„Tiszteletben kell tartanunk a döntését” – Gattuso, miután Chiesa ismét kimaradt az olasz válogatott keretéből
„Gyakran beszélgetek vele. Mindenkinek megvannak a saját gondjai, s nekünk tiszteletben kell tartanunk a döntését – fogalmazott a covercianói sajtóeseményen Gennaro Gattuso. – Mi ketten tudjuk, mi hangzik el közöttünk, én pedig tiszteletben tartom azt, amit ő elmond. Egyebet nem mondhatok erről.”
A Football Italia beszámolója szerint a helyszínen megjelent újságírók rákérdeztek, hogy ez tényleg a játékos döntése volt-e, mire Gattuso válaszában arra utalt, hogy igen, s erre nem először került sor az elmúlt hónapokban.
„Igen, ez már a negyedik vagy ötödik alkalom, hogy ezt kell magyaráznom” – mondta a szövetségi kapitány.
AZ OLASZ VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City – Anglia), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur – Anglia)
Védők: Alessandro Bastoni (Internazionale), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal – Olaszország), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Internazionale), Matteo Gabbia (AC Milan), Gianluca Mancini (AS Roma)
Középpályások: Nicolo Barella (Internazionale), Bryan Cristante (AS Roma), Davide Frattesi (Internazionale), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (AC Milan), Sandro Tonali (Newcastle United – Anglia)
Támadók: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Internazionale), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atlético Madrid – Spanyolország), Mateo Retegui (Al-Kadszijah – Szaúd-Arábia), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)
Szövetségi kapitány: Gennaro Gattuso
VB-SELEJTEZŐK, EURÓPAI ZÓNA
I-CSOPORT, HÁTRALEVŐ MECCSEK
9. FORDULÓ
2025. november 13.
Norvégia–Észtország
Moldova–Olaszország
10. FORDULÓ
2025. november 16.
Izrael–Moldova
Olaszország–Norvégia
|AZ I-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Norvégia
6
6
–
–
29–3
+26
18
|2. Olaszország
6
5
–
1
18–8
+10
15
|3. Izrael
7
3
–
4
15–19
–4
9
|4. Észtország
7
1
1
5
7–17
–10
4
|5. Moldova
6
–
1
5
4–26
–22
1