Az ETO kölcsönadta fiatal középhátvédjét a somorjai csapatnak

Az ipolysági születésű Urblík Norbert a Lévától már 13 évesen az ETO akadémiájára került, majd a későbbiekben futballozott Dunaszerdahelyen, sőt egyszer a somorjai csapatban is pályára lépett.

„Már hosszabb ideje érdeklődtünk Norbi iránt, a nyáron is beszélgettünk erről a lehetőségről a győriekkel. Az egész szezon során főleg a védelemben küzdünk több kieséssel, ezért a tél folyamán szerettünk volna lépni ebben a tekintetben – idézi Horváth Csaba klubelnököt a somorjai klubhonlap. – Már volt vele tapasztalatunk, amikor a váltakozó pályára lépési lehetőségeknek köszönhetően szerepelt az STK-ban. Tudtuk, hogy fiatal kora ellenére érett futballista, és örülünk, hogy sikerült vele megegyeznünk.”

A 21 éves középhátvéd az MLSZ adatbázisa szerint ebben az idényben egyszer-egyszer lépett pályára csereként az NB I-ben és a Magyar Kupában, míg a győriek NB III-as csapatában hét mérkőzésen játszott.

Az STK a 10. helyen áll 17 forduló után a szlovák másodosztályban.