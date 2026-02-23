Téli olimpia: Megígértem neki, hogy bátor leszek – nagymamája elvesztéséről vallott Ku Aj-ling

Az Olaszországban megszerzett hatodik olimpiai érmével a fiatal sportoló minden idők legeredményesebb szabadstílusú sízőjévé vált. A történelmi siker azonban fájó pillanatban érkezett, hiszen nagymamája – aki egész életében példaképe volt – már nem élhette meg az újabb diadalt. Ku Aj-ling középső neve, a Feng is nagymamája előtt tiszteleg.

„Meghatározó része volt a gyerekkoromnak, és olyasvalaki, akire mérhetetlenül felnéztem. Igazi harcos volt. Sokan csak sodródnak az életben, de ő olyan volt, mint egy gőzhajó: irányította az életét, megragadta a kormányt, és olyanná formálta, amilyenné akarta. Hihetetlenül inspirált engem” – mondta Ku Aj-ling.

A sportoló tudta, hogy közeleghet a búcsú. Amikor az olimpia előtt utoljára látta nagymamáját, akkor ő már súlyos beteg volt. Ku Aj-ling ezért nem győzelmet ígért neki, hanem valami mást.

„Amikor utoljára láttam az olimpia előtt, nagyon beteg volt, így tudtam, hogy ez benne van a pakliban. Nem azt ígértem neki, hogy nyerni fogok, hanem azt, hogy bátor leszek – olyan bátor, mint amilyen ő volt. Ezért beszélek folyton arról, hogy hiszek magamban, hogy kockázatot vállalok. Mindez abból az ígéretből fakad, amit a nagymamámnak tettem.”