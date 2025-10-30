Vb 2026: nem sikerült kijutniuk, távozott a korábbi Chelsea-edző

Avram Grant és a zambiai szövetség közös megegyezéssel szerződést bontott egymással, miután az afrikai ország válogatottja lemarad a jövő évi vb-ről.

Grant 2022 decembere óta volt zambiai kapitány, és két Afrika-kupára juttatta ki a válogatottat. Az előző kontinenstornán nem jutottak tovább a csoportkörből, a 2025-ös kiírás pedig december 21-én kezdődik, úgyhogy a zambiai szövetségnek hamar meg kell találnia az izraeli szakember utódját. Zambia Marokkóval, Malival és a Comore-szigetekkel van egy csoportban az Afrika-kupán.

A 70 éves Grant korábban irányította a Chelsea-t, a Portsmoutht és a West Hamet is a Premier League-ben, míg szövetségi kapitányként az izraeli és a ghánai kispadon is ült.