Nemzeti Sportrádió

Megvan a 21. vb-résztvevő: Ghána hazai győzelemmel foglalta le helyét a 2026-os tornán

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.10.12. 23:16
null
A ghánai drukkereknek ismét van okuk ünnepelni (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci-vb vb-selejtező Ghána afrikai vb-selejtező
Újabb afrikai válogatottal gyarapodott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság mezőnye: vasárnap este Ghána hazai pályán 1–0-ra győzött a Comore-szigetek csapata ellen, megnyerte az selejtező afrikai I-csoportját, és lefoglalta a helyét a jövő évi tornán.

I-CSOPORT. Ghánának a döntetlen is elég lett volna a világbajnoki szerepléshez, de a győzelem is összejött a Comore-szigetek ellen: 47. percben Mohammed Kudus kotorta be közelről a vezető gólt, amely győzelmet ért.

Amikor a ghánaiak megszerezték a vezetést, már szinte a vb-n érezhették magukat, hiszen egyetlen vetélytársuk, Madagaszkár nagyon rosszul állt Bamakóban: Lassine Sinayoko finom bokamozdulata révén Mali már a 10. percben megszerezte a vezetést, sőt Dorgeles Nene is betalált a szünet előtt, és a második félidőben is folytatódott a hazai gólgyártás.

A ghánaiak 2006, 2010, 2014 és 2022 után ötödször lesznek ott a világbajnokságon.

A-CSOPORT. Egyiptom már korábban kijutott a vb-re (búcsúzóul azért győzött vasárnap este), a második helyezett Burkina Fasónak a folytatás reményében be kellett söpörnie a három pontot Etiópia ellen – ez sikerült is.

E-CSOPORT. A vasárnapi egyetlen mérkőzés tétje a második hely volt: Niger begyűjtötte a három pontot Zambia ellen az ugandai semleges helyszínen, így maradt esélye arra, hogy a négy legjobb második helyezett egyikeként bejusson a második körbe.

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK
10. (UTOLSÓ) FORDULÓ
I-CSOPORT
Ghána–Comore-szigetek 1–0
Mali–Madagaszkár 4–1
Csád–Közép-afrikai Köztársaság 2–3

AZ I-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

M

GY

D

V

LG–KG

GK

P

1. Ghána

10

8

1

1

23–6

+17

25

2. Madagaszkár

10

6

1

3

17–12

+5

19

3. Mali

10

5

3

2

17–6

+11

18

4. Comore-szigetek

10

5

5

12–13

–1

15

5. Közép-afrikai Köztársaság

10

2

2

6

11–24

–13

8

6. Csád

10

1

9

5–24

–19

1

 

A-CSOPORT
Burkina Faso–Etiópia 3–1
Dzsibuti–Sierra Leone 1–2
Egyiptom–Bissau-Guinea 1–0

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

M

GY

D

V

LG–KG

GK

P

1. Egyiptom

10

8

2

20–2

+18

26

2. Burkina Faso

10

6

3

1

23–8

+15

21

3. Sierra Leone

10

4

3

3

12–10

+2

15

4. Bissau-Guinea

10

2

4

4

8–10

–2

10

5. Etiópia

10

2

3

5

9–14

–5

9

6. Dzsibuti

10

1

9

5–33

–28

1

 

E-CSOPORT
Zambia–Niger 0–1

AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA

M

GY

D

V

LG–KG

GK

P

1. Marokkó

7

7

21–2

+19

21

2. Niger

8

5

3

11–10

+1

15

3. Tanzánia

8

3

1

4

6–7

–1

10

4. Zambia

8

3

5

10–10

0

9

5. Kongó

7

1

6

4–23

–19

1

6. Eritrea (visszalépett)

Az utolsó forduló további mérkőzéseit hétfőn és kedden rendezik meg.

AZ AFRIKAI SELEJTEZŐ MENETE
1. KÖR: kilenc hatcsapatos csoportban oda-vissza körmérkőzést rendeznek, és a végén az első helyezettek kijutnak a világbajnokságra. Azonos pontszám esetén (ebben a sorrendben) a gólkülönbség, a több szerzett gól, majd az egymás elleni eredmények rangsorolnak.
2. KÖR: az első kör négy legjobb csoportmásodikja minitornán (két elődöntő, egy döntő) vesz részt, a győztes képviseli Afrikát az interkontinentális playofftornán.
A ZÓNÁBÓL MÁR KIJUTOTT A VB-RE: Algéria, Egyiptom, Ghána, Marokkó, Tunézia.

 

foci-vb vb-selejtező Ghána afrikai vb-selejtező
Legfrissebb hírek

Nem keserű a kenyér – Thury Gábor jegyzete

Magyar válogatott
1 órája

A horvátok a kijutás küszöbén; a görögök biztosan nem lesznek ott a világbajnokságon

Foci vb 2026
2 órája

Románia a 95. percben szerzett góllal legyőzte a vb-selejtezőben eddig hibátlan Ausztriát

Foci vb 2026
3 órája

Fájdalmas vereségről írnak az örmények, akik már az írek ellen készülnek

Foci vb 2026
16 órája

Gruber Zsombor: Azt sem tudtam, mi történik, csak futottam, amerre láttam

Magyar válogatott
17 órája

Bolla Szoboszlai kihagyott helyzetéről: Nyilván azért megjegyzem neki...

Magyar válogatott
18 órája

Vb-selejtezők: a spanyolok hozták a kötelezőt, a törökök Szófiában gáláztak

Foci vb 2026
2025.10.11. 22:54

Lukács Dániel a góljáról: Rázott a hideg, ez életem legszebb estéje

Magyar válogatott
2025.10.11. 21:44
Ezek is érdekelhetik