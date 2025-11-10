„Tiszteletben kell tartanunk a döntését” – Gattuso, miután Chiesa ismét kimaradt az olasz válogatott keretéből

„Gyakran beszélgetek vele. Mindenkinek megvannak a saját gondjai, s nekünk tiszteletben kell tartanunk a döntését – fogalmazott a covercianói sajtóeseményen Gennaro Gattuso. – Mi ketten tudjuk, mi hangzik el közöttünk, én pedig tiszteletben tartom azt, amit ő elmond. Egyebet nem mondhatok erről.”

A Football Italia beszámolója szerint a helyszínen megjelent újságírók rákérdeztek, hogy ez tényleg a játékos döntése volt-e, mire Gattuso válaszában arra utalt, hogy igen, s erre nem először került sor az elmúlt hónapokban.

„Igen, ez már a negyedik vagy ötödik alkalom, hogy ezt kell magyaráznom” – mondta a szövetségi kapitány.

AZ OLASZ VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City – Anglia), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur – Anglia)

Védők: Alessandro Bastoni (Internazionale), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal – Olaszország), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Internazionale), Matteo Gabbia (AC Milan), Gianluca Mancini (AS Roma)

Középpályások: Nicolo Barella (Internazionale), Bryan Cristante (AS Roma), Davide Frattesi (Internazionale), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (AC Milan), Sandro Tonali (Newcastle United – Anglia)

Támadók: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Internazionale), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atlético Madrid – Spanyolország), Mateo Retegui (Al-Kadszijah – Szaúd-Arábia), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)

Szövetségi kapitány: Gennaro Gattuso

VB-SELEJTEZŐK, EURÓPAI ZÓNA

I-CSOPORT, HÁTRALEVŐ MECCSEK

9. FORDULÓ

2025. november 13.

Norvégia–Észtország

Moldova–Olaszország

10. FORDULÓ

2025. november 16.

Izrael–Moldova

Olaszország–Norvégia