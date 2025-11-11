Roberto Martínez: Mindkét mérkőzésünket meg akarjuk nyerni

Nemzeti Sportrádió

2025.11.11.
Roberto Martínez szerint nem rossz a tíz pontjuk, de javulniuk kell az utolsó két fordulóra (Fotó: Getty Images)
Roberto Martínez, a portugál labdarúgó-válogatott spanyol szövetségi kapitánya arról beszélt a novemberi vb-selejtezők előtt, hogy csapatával mindkét hátralevő mérkőzésüket meg akarják nyerni az F-csoportban.

November nehéz időszak a portugál válogatottnak – ezt Roberto Martínez állította a kerethirdetéskor, ám azt maga sem tudta megmagyarázni, miért gondolja így. Vasárnap kiderült, hogy Pedro Neto és Pedro Goncalves sem játszhat csütörtökön az írek ellen, mindkét játékos megsérült, tehát lehet, mégis van valami ebben a furcsa hónapban, amely nem kedvez a Nemzetek Ligája-győztes csoportfavoritnak. A szövetségi kapitány tudja, az íreknek élet-halál harcot jelent az összecsapás, hiszen ha Magyarország nyer Jerevánban, akkor nem kaphatnak ki Portugália ellen Dublinban, mert minden esélyük elszáll a pótselejtezőre. Portugália győzelem esetén biztosan vb-résztvevő.

„Mindkét meccsünket meg akarjuk nyerni – mondta a spanyol szakember a sajtótájékoztatón. – A célkeresztben Portugália történetének kilencedik vb-részvétele, de javulnunk kell. Nem rossz a szeptemberi hat és az októberi négy pont, de jobban kell uralnunk a meccseket, és többre lesz szükség az utolsó két fordulóban. Jól teljesítettünk a magyarok ellen, de az utolsó húsz percből van mit tanulnunk.”

Az írek keretében is történt változás, hiszen Evan Ferguson bokája nem egészséges. Az Ír Labdarúgó-szövetség (FAI) szerint van esély a játékára Budapesten, de csütörtökön a Celtic csatára, Johnny Kenny helyettesíti. Az már biztos, hogy a mieink ellen sem léphet pályára Mark Sykes, őt a Hibernian középpályása, Jamie McGrath pótolja.

Foci vb 2026
23 órája

Vb-selejtező: kihagyja a budapesti találkozót az írek csatára

Szeptemberben gólt szerzett a magyar válogatott ellen, ezúttal sérülés miatt nem bevethető az AS Roma játékosa.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA       
1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

 

