Női futsalválogatottunk gól nélküli döntetlent játszott Norvégiával

2026.02.19. 10:11
Fotó: mlsz.hu
A magyar női futsalválogatott 0–0-s döntetlent játszott Norvégiával a horvátországi nemzetközi tornán.

Frank Tamás szövetségi kapitány együttese már az októberi Európa-bajnokságra készül, s a héten a horvátországi összetartás keretében vett részt az isztriai Labinban rendezett eseményen. A szerda esti mérkőzés előtt egy nappal a házigazdától kapott ki a csapat 2–0-ra.

„Álltuk a sarat, voltak lehetőségeink is, az ilyen típusú mérkőzésekből kellene sokkal többet játszaniuk a lányoknak, nemcsak nemzetközileg, hanem otthon is” – nyilatkozta Frank Tamás az MLSZ honlapjának.

Márciusban az olaszok elleni páros mérkőzéssel folytatódik a felkészülés.

 

