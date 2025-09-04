Nemzeti Sportrádió

Tunézia és Algéria megint győzött, egyre közelebb vannak a vb-részvételhez

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.09.04. 23:41
null
Bagdad Bunedzsah csereként beállva két gólt szerzett az algériai válogatottban (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb-selejtező afrikai vb-selejtező
Algéria és Tunézia labdarúgó-válogatottja pályaválasztóként egyaránt győzelmet aratott a labdarúgó-világbajnokság afrikai selejtezőjének csütörtöki játéknapján, mindketten megerősítették helyüket csoportjuk élén. Folytatódik a Zöld-foki-szigetek és Kamerun párharca egy másik hatosban, míg Ghána fontos pontokat hullajtott el Csád ellen.

I-CSOPORT

Jordan Ayew góljával a 17. perctől vezetett Ghána, ám meglepetésre nem tudott nyerni: a 89. percben Célestine Ecua berúgta a már kiesett csádiak egyenlítő gólját, kihasználva a vendégek finoman fogalmazva nagyvonalú védekezését. VIDEÓ ITT!

A ghánaiak előnye így is hárompontos maradt, miután eddigi legközelebbi üldözőjük, a Comore-szigetek simán kikapott Malitól.

D-CSOPORT

Itt is teljes volt a program, három mérkőzést rendeztek csütörtökön. A Zöld-foki-szigetek válogatottja idegenbeli sikerrel megerősítette helyét az élen (Laros Duarte, a Puskás Akadémia légiósa a 87. percben lépett pályára a győztes csapatban), igaz, esti sima sikere révén Kamerun ott maradt a nyomában.

De képben maradt Líbia is, miután Ezoo El-Mariami fejes góljával idegenben legyőzte, egyben valamelyest leszakította közvetlen riválisát, Angolát.

ÉSZAK-AFRIKAI SIKEREK

Tunézia (H-csoport) és Algéria (G-csoport) is hozta a kötelezőt hazai pályán, mindkét észak-afrikai válogatott tett egy fontos lépést a világbajnoki részvétel felé.

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
7. FORDULÓ
A-CSOPORT
Bissau-Guinea–Sierra Leone 1–1

1. Egyiptom

6

5

1

14–2

16

2. Burkina Faso

6

3

2

1

13–7

11

3. Sierra Leone

7

2

3

2

8–8

9

4. Bissau-Guinea

7

1

4

2

6–8

7

5. Etiópia

6

1

3

2

7–7

6

6. Dzsibuti

6

1

5

4–20

1


D-CSOPORT
Angola–Líbia 0–1
Mauritius–Zöld-foki-szigetek 0–2
Kamerun–Eswatini (Szváziföld) 3–0

1. Zöld-foki-szigetek

7

5

1

1

9–5

16

2. Kamerun

7

4

3

15–4

15

3. Líbia

7

3

2

2

7–7

11

4. Angola

7

1

4

2

4–5

7

5. Mauritius

7

1

2

4

6–12

5

6. Eswatini

7

2

5

4–12

2


G-CSOPORT
Algéria–Botswana 3–1

1. Algéria

7

6

1

19–7

18

2. Mozambik

6

4

2

10–11

12

3. Botswana

7

3

4

10–11

9

4. Uganda

6

3

3

6–7

9

5. Guinea

6

2

1

3

4–5

7

6. Szomália

6

1

5

3–11

1


H-CSOPORT
Sao Tomé és Príncipe–Egyenlítői-Guinea 2–3
Tunézia–Libéria 3–0

1. Tunézia

7

6

1

12–0

19

2. Namíbia

6

3

3

8–2

12

3. Libéria

7

3

1

3

7–7

10

4. Egyenlítői Guinea

7

3

1

3

7–10

10

5. Malawi

6

2

4

4–6

6

6. Sao Tomé és Príncipe

7

7

4–17

0


I-CSOPORT
Csád–Ghána 1–1
Madagaszkár–Közép-afrikai Köztársaság 2–0
Mali–Comore-szigetek 3–0

1. Ghána

7

5

1

1

16–6

16

2. Madagaszkár

7

4

1

2

11–6

13

3. Mali

7

3

3

1

11–4

12

4. Comore-szigetek

7

4

3

9–10

12

5. Közép-afrikai Köztársaság

7

1

2

4

8–15

5

6. Csád

7

1

6

2–16

1

A továbbjutásról
Kilenc hatcsapatos csoportban oda-vissza körmérkőzést rendeznek, és a végén a kilenc első helyezett kijut a világbajnokságra.
A négy legjobb csoportmásodik minitornán (két elődöntő, egy döntő) vesz részt, a győztes képviseli Afrikát az interkontinentális playofftornán.

 

foci vb 2026 vb-selejtező afrikai vb-selejtező
Legfrissebb hírek

Meglepetés Pozsonyban: a német válogatott először veszített idegenben vb-selejtezőn!

Foci vb 2026
2 órája

Ez ujjgyakorlat volt: egy félidő alatt lerendezték a spanyolok a bolgárokat Szófiában

Foci vb 2026
2 órája

Szoboszlai a világfutball egyik szupersztárja lesz, amire Puskás óta nem volt példa Magyarországon – Bogdán Ádám

Magyar válogatott
8 órája

Gyászba borulva készülnek a portugálok a vb-selejtezőkre

Foci vb 2026
11 órája

Eldőlt, nem játszhat az MU védője a mieink ellen

Magyar foci
13 órája

Dupla Tízes: hány pontot szerez a válogatott az írek és a portugálok ellen?

Magyar válogatott
13 órája

„Ne cigányozz és az XY homoszexuált is felejtsd el!” – Varga Barnabás és az MLSZ közleményben üzent a szurkolóknak

Magyar válogatott
15 órája

Négy százalék – ekkora esélyt ad a magyar válogatott csoportgyőzelmére az ismert elemzőoldal

Magyar válogatott
15 órája
Ezek is érdekelhetik