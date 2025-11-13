Ancelotti: A hatodik címért megyünk Amerikába

Carlo Ancelotti remekül érzi magát Brazíliában – ezt maga a Szenegál és Tunézia ellen felkészülési meccsekre készülő olasz tréner árulta el a Diario As-nek adott exkluzív interjúban. A 66 éves olasz szakember hatalmas kihívásnak tartja, hogy az egyedüli ötszörös vb-győztes válogatottat irányíthatja a jövő évi világbajnokságon.

„Nagyon élvezem a munkát, ami sokkal inkább a megfigyelésről, mint a tulajdonképpeni edzői feladatokról szól. Igyekszem minél többet Rióban tartózkodni, imádom a várost. Kikerültem a mókuskerékből, van időm arra, hogy megismerjem a játékosokat, a brazil futball szerkezetét. A szövetség elnöke nagyon fiatal ember, aki azt akarja, hogy jó irányba változzanak a dolgok” – összegezte röviden eddigi tapasztalatait Ancelotti, aki azt is elmondta: remek fogadtatásban részesült.

„A brazilok általában véve is nagyon kedvesek az idegenekkel. Mindenhol jó fogadtak, a szövetségnél és az utcán, ahol rengeteg szeretetet kapok. Rendkívül örülök, hogy élvezem az emberek támogatását” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

A madridi lap kérdésére Carlo Ancelotti arról is beszélt, a nagy célért, azaz a hatodik világbajnoki címért folytatott küzdelemben komoly szerepet szán egykori realos tanítványainak; Casemirónak, Éder Militaónak, Vinícius Júniornak, Rodrygónak is, és ha jövő nyárig formába lendül, Endrick is bekerülhet a keretbe.

„Casemirót reaktiváltam a válogatottban, mert egyrészt az ő posztjára nagyon nehéz megtalálni a megfelelő embert, másrészt pedig igazi vezér, nagyon fontos láncszem a gépezetben, létfontosságú a válogatott szempontjából.”

Ugyancsak kulcskérdés a braziloknál Vinícius Júnior teljesítménye, aki a brazil válogatottban eddig megközelítőleg sem tudta azt produkálni, mint klubcsapatában.

„Ez igaz – vallotta be Ancelotti. – De az elmúlt néhány mérkőzésen javult, gólokat lőtt és gólpasszokat adott. A képességeit senki sem vitatja – Vini világklasszis. Az Aranylabda-szavazás elvesztése rosszul érintette, de most már közel van a legjobb formájához. Nagyon erős karakter, nem rágódik sokat a hibáin, vagy az őt érő kritikákon, hamar túllép ezeken. Biztos vagyok benne, hogy csúcsformában lesz a világbajnokságon.”

A brazil nemzeti csapat másik meghatározó személyisége, Rodrygo nem a legszebb napjait élte az legutóbbi idény végén, ám a selecao főnöke úgy látja, a Santosban nevelkedett klasszis is kezd magára találni – ezt a dél-koreaiak ellen 5–0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen szerzett két gólja is mutatja.

„Mindenkinek megvannak az életben a kisebb-nagyobb nehézségei. Rodrygo most már motivált és boldog, ami az elmúlt évad végén nem így volt. Nem csináltam vele semmi különöset, csak megértettem a problémáját, és igyekeztem neki a legjobb tudásom szerint segíteni” – beszélt a pozitív változásban játszott szerepéről a kapitány.

Carlo Ancelotti nem tért ki a brazil futball még mindig egyik legnagyobb sztárjának számító Neymarra vonatkozó kérdés elől sem.

„Az ő kvalitásait senki sem vitatja, de az utóbbi időben rengeteget bajlódott sérülésekkel. Most már újra játszik, de fizikailag is csúcsformába kell kerülnie. Ez a mai, tökéletes kondíciót követelő, és rendkívül intenzív futballban teljesen normális” – jelentette ki a „kanárik” főnöke, akinek Brazil szövetségi kapitányként csak egy célja lehet: hatodszor is megnyerni a trófeát a világ legeredményesebb válogatottjával.

„Megvan a csapatunkban a minőség ahhoz, hogy a világbajnoki címért küzdjünk. Az a célunk, hogy hatodszor is magasba emeljük a kupát, mindenkit ennek a gondolatnak kell motiválnia. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy rajtunk kívül is vannak esélyesek, például Spanyolország.”