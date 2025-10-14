Nemzeti Sportrádió

Megvan, milyen mezben játszik Lisszabonban a magyar válogatott

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.14. 15:59
null
Fotó: MLSZ - Magyar Labdarúgó Szövetség/Fb
Címkék
Portugália foci vb 2026 Magyarország vb 2026 vb-selejtező portugál válogatott magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott MLSZ Magyar Labdarúgó-szövetség
A Magyar Labdarúgó-szövetség Instagram-oldalán közölte, hogy válogatottunk tiszta fehér szerelésben lép pályára a portugál válogatott elleni idegenbeli mérkőzésen a világbajnoki selejtező európai zónájának F-csoportjában.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
F-CSOPORT
20.45: Portugália–Magyarország, Lisszabon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Írország–Örményország, Dublin

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)
Védők: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Nelson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Nuno Tavares (Lazio – Olaszország), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)
Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE*
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
*A bő keretből Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC) és a megbetegedett Nagy Zsolt kimaradt a mai meccskeretből.

 

Portugália foci vb 2026 Magyarország vb 2026 vb-selejtező portugál válogatott magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott MLSZ Magyar Labdarúgó-szövetség
Legfrissebb hírek

Lisszabonban lép pályára a magyar válogatott – élő felvezető

Magyar válogatott
7 perce

Priskin Tamás bízik abban, hogy a magyar válogatott nem marad pont nélkül Portugáliában

Magyar válogatott
24 perce

Fehér Miklós és Guttmann Béla szobrát is meglátogattuk a Benfica stadionjánál – FOTÓK

Magyar válogatott
1 órája

Olvasóink nagy része Rossi egyik alapemberét kihagyná a lisszaboni kezdőcsapatból

Magyar válogatott
2 órája

Lemondani nem akart, kirúgták a svédek kapitányát

Foci vb 2026
2 órája

Kapitányváltás jöhet a cseheknél a feröeri vereség után

Foci vb 2026
5 órája

C. Ronaldo a magyarnál csak egy válogatottnak lőtt több gólt a világon

Magyar válogatott
5 órája

Ír kapitány: „Magyarországnak nagy szerencséje volt az örmények ellen”

Foci vb 2026
7 órája
Ezek is érdekelhetik