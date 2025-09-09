Vb-selejtező: Suriname idegenbeli sikerrel a csoportja élére ugrott

Radinio Balker fejes góljával Suriname korán vezetést szerzett Salvadorban, és bár a hajrára fordulva a hazaiak némi szerencsével, egy öngóllal egyenlítettek, nem jutottak ponthoz: a 81. percben szép adogatás végén a nem sokkal korábban becserélt Dhoraso Klas berúgta a korábbi Ajax-kapus, Stanley Menzo irányította vendégcsapat győztes gólját. VIDEÓ ITT!
Érdekesség, hogy a két válogatott az előző körben is egy csoportban volt; a júniusi San Salvador-i meccsük 1–1-re végződött.
A vb-n még sosem járó Suriname a Panama elleni hazai 0–0-val kezdte ezt a kört, utóbbi ezúttal is csak egy pontot szerzett.
CONCACAF-ZÓNA, VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
3. KÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Salvador–Suriname 1–2
Panama–Guatemala 1–1
A csoport állása:
1. Suriname 4 pont
2. Salvador 3 pont
3. Panama 2 pont
4. Guatemala 1 pont
MAGYAR IDŐ SZERINT SZERDA HAJNALBAN JÁTSSZÁK
B-CSOPORT
Jamaica–Trinidad és Tobago
Curacao–Bermuda
C-CSOPORT
Costa Rica–Haiti
Honduras–Nicaragua
A három csoportelső kijut a 2026-os világbajnokságra, a két legjobb második helyezett az interkontinentális selejtezőben folytatja.