Nuno Mendes hiányzik a portugál válogatott keretéből

„Olyan különleges játékos ő, akit nem lehet pótolni. Jelenleg valószínűleg a világ legjobbja a posztján” – mondta Roberto Martínez szövetségi kapitány a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain bal oldali védőjéről, akire térdsérülés miatt nem számíthat.

Klubtársa, Joao Neves viszont felépült, így őt ismét meghívta a spanyol szakvezető, akinek keretében egy újonc szerepel a csatár Carlos Forbs személyében.

A Nemzetek Ligája-győztes portugálok tíz ponttal vezetik az európai vb-selejtezők F csoportját, a magyar válogatott öt ponttal a második, így Portugália akár már jövő csütörtökön, Dublinban kijuthat a vb-re, amennyiben legyőzi Írországot. Utána vasárnap, a zárófordulóban az örmény csapatot fogadja Portóban.

A PORTUGÁL LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Rui Silva (Sporting CP)

Védők: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Nelson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Rúben Dias (Manchester City – Anglia), Goncalo Inácio (Sporting CP), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: Pedro Goncalves (Sporting CP), Joao Félix (Al-Nasszr – Szaúd Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Carlos Forbs (FC Bruges – Belgium), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Nasszr – Szaúd-Arábia)

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

November 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

November 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország