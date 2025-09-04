Tunézia és Algéria megint győzött, egyre közelebb vannak a vb-részvételhez

I-CSOPORT

Jordan Ayew góljával a 17. perctől vezetett Ghána, ám meglepetésre nem tudott nyerni: a 89. percben Célestine Ecua berúgta a már kiesett csádiak egyenlítő gólját, kihasználva a vendégek finoman fogalmazva nagyvonalú védekezését. VIDEÓ ITT!

A ghánaiak előnye így is hárompontos maradt, miután eddigi legközelebbi üldözőjük, a Comore-szigetek simán kikapott Malitól.

D-CSOPORT

Itt is teljes volt a program, három mérkőzést rendeztek csütörtökön. A Zöld-foki-szigetek válogatottja idegenbeli sikerrel megerősítette helyét az élen (Laros Duarte, a Puskás Akadémia légiósa a 87. percben lépett pályára a győztes csapatban), igaz, esti sima sikere révén Kamerun ott maradt a nyomában.

De képben maradt Líbia is, miután Ezoo El-Mariami fejes góljával idegenben legyőzte, egyben valamelyest leszakította közvetlen riválisát, Angolát.

ÉSZAK-AFRIKAI SIKEREK

Tunézia (H-csoport) és Algéria (G-csoport) is hozta a kötelezőt hazai pályán, mindkét észak-afrikai válogatott tett egy fontos lépést a világbajnoki részvétel felé.

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

Bissau-Guinea–Sierra Leone 1–1

1. Egyiptom 6 5 1 – 14–2 16 2. Burkina Faso 6 3 2 1 13–7 11 3. Sierra Leone 7 2 3 2 8–8 9 4. Bissau-Guinea 7 1 4 2 6–8 7 5. Etiópia 6 1 3 2 7–7 6 6. Dzsibuti 6 – 1 5 4–20 1



D-CSOPORT

Angola–Líbia 0–1

Mauritius–Zöld-foki-szigetek 0–2

Kamerun–Eswatini (Szváziföld) 3–0

1. Zöld-foki-szigetek 7 5 1 1 9–5 16 2. Kamerun 7 4 3 – 15–4 15 3. Líbia 7 3 2 2 7–7 11 4. Angola 7 1 4 2 4–5 7 5. Mauritius 7 1 2 4 6–12 5 6. Eswatini 7 – 2 5 4–12 2



G-CSOPORT

Algéria–Botswana 3–1

1. Algéria 7 6 – 1 19–7 18 2. Mozambik 6 4 – 2 10–11 12 3. Botswana 7 3 – 4 10–11 9 4. Uganda 6 3 – 3 6–7 9 5. Guinea 6 2 1 3 4–5 7 6. Szomália 6 – 1 5 3–11 1



H-CSOPORT

Sao Tomé és Príncipe–Egyenlítői-Guinea 2–3

Tunézia–Libéria 3–0

1. Tunézia 7 6 1 – 12–0 19 2. Namíbia 6 3 3 – 8–2 12 3. Libéria 7 3 1 3 7–7 10 4. Egyenlítői Guinea 7 3 1 3 7–10 10 5. Malawi 6 2 – 4 4–6 6 6. Sao Tomé és Príncipe 7 – – 7 4–17 0



I-CSOPORT

Csád–Ghána 1–1

Madagaszkár–Közép-afrikai Köztársaság 2–0

Mali–Comore-szigetek 3–0

1. Ghána 7 5 1 1 16–6 16 2. Madagaszkár 7 4 1 2 11–6 13 3. Mali 7 3 3 1 11–4 12 4. Comore-szigetek 7 4 – 3 9–10 12 5. Közép-afrikai Köztársaság 7 1 2 4 8–15 5 6. Csád 7 – 1 6 2–16 1

A továbbjutásról

Kilenc hatcsapatos csoportban oda-vissza körmérkőzést rendeznek, és a végén a kilenc első helyezett kijut a világbajnokságra.

A négy legjobb csoportmásodik minitornán (két elődöntő, egy döntő) vesz részt, a győztes képviseli Afrikát az interkontinentális playofftornán.