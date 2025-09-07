Wirtz szabadrúgásgólt lőtt, a németek javítottak a pozsonyi botlás után

Németország–Észak-Írország 3–1

A németek a Pozsonyban elszenvedett 2–0-s vereség után nyomás alatt játszottak, hiszen a közvélemény azt várta, a válogatott mindenképp javítson a botlás után. Jól is kezdett a német csapat, már a 7. percben megszerezte a vezetést – Serge Gnabry lépett ki ziccerben, majd magabiztosan a kapuba emelt Bailey Peacock-Farrell mellett. Bár a folytatásban is fölényben játszottak a hazaiak, nem sorjáztak a helyzetek, az északírek pedig egyenlítettek az első félidőben. Justin Devenny bal oldali szöglete után Isaac Price érkezett a hosszún, s az öt és feles sarkáról a léc alá belsőzött.

A vendéglátó nagyjából egy óra játék után jött ismét lendületbe, s megérkeztek a helyzetek is, de ekkor még David Raum és Pascal Gross próbálkozását védte Peacock-Farrell, Waldemar Anton pedig a kapu fölé fejelt. Aztán gyorsan eldöntötte a három pont sorsát a német válogatott, a két találat között három perc telt el. Előbb Raum tette be remekül a labdát a védelem mögé, Maximilian Beier előtt elsuhant, akárcsak a rosszul kimozduló Peacock-Farrell előtt, mögötte Nadiem Amiri érkezett, és az üres kapuba lőtt. Aztán Florian Wirtz pillanata következett, akit alighanem megihletett liverpooli csapattársa, Szoboszlai Dominik Arsenal elleni bombagólja, ugyanis a német középpályás is szabadrúgásból talált be, szintén a jobb felső sarokba – ezzel ki is alakult a végeredmény.

Luxemburg–Szlovákia 0–1

Remek helyzetből várták a 2. fordulót a szlovákok, miután bravúrt értek el a németek ellen, ám nem igazán bírtak idegenben Luxemburggal, sőt, örülhettek, hogy nem kerültek hátrányba. A hazaiak az első félidőben is veszélyesebbek voltak, majd a szünet után Danel Sinani találta el a kapufát, tíz perccel később pedig Tomás Moreira szerzett gólt, csak épp lesről. A 90. perc meghozta az áttörést a vendégeknek, akiknek a hazai kapus is besegített – Lubomír Tupta 17 méteres, nem túl életerős lövése kijött Anthony Morisról, a kipattanót pedig Tomás Rigónak csak az üres kapuba kellett lőnie.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

A-CSOPORT

2. FORDULÓ

Németország–Észak-Írország 3–1 (Gnabry 7., Amiri 69., Wirtz 72., ill. Price 34.)

Luxemburg–Szlovákia 0–1 (Rigo 90.)