Vb-selejtező: Suriname idegenbeli sikerrel a csoportja élére ugrott

Radinio Balker fejes góljával Suriname korán vezetést szerzett Salvadorban, és bár a hajrára fordulva a hazaiak némi szerencsével, egy öngóllal egyenlítettek, nem jutottak ponthoz: a 81. percben szép adogatás végén a nem sokkal korábban becserélt Dhoraso Klas berúgta a korábbi Ajax-kapus, Stanley Menzo irányította vendégcsapat győztes gólját. VIDEÓ ITT!

Érdekesség, hogy a két válogatott az előző körben is egy csoportban volt; a júniusi San Salvador-i meccsük 1–1-re végződött.

A vb-n még sosem járó Suriname a Panama elleni hazai 0–0-val kezdte ezt a kört, utóbbi ezúttal is csak egy pontot szerzett.

CONCACAF-ZÓNA, VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

3. KÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

Salvador–Suriname 1–2

Panama–Guatemala 1–1

A csoport állása:

1. Suriname 4 pont

2. Salvador 3 pont

3. Panama 2 pont

4. Guatemala 1 pont

MAGYAR IDŐ SZERINT SZERDA HAJNALBAN JÁTSSZÁK

B-CSOPORT

Jamaica–Trinidad és Tobago

Curacao–Bermuda

C-CSOPORT

Costa Rica–Haiti

Honduras–Nicaragua

A három csoportelső kijut a 2026-os világbajnokságra, a két legjobb második helyezett az interkontinentális selejtezőben folytatja.