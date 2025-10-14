Nemzeti Sportrádió

„Annyira elfáradtam, hogy már nem bírtam a rövidre menni” – Szoboszlai az egyenlítő góljáról

V. J.V. J.
Vágólapra másolva!
2025.10.14. 23:05
null
Szoboszlai szinte az égig ugrott az egyenlítő találata után (Fotó: Getty Images)
Címkék
Portugália Magyarország vb-selejtező
Amint arról már beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott 2–2-es döntetlent játszott Lisszabonban a portugálok ellen az európai világbajnoki selejtező F-csoportjának 4. fordulójában. A mérkőzést követően így értékelt Szoboszlai Dominik és Szalai Attila az M4 Sport kamerái előtt.

„Büszke vagyok ez egész csapatra! Végigküzdöttük a meccset! Jól kezdtünk, volt egy kis lejtő is a játékunkban, de aztán összekaptuk magunkat. Csak pozitívumokat tudok mondani. A gólom azon múlott, hogy annyira elfáradtam, hogy nem tudtam már a rövidre menni. Reménykedtem, hogy a hosszúra jön. A végsőkig bíztam benne, hogy sikerül egyenlítenünk” – mondta el Szoboszlai Dominik.

Az első magyar gólt fejelő Szalai Attila így látta a meccset:

„Amit előre elterveztünk – az egységes védekezés, a soha nem adom fel mentalitás – működött. Nagyon örülök a gólomnak, hosszú idő után találtam be. Sajnos, ha Cristiano Ronaldót kétszer is így magára hagyjuk az ötösön belül, ő betalál. De örülök, hogy ennek ellenére rendezni tudtuk a sorainkat. A kemény munka és az alázat mindig kifizetődik. Amit az élet elvett szeptemberben, azt most visszaadta nekünk.”

A szenzációsan védő Tóth Balázs szerényen értékelte saját teljesítményét.

„Úgy voltam vele, hogy ha tudjuk tartani az egygólós hátrányt a második félidőben, akkor jók lehetünk a végén az egy pontra, valahogy  tudtam, hogy egyenlítünk. A mai egy pont az az óriási csapatmunka eredménye. Két szép védést bemutattam, kétszer a kapufával is szerencsém volt, de ez a siker az egész csapaton múlott. A portugáloknak négy-öt helyzetük volt, abból kettő ment be, nem mondhatnám, hogy túl sok területet adtunk nekik.”

Magyar válogatott
2 órája

Hiába Ronaldo duplája, Szoboszlai a 91. percben egyenlített – bravúros döntetlen Lisszabonban!

A mieink rendkívül bátran játszottak, hátrányban sem adták fel, és 42 év után ismét elkerülték a vereséget portugál földön, így a vendéglátó még nem vb-résztvevő.

 

Portugália Magyarország vb-selejtező
Legfrissebb hírek

Ott a pont – Bodnár Zalán jegyzete

Foci vb 2026
55 perce

Így született a négy gól – íme, a 2–2-re végződő Portugália–Magyarország vb-selejtező összefoglalója!

Magyar válogatott
1 órája

Értékelje a magyar válogatott játékosainak Portugália ellen nyújtott teljesítményét!

Magyar válogatott
1 órája

Szalai Attila volt a legjobb a portugálok ellen – NS-osztályzatok

Magyar válogatott
1 órája

Szenegál és Elefántcsontpart is megnyerte csoportját, és ott lesz a 2026-os vb-n

Foci vb 2026
1 órája

Az írek nagy csatában legyűrték odahaza az örményeket

Foci vb 2026
2 órája

Hiába Ronaldo duplája, Szoboszlai a 91. percben egyenlített – bravúros döntetlen Lisszabonban!

Magyar válogatott
2 órája

Retegui duplázott, az olaszok három góllal legyőzték Izraelt vb-selejtezőn

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik