása! Döntő
Ugyan már egész évben követhetjük a különböző dartsbajnokságokat, mégis az év végi világbajnokság nemcsak a játékosok, hanem a nézők számára is különleges esemény. A 180-as dobások, a kiszállók, a körátlagok és az őrült jelmezek mellett nagy hangsúlyt kapnak a játékosok bevonulásai is. Az ünnepek alkalmával szavazásra biztatjuk olvasóinkat, döntsék el, melyik dartsosnak van a legjobb bevonulása.
A szavazás menete: december 24-én és december 25-én rendeztük meg a két elődöntőt 13-13 résztvevővel. Mindkét elődöntőből a legtöbb négy szavazatot kapó jutott be a 27-ei döntőbe.
MICHAEL VAN GERWEN
BEVONULÓ ZENE: White Stripes – Seven Nation Army
NATHAN ASPINALL
BEVONULÓ ZENE: The Killers–Mr. Brightside
PETER WRIGHT
BEVONULÓ ZENE: Pitbull – Don’t Stop the Party
RICKY EVANS
BEVONULÓ ZENE: Shakin’ Stevens – Merry Christmas Everyone
DIRK VAN DUIJVENBODE
BEVONULÓZENE: Radical Redemption – Just Like You
WILLIAM O’CONNOR
BEVONULÓZENE: The Cramberries – Zombie
STEPHEN BUNTING
BEVONULÓZENE: David Guetta – Titanium
RAYMOND VAN BARNEVELD
BEVONULÓZENE: Survivor – Eye of the Tiger
