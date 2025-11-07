Nuno Mendes hiányzik a portugál válogatott keretéből

„Olyan különleges játékos ő, akit nem lehet pótolni. Jelenleg valószínűleg a világ legjobbja a posztján” – mondta Roberto Martínez szövetségi kapitány a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain bal oldali védőjéről, akire térdsérülés miatt nem számíthat.
Klubtársa, Joao Neves viszont felépült, így őt ismét meghívta a spanyol szakvezető, akinek keretében egy újonc szerepel a csatár Carlos Forbs személyében.
A Nemzetek Ligája-győztes portugálok tíz ponttal vezetik az európai vb-selejtezők F csoportját, a magyar válogatott öt ponttal a második, így Portugália akár már jövő csütörtökön, Dublinban kijuthat a vb-re, amennyiben legyőzi Írországot. Utána vasárnap, a zárófordulóban az örmény csapatot fogadja Portóban.
A PORTUGÁL LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Rui Silva (Sporting CP)
Védők: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Nelson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Rúben Dias (Manchester City – Anglia), Goncalo Inácio (Sporting CP), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)
Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: Pedro Goncalves (Sporting CP), Joao Félix (Al-Nasszr – Szaúd Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Carlos Forbs (FC Bruges – Belgium), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Nasszr – Szaúd-Arábia)
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
November 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
November 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|1. Portugália
4
3
1
–
11–4
+7
10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
8–7
+1
5
|3. Írország
4
1
1
2
4–5
–1
4
|4. Örményország
4
1
–
3
2–9
–7
3