„Annyira elfáradtam, hogy már nem bírtam a rövidre menni” – Szoboszlai az egyenlítő góljáról

„Büszke vagyok ez egész csapatra! Végigküzdöttük a meccset! Jól kezdtünk, volt egy kis lejtő is a játékunkban, de aztán összekaptuk magunkat. Csak pozitívumokat tudok mondani. A gólom azon múlott, hogy annyira elfáradtam, hogy nem tudtam már a rövidre menni. Reménykedtem, hogy a hosszúra jön. A végsőkig bíztam benne, hogy sikerül egyenlítenünk” – mondta el Szoboszlai Dominik.

Az első magyar gólt fejelő Szalai Attila így látta a meccset:

„Amit előre elterveztünk – az egységes védekezés, a soha nem adom fel mentalitás – működött. Nagyon örülök a gólomnak, hosszú idő után találtam be. Sajnos, ha Cristiano Ronaldót kétszer is így magára hagyjuk az ötösön belül, ő betalál. De örülök, hogy ennek ellenére rendezni tudtuk a sorainkat. A kemény munka és az alázat mindig kifizetődik. Amit az élet elvett szeptemberben, azt most visszaadta nekünk.”

A szenzációsan védő Tóth Balázs szerényen értékelte saját teljesítményét.

„Úgy voltam vele, hogy ha tudjuk tartani az egygólós hátrányt a második félidőben, akkor jók lehetünk a végén az egy pontra, valahogy tudtam, hogy egyenlítünk. A mai egy pont az az óriási csapatmunka eredménye. Két szép védést bemutattam, kétszer a kapufával is szerencsém volt, de ez a siker az egész csapaton múlott. A portugáloknak négy-öt helyzetük volt, abból kettő ment be, nem mondhatnám, hogy túl sok területet adtunk nekik.”