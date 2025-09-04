Tunézia és Algéria megint győzött, egyre közelebb vannak a vb-részvételhez

I-CSOPORT
Jordan Ayew góljával a 17. perctől vezetett Ghána, ám meglepetésre nem tudott nyerni: a 89. percben Célestine Ecua berúgta a már kiesett csádiak egyenlítő gólját, kihasználva a vendégek finoman fogalmazva nagyvonalú védekezését. VIDEÓ ITT!
A ghánaiak előnye így is hárompontos maradt, miután eddigi legközelebbi üldözőjük, a Comore-szigetek simán kikapott Malitól.
D-CSOPORT
Itt is teljes volt a program, három mérkőzést rendeztek csütörtökön. A Zöld-foki-szigetek válogatottja idegenbeli sikerrel megerősítette helyét az élen (Laros Duarte, a Puskás Akadémia légiósa a 87. percben lépett pályára a győztes csapatban), igaz, esti sima sikere révén Kamerun ott maradt a nyomában.
De képben maradt Líbia is, miután Ezoo El-Mariami fejes góljával idegenben legyőzte, egyben valamelyest leszakította közvetlen riválisát, Angolát.
ÉSZAK-AFRIKAI SIKEREK
Tunézia (H-csoport) és Algéria (G-csoport) is hozta a kötelezőt hazai pályán, mindkét észak-afrikai válogatott tett egy fontos lépést a világbajnoki részvétel felé.
AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
7. FORDULÓ
A-CSOPORT
Bissau-Guinea–Sierra Leone 1–1
|1. Egyiptom
6
5
1
–
14–2
16
|2. Burkina Faso
6
3
2
1
13–7
11
|3. Sierra Leone
7
2
3
2
8–8
9
|4. Bissau-Guinea
7
1
4
2
6–8
7
|5. Etiópia
6
1
3
2
7–7
6
|6. Dzsibuti
6
–
1
5
4–20
1
D-CSOPORT
Angola–Líbia 0–1
Mauritius–Zöld-foki-szigetek 0–2
Kamerun–Eswatini (Szváziföld) 3–0
|1. Zöld-foki-szigetek
7
5
1
1
9–5
16
|2. Kamerun
7
4
3
–
15–4
15
|3. Líbia
7
3
2
2
7–7
11
|4. Angola
7
1
4
2
4–5
7
|5. Mauritius
7
1
2
4
6–12
5
|6. Eswatini
7
–
2
5
4–12
2
G-CSOPORT
Algéria–Botswana 3–1
|1. Algéria
7
6
–
1
19–7
18
|2. Mozambik
6
4
–
2
10–11
12
|3. Botswana
7
3
–
4
10–11
9
|4. Uganda
6
3
–
3
6–7
9
|5. Guinea
6
2
1
3
4–5
7
|6. Szomália
6
–
1
5
3–11
1
H-CSOPORT
Sao Tomé és Príncipe–Egyenlítői-Guinea 2–3
Tunézia–Libéria 3–0
|1. Tunézia
7
6
1
–
12–0
19
|2. Namíbia
6
3
3
–
8–2
12
|3. Libéria
7
3
1
3
7–7
10
|4. Egyenlítői Guinea
7
3
1
3
7–10
10
|5. Malawi
6
2
–
4
4–6
6
|6. Sao Tomé és Príncipe
7
–
–
7
4–17
0
I-CSOPORT
Csád–Ghána 1–1
Madagaszkár–Közép-afrikai Köztársaság 2–0
Mali–Comore-szigetek 3–0
|1. Ghána
7
5
1
1
16–6
16
|2. Madagaszkár
7
4
1
2
11–6
13
|3. Mali
7
3
3
1
11–4
12
|4. Comore-szigetek
7
4
–
3
9–10
12
|5. Közép-afrikai Köztársaság
7
1
2
4
8–15
5
|6. Csád
7
–
1
6
2–16
1
A továbbjutásról
Kilenc hatcsapatos csoportban oda-vissza körmérkőzést rendeznek, és a végén a kilenc első helyezett kijut a világbajnokságra.
A négy legjobb csoportmásodik minitornán (két elődöntő, egy döntő) vesz részt, a győztes képviseli Afrikát az interkontinentális playofftornán.