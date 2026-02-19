Női futsalválogatottunk gól nélküli döntetlent játszott Norvégiával

Frank Tamás szövetségi kapitány együttese már az októberi Európa-bajnokságra készül, s a héten a horvátországi összetartás keretében vett részt az isztriai Labinban rendezett eseményen. A szerda esti mérkőzés előtt egy nappal a házigazdától kapott ki a csapat 2–0-ra.

„Álltuk a sarat, voltak lehetőségeink is, az ilyen típusú mérkőzésekből kellene sokkal többet játszaniuk a lányoknak, nemcsak nemzetközileg, hanem otthon is” – nyilatkozta Frank Tamás az MLSZ honlapjának.

Márciusban az olaszok elleni páros mérkőzéssel folytatódik a felkészülés.