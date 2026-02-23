Nemzeti Sportrádió

Sakk: Polgár Judit a 10. legérdekesebb játékos

2026.02.23. 12:39
Polgár Judit (fotó: Getty Images)
Polgár Judit tizedik lett a Chessbase magazin online világszavazásán, amelyen az volt a kérdés: „Kik a legérdekesebb játékosok a sakktörténelemben?”

A voksolásról beszámolva Polyánszky Zoltán, a hazai sportági szövetség elnöke honlapján azt emelte ki, hogy a magazin által felsorolt 16 név között nem volt magyar sakkozó, de rajtuk kívül másokra is lehetett szavazni, s minden válaszadó 10 nevet adhatott meg.

A Chessbase megkérdezte a mesterséges intelligenciát is: több millió játszma átpörgetése után kiket tart a legattraktívabb játékosoknak a király elleni támadás, az anyagi áldozat és a játszmák hossza alapján. 

Bár Polgár Judit nem szerepelt a magazin példálózó listáján, így is a 10. helyre futott be a világ minden tájáról befolyó szavazatok eredményeként, a mesterséges intelligencia pedig a 17. helyre sorolta a világ korábbi legjobb női sakkozóját, ami – az elnök szavai szerint – „szintén igen előkelő, tekintve hogy a sakktörténelem összes játékosának értékeléséről beszélünk”.

Polyánszky Zoltán külön érdekességként említette, hogy egyetlen olyan játékos van, aki az emberek és a mesterséges intelligencia értékelésében is a top 10-ben végzett. Ő az orosz Alekszandr Aljehin, a Szovjetunió első sakkbajnoka, a negyedik sakkvilágbajnok, aki miután 1921-ben emigrált, Franciaországban töltötte felnőtt élete jó részét.

 

