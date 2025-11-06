Keretet hirdettek az írek a mieink és a portugálok elleni vb-selejtezőre

A szeptemberi 23 fős kerethez képest ezúttal 25 játékost hívott be Heimir Hallgrímsson. A magyar és a portugál válogatott ellen készülő csapatban több változás is van a szeptemberi kerethez képest. Kikerült a védők közül Bosun Lawal és a mieink ellen kezdő, de ezúttal sérült Matt Doherty. A középpályáról szintén sérülés miatt hiányzik a dublini meccset végigjátszó Jason Knight és Killian Phillips is, míg a támadók közül Kasey McAteer és Sammie Szmodics nem kapott behívót.

Ellenben nyolc új bekerülő van a szeptemberi kerethez képest, köztül az első behívóját kapó Kevin O'Toole, aki a New York Cityt erősíti, valamint egy másik MLS-játékos, Andrew Moran (Los Angeles FC). Visszatért Mark Sykes (Bristol), továbbá meghívót kapott Seamus Coleman (Everton), John Egan (Hull City), Jayson Molumby (West Bromwich), Conor Coventry (Charlton) és Festy Ebosele (Istanbul Baseksehir).

Írország november 13-án Portugáliát fogadja, majd az utolsó fordulóban november 16-án a mieink ellen lép pályára a Puskás Arénában.

AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A NOVEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE

Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)

Védők: Seamus Coleman (Everton –Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia), Kevin O'Toole (New York City – Egyesült Államok)

Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich –Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia), Mark Sykes (Bristol – Anglia), Andrew Moran (Los Angeles – Egyesült Államok)

Támadók: Evan Ferguson (AS Roma – Olaszország), Adam Idah (Celtic – Skócia), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Baseksehir – Törökország)

Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson

A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

November 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

November 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország