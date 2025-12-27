Nemzeti Sportrádió

Van Gerwen, Bunting, Aspinall és Van Barneveld – szavazzon, melyik dartsjátékosnak van a legjobb bevonulása! Döntő

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
Vágólapra másolva!
2025.12.27. 11:25
null
26-an indultak, nyolcan maradtak versenyben a legjobb dartsbevonulások versenyében (Fotók: Getty Images)
Címkék
PDC darts-vb Stephen Bunting darts szavazás William O'Connor Raymond van Barneveld Dirk van Duijvenbode
Ugyan már egész évben követhetjük a különböző dartsbajnokságokat, mégis az év végi világbajnokság nemcsak a játékosok, hanem a nézők számára is különleges esemény. A 180-as dobások, a kiszállók, a körátlagok és az őrült jelmezek mellett nagy hangsúlyt kapnak a játékosok bevonulásai is. Az ünnepek alkalmával szavazásra biztatjuk olvasóinkat, döntsék el, melyik dartsosnak van a legjobb bevonulása.

A szavazás menete: december 24-én és december 25-én rendeztük meg a két elődöntőt 13-13 résztvevővel. Mindkét elődöntőből a legtöbb négy szavazatot kapó jutott be a 27-ei döntőbe.

MICHAEL VAN GERWEN 
BEVONULÓ ZENE: White Stripes – Seven Nation Army 

NATHAN ASPINALL 
BEVONULÓ ZENE: The Killers–Mr. Brightside 

PETER WRIGHT 
BEVONULÓ ZENE: Pitbull – Don’t Stop the Party 

RICKY EVANS 
BEVONULÓ ZENE: Shakin’ Stevens – Merry Christmas Everyone 

DIRK VAN DUIJVENBODE 
BEVONULÓZENE: Radical Redemption – Just Like You 

WILLIAM O’CONNOR
BEVONULÓZENE: The Cramberries – Zombie

STEPHEN BUNTING
BEVONULÓZENE: David Guetta – Titanium

RAYMOND VAN BARNEVELD
BEVONULÓZENE: Survivor – Eye of the Tiger

SZAVAZÁS

Ön szerint melyik dartsjátékosnak van a legjobb bevonulása?

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!

Kapcsolódó tartalom

A sportág Michael Bubléja, a kifinomultság csúcsa és két Pitbull-szám – szavazzon, melyik dartsjátékosnak van a legjobb bevonulása!

ELSŐ ELŐDÖNTŐ! A jelöltek között van a Mr. Brightside, a Hey Jude, a Seven Nation Army és az Ice Ice Baby is.

A túlélés diadala, Rocky és a zombik – szavazzon, melyik dartsjátékosnak van a legjobb bevonulása

MÁSODIK ELŐDÖNTŐ! David Guetta, Bruce Springsteen és az Oasis is a jelöltek között.

A PDC HIVATALOS LEJÁTSZÁSI LISTÁJÁT IDE KATTINTVA HALLGATHATJA MEG!

PDC darts-vb Stephen Bunting darts szavazás William O'Connor Raymond van Barneveld Dirk van Duijvenbode
Legfrissebb hírek

A legjobb 32 játékos maradt versenyben – folytatódik a darts-vb

Egyéb egyéni
6 órája

A túlélés diadala, Rocky és a zombik – szavazzon, melyik dartsjátékosnak van a legjobb bevonulása

Egyéb egyéni
2025.12.25. 18:02

Luke Littler szombat este játszik – íme, a darts-vb 3. fordulójának időrendi beosztása

Egyéb egyéni
2025.12.25. 16:32

A sportág Michael Bubléja, a kifinomultság csúcsa és két Pitbull-szám – szavazzon, melyik dartsjátékosnak van a legjobb bevonulása!

Egyéb egyéni
2025.12.24. 12:37

Hood fantasztikus meccsen búcsúztatta a hatodik kiemelt Noppertet a darts-vb-n

Egyéb egyéni
2025.12.23. 21:25

Callan Rydz Kovács Patrik után a 22. kiemeltet is legyőzte a darts-vb-n, Peter Wright rémes játékkal búcsúzott

Egyéb egyéni
2025.12.23. 16:08

Humphries reméli, hogy nem ez volt Paul Lim utolsó meccse a vb-ken

Egyéb egyéni
2025.12.23. 12:20

Gian Van Veen a torna eddigi legjobb meccsátlagával nyert a darts vb második fordulójában

Egyéb egyéni
2025.12.22. 22:35
Ezek is érdekelhetik