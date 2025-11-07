Nemzeti Sportrádió

Nuno Mendes hiányzik a portugál válogatott keretéből

2025.11.07. 17:46
Nuno Mendes (Fotó: Getty Images)
Nuno Mendes sérülés miatt hiányzik a magyarokkal azonos világbajnoki selejtezőcsoportban szereplő portugál labdarúgó-válogatott keretéből, viszont Joao Neves felépült, így újra meghívót kapott.

„Olyan különleges játékos ő, akit nem lehet pótolni. Jelenleg valószínűleg a világ legjobbja a posztján” – mondta Roberto Martínez szövetségi kapitány a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain bal oldali védőjéről, akire térdsérülés miatt nem számíthat.

Klubtársa, Joao Neves viszont felépült, így őt ismét meghívta a spanyol szakvezető, akinek keretében egy újonc szerepel a csatár Carlos Forbs személyében.

A Nemzetek Ligája-győztes portugálok tíz ponttal vezetik az európai vb-selejtezők F csoportját, a magyar válogatott öt ponttal a második, így Portugália akár már jövő csütörtökön, Dublinban kijuthat a vb-re, amennyiben legyőzi Írországot. Utána vasárnap, a zárófordulóban az örmény csapatot fogadja Portóban.

A PORTUGÁL LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Rui Silva (Sporting CP)
Védők: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Nelson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Rúben Dias (Manchester City – Anglia), Goncalo Inácio (Sporting CP), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)
Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: Pedro Goncalves (Sporting CP), Joao Félix (Al-Nasszr – Szaúd Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Carlos Forbs (FC Bruges – Belgium), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Nasszr – Szaúd-Arábia)
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
November 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
November 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

az f-csoport állása

 

 

