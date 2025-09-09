Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: Suriname idegenbeli sikerrel a csoportja élére ugrott

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.09.09. 07:49
null
Dhoraso Klas (középen) gólja még nagyon sokat érhet (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb-selejtező CONCACAF-zóna
Salvador magyar idő szerint kedd hajnali, idegenbeli legyőzésével (2–1) csoportja élére állt Suriname a közép-amerikai és a karibi labdarúgó-válogatottakat tömörítő CONCACAF-zóna világbajnoki selejtezőjében. A Panamában döntetlent kiharcoló Guatemala az első pontjának örülhet.

Radinio Balker fejes góljával Suriname korán vezetést szerzett Salvadorban, és bár a hajrára fordulva a hazaiak némi szerencsével, egy öngóllal egyenlítettek, nem jutottak ponthoz: a 81. percben szép adogatás végén a nem sokkal korábban becserélt Dhoraso Klas berúgta a korábbi Ajax-kapus, Stanley Menzo irányította vendégcsapat győztes gólját. VIDEÓ ITT!

Érdekesség, hogy a két válogatott az előző körben is egy csoportban volt; a júniusi San Salvador-i meccsük 1–1-re végződött. 

A vb-n még sosem járó Suriname a Panama elleni hazai 0–0-val kezdte ezt a kört, utóbbi ezúttal is csak egy pontot szerzett.

CONCACAF-ZÓNA, VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
3. KÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Salvador–Suriname 1–2
Panama–Guatemala 1–1
A csoport állása: 
1. Suriname 4 pont
2. Salvador 3 pont 
3. Panama 2 pont
4. Guatemala 1 pont

MAGYAR IDŐ SZERINT SZERDA HAJNALBAN JÁTSSZÁK
B-CSOPORT
Jamaica–Trinidad és Tobago
Curacao–Bermuda
C-CSOPORT
Costa Rica–Haiti
Honduras–Nicaragua

A három csoportelső kijut a 2026-os világbajnokságra, a két legjobb második helyezett az interkontinentális selejtezőben folytatja.

 

foci vb 2026 vb-selejtező CONCACAF-zóna
Legfrissebb hírek

Dibusz Dénes vizsgálaton járt, kérdéses lehet a játéka a portugálok ellen – sajtóhír

Magyar válogatott
13 perce

Rossi szűkített a kereten, egy csatár és egy védő nem lesz ott a portugálok elleni meccsen

Magyar válogatott
50 perce

Gattuso a debreceni olasz siker után: A legőrültebb meccs, amit valaha átéltem edzőként

Foci vb 2026
1 órája

Kollégánk meglepte Roberto Martínezt és Bernardo Silvát is

Magyar válogatott
1 órája

Az olaszok Debrecenben kilencgólos meccset húztak be, a hibátlan horvátok csoportjuk élére álltak

Foci vb 2026
10 órája

Dán siker Görögországban, nem segített a svédeken a remek támadóhármasuk

Foci vb 2026
10 órája

Kihívás a magyar válogatott ellen pályára lépni telt ház előtt – véli a portugál szövetségi kapitány

Magyar válogatott
14 órája

A volt Ferencváros-játékos gólja döntött, Tunézia kijutott a vb-re

Foci vb 2026
16 órája
Ezek is érdekelhetik