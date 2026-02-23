Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Megígértem neki, hogy bátor leszek – nagymamája elvesztéséről vallott Ku Aj-ling

2026.02.23. 12:39
Ku Aj-ling érzései vegyesek lehetnek (Fotó: Getty Images)
Ku Aj-ling megható vallomást tett, miután aranyérmet nyert a milánói-cortinai téli olimpián. A kínai színekben versenyző szabadstílusú síző elárulta: nem sokkal azután értesült nagymamája haláláról, hogy megvédte olimpiai bajnoki címét a női félcső versenyszámban.

Ku Aj-ling a vasárnap tartott sajtótájékoztatóján eleinte magabiztosan és összeszedetten válaszolt az újságírók kérdéseire, ám később, amikor személyes veszteségéről beszélt, már nem tudta visszatartani érzelmeit.

Téli olimpia 2026
Tegnap, 12:28

Gu megvédte olimpiai bajnoki címét félcsőben a női szabadstílusú sízőknél

A 12 fős döntőt eredetileg szombat este rendezték volna.

Az Olaszországban megszerzett hatodik olimpiai érmével a fiatal sportoló minden idők legeredményesebb szabadstílusú sízőjévé vált. A történelmi siker azonban fájó pillanatban érkezett, hiszen nagymamája – aki egész életében példaképe volt – már nem élhette meg az újabb diadalt. Ku Aj-ling középső neve, a Feng is nagymamája előtt tiszteleg.

„Meghatározó része volt a gyerekkoromnak, és olyasvalaki, akire mérhetetlenül felnéztem. Igazi harcos volt. Sokan csak sodródnak az életben, de ő olyan volt, mint egy gőzhajó: irányította az életét, megragadta a kormányt, és olyanná formálta, amilyenné akarta. Hihetetlenül inspirált engem” – mondta Ku Aj-ling.

A sportoló tudta, hogy közeleghet a búcsú. Amikor az olimpia előtt utoljára látta nagymamáját, akkor ő már súlyos beteg volt. Ku Aj-ling ezért nem győzelmet ígért neki, hanem valami mást.

„Amikor utoljára láttam az olimpia előtt, nagyon beteg volt, így tudtam, hogy ez benne van a pakliban. Nem azt ígértem neki, hogy nyerni fogok, hanem azt, hogy bátor leszek – olyan bátor, mint amilyen ő volt. Ezért beszélek folyton arról, hogy hiszek magamban, hogy kockázatot vállalok. Mindez abból az ígéretből fakad, amit a nagymamámnak tettem.”

Téli olimpia 2026
2026.02.20. 09:47

„Ha őszinte akarok lenni, elég abszurd nézőpont” – csattanós választ adott az újságíró kérdésére az ötszörös olimpiai érmes

„Én vagyok minden idők legeredményesebb női szabadstílusú sízője.”

Ku Aj-ling hozzátette: boldog, hogy sikerült betartania az ígéretét, és reméli, hogy büszkévé tette nagymamáját. Ugyanakkor elismerte, hogy számára most rendkívül nehéz időszak következik.

Ezek is érdekelhetik