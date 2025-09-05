Svájc és Görögország is fölényes győzelemmel kezdte a vb-selejtezőket

A B- és a C-csoportban is elkezdődtek a világbajnoki selejtezők, Svájc és Görögország egyaránt fölényes sikerrel nyitott. A svájciak Koszovót fogadták, és a két csapat előző három mérkőzése döntetlent hozott, kétszer a legutóbbi Eb-selejtezőkön játszottak. Most Svájc semmit sem bízott a véletlenre, egy félidő alatt lerendezte a mérkőzést.

Murat Yakin csapata egy szögletet követő Manuel Akanji-fejessel szerezte meg a vezetést, majd a 25. percben Breel Embolo használta ki, hogy Dan Ndoye beadását elszámolta Lumbardh Dellova, és a kameruni születésű csatár szépen emelt Arijanet Muric hálójába. A félidő végén Fabian Rieder beadásából Silvan Widmer vágta az ötösről a kapuba a labdát, majd Embolo növelte négyre a különbséget, egyben beállítva a végeredményt. 4–0

A csoport másik mérkőzésén a svédek 18 perc után kerültek előnybe Szlovéniában, miután Anthony Elanga egy kényszerítő után visszakapott labdával középre cselezett, majd az ötösről a kapuba lőtt. Szünet után egy hatalmas potyával egyenlített a hazai csapat, Sandi Lovric 20 méteres, könnyű lövését Robin Olsen bevédte. A 73. percben Jaka Bijol óriási hibája után vezettek támadást a svédek, a jobbról érkező beadást Viktor Gyökeres lekészítette Yasin Ayarinak, aki közelről a kapuba lőtt. A szlovénok azonban másodszor egyenlítettek, Zan Vipotnik már a ráadás pillanataiban mentett pontot a hazaiaknak. 2–2

A C-csoportban Dánia és Skócia összecsapásán nem született gól (0–0), a görögök ellenben nagy verést mértek Fehéroroszországra. A dél-európai együttes már a harmadik percben előnybe került, Vangelisz Pavlidisz birkózta ki magának a labdát, majd áttette az érkező Konsztantinosz Karecasznak, aki állítgatás nélkül a hálóba lőtt. Pavlidisz a 17. percben növelte az előnyt, Karecasz beadásából fejelt a kapuba, a 21. percben Anasztasziosz Bakaszetasz lefordult emberéről, majd a jobbösszekötő helyéről ballal hatalmas gólt lőtt a jobb sarokba. A 36. percben egy szöglet után Dimitriosz Kurbelisz fejessel növelte négygólosra a különbséget.

A fehéroroszok a 63. percben megkapták az ötödiket is, miután saját tizenhatosukon belül elveszítették a labdát, így Hrisztosz Colisz is eredményes volt. A fehéroroszoknak a szépítés legalább összejött, German Barkovszkij tizenegyesből talált be. 5–1

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

1. FORDULÓ

B-CSOPORT

Svájc–Koszovó 4–0 (Akanji 22., Embolo 25., 45., Widmer 39.)

Szlovénia–Svédország 2–2 (Lovric 46., Vipotnik 90+1., ill. Elanga 18., Ayari 73.)

C-CSOPORT

Dánia–Skócia 0–0

Görögország–Fehéroroszország 5–1 (Karecasz 3., Pavlidisz 17., Bakaszetasz 21., Kurbelisz 36., Colisz 63., ill. Barkovszkij 72. – 11-esből)