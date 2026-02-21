Nemzeti Sportrádió

Történelmet írtak – MLSZ-videó a futsalválogatott Európa-bajnoki szerepléséről

2026.02.21. 14:49
A magyar válogatott játékosai a lengyelek ljubljanai legyőzése után (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
A Magyar Labdarúgó-szövetség videóriportot készített a férfi futsalválogatott idei Európa-bajnoki szerepléséről; a kontinenstorna legszebb pillanatait felidéző összeállításban Sergio Mullor szövetségi kapitány is megosztotta gondolatait.

Mint ismert, a férfi futsalválogatott harmadszor jutott ki az Európa-bajnokságra, és a lett-litván-szlovén közös rendezésű tornán történelmet írt: megszerezte első Eb-pontját, elkönyvelte első győzelmét, és csupán hajszálnyira volt a továbbjutástól.

A világranglistán a mieink előtt álló lengyeleket legyőzte (4–2), a címvédő Portugália ellen tisztesen helytállt (1–5), a szintén a világ élvonalába tartozó olaszok ellen pedig a mérkőzés hajrájáig vezetett, és a 2–2-es döntetlent követően csupán rosszabb gólkülönbségével maradt le a továbbjutást jelentő csoportmásodik helyről. 

ÍME, AZ EB-SZEREPLÉST FELIDÉZŐ ÖSSZEÁLLÍTÁS!

 

